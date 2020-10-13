https://ria.ru/20201013/standart-1579620376.html
Матвиенко предложила ввести в России единый социальный стандарт жизни
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступает с предложением о введении в России единого социального стандарта, эту норму можно было бы прописать в программе... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T17:21
2020-10-13T17:21
2020-10-13T17:21
валентина матвиенко
госдума рф
единая россия
тюмень
курганская область
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Спикер Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> выступает с предложением о введении в России единого социального стандарта, эту норму можно было бы прописать в программе партии "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" к выборам в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> в 2021 году."Одной из целей, которую надо обозначить в нашей программе, могло бы стать обеспечение достойного жизненного стандарта россиян вне зависимости от региона проживания", - сказала сенатор, выступая во вторник на заседании комиссии по подготовке предвыборной программы ЕР к выборам в Госдуму в 2021 году.Она отметила, что постоянно пытается продвигать эту тему, чтобы в России был единый неснижаемый некий социальный стандарт жизни гражданина, "чтобы он не боялся переехать, скажем, из <a href="http://ria.ru/location_Tjumen/" target="_blank" data-auto="true">Тюмени</a> в <a href="http://ria.ru/location_Kurganskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курганскую область</a> или куда-либо еще, зная, что независимо от места проживания гарантированный государством минимальный стандарт жизни будет ему обеспечен".
https://ria.ru/20200713/1574261706.html
junova2000
зачем ждать выборы? Подготовьте законопроект и весной примите или это популизм у выборам?
25
Стас Титов
Пенсионный возраст верните прежде всего людям. Исправьте ошибку.
25
9
тюмень
курганская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентина матвиенко, госдума рф, единая россия, тюмень, курганская область, общество