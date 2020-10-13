Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201013/standart-1579620376.html
Матвиенко предложила ввести в России единый социальный стандарт жизни
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступает с предложением о введении в России единого социального стандарта, эту норму можно было бы прописать в программе... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T17:21
2020-10-13T17:21
валентина матвиенко
госдума рф
единая россия
тюмень
курганская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573064883_0:57:3146:1826_1400x0_80_0_0_89df93c8dfbd61b960990e171b524bae.jpg
<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Спикер Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> выступает с предложением о введении в России единого социального стандарта, эту норму можно было бы прописать в программе партии "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" к выборам в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> в 2021 году."Одной из целей, которую надо обозначить в нашей программе, могло бы стать обеспечение достойного жизненного стандарта россиян вне зависимости от региона проживания", - сказала сенатор, выступая во вторник на заседании комиссии по подготовке предвыборной программы ЕР к выборам в Госдуму в 2021 году.Она отметила, что постоянно пытается продвигать эту тему, чтобы в России был единый неснижаемый некий социальный стандарт жизни гражданина, "чтобы он не боялся переехать, скажем, из <a href="http://ria.ru/location_Tjumen/" target="_blank" data-auto="true">Тюмени</a> в <a href="http://ria.ru/location_Kurganskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курганскую область</a> или куда-либо еще, зная, что независимо от места проживания гарантированный государством минимальный стандарт жизни будет ему обеспечен".
https://ria.ru/20200713/1574261706.html
зачем ждать выборы? Подготовьте законопроект и весной примите или это популизм у выборам?
25
Пенсионный возраст верните прежде всего людям. Исправьте ошибку.
25
9
тюмень
курганская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573064883_114:0:2845:2048_1400x0_80_0_0_20910109a92942b4c02cbdc87442c63a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валентина матвиенко, госдума рф, единая россия, тюмень, курганская область, общество

Матвиенко предложила ввести в России единый социальный стандарт жизни

17:21 13.10.2020
 
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступает с предложением о введении в России единого социального стандарта, эту норму можно было бы прописать в программе партии "Единая Россия" к выборам в Госдуму в 2021 году.
"Одной из целей, которую надо обозначить в нашей программе, могло бы стать обеспечение достойного жизненного стандарта россиян вне зависимости от региона проживания", - сказала сенатор, выступая во вторник на заседании комиссии по подготовке предвыборной программы ЕР к выборам в Госдуму в 2021 году.
Она отметила, что постоянно пытается продвигать эту тему, чтобы в России был единый неснижаемый некий социальный стандарт жизни гражданина, "чтобы он не боялся переехать, скажем, из Тюмени в Курганскую область или куда-либо еще, зная, что независимо от места проживания гарантированный государством минимальный стандарт жизни будет ему обеспечен".
Президент РФ В. Путин провел заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
13 июля, 10:59Распространение нового коронавируса
Путин назвал продолжительность жизни показателем качества работы властей
 
Обсудить9
Валентина МатвиенкоГосдума РФЕдиная РоссияТюменьКурганская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Литовский политик призвал власти перестать лаять на Россию
01:14РАН поддержала идею "Роскосмоса" привезти пробы грунта с Венеры
01:05Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3
00:46Минобороны Армении сообщило о продолжении артиллерийских боев в Карабахе
00:41Экипаж "Союза МС-17" попробует установить рекорд скорости полета к МКС
00:35В России начнется первый процесс о геноциде в годы Великой Отечественной
00:27В РТРС рассказали об успехах цифрового вещания в годовщину перехода
23:39США призвали третьи страны повлиять на Россию в ситуации с ДСНВ
23:33В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
23:30Россияне начали продавать места в очереди за новыми iPhone
23:07МИД назвал заявления США по ДСНВ бредом и подтасовкой
23:01Прокурор потребовал освободить осужденную в США россиянку Осипову
22:58США надеются получить "четкий сигнал" от России по ядерной сделке
22:56Россия снова вошла в Совет ООН по правам человека
22:54Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми
22:45Евродепутат о санкциях против России: "Европа играет с огнем"
22:41В Москве восстановили движение линии метро, на которой застрял поезд
22:35США предложили "по-джентельменски" взаимно заморозить ядерные арсеналы
22:25Стала известна дата начала предзаказов на новые iPhone
22:10Скабеева "уличила" Тихановскую во лжи о котлетах
Лента новостейМолния