https://ria.ru/20201013/standart-1579620376.html

Матвиенко предложила ввести в России единый социальный стандарт жизни

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступает с предложением о введении в России единого социального стандарта, эту норму можно было бы прописать в программе... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T17:21

2020-10-13T17:21

2020-10-13T17:21

валентина матвиенко

госдума рф

единая россия

тюмень

курганская область

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Спикер Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> выступает с предложением о введении в России единого социального стандарта, эту норму можно было бы прописать в программе партии "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>" к выборам в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> в 2021 году."Одной из целей, которую надо обозначить в нашей программе, могло бы стать обеспечение достойного жизненного стандарта россиян вне зависимости от региона проживания", - сказала сенатор, выступая во вторник на заседании комиссии по подготовке предвыборной программы ЕР к выборам в Госдуму в 2021 году.Она отметила, что постоянно пытается продвигать эту тему, чтобы в России был единый неснижаемый некий социальный стандарт жизни гражданина, "чтобы он не боялся переехать, скажем, из <a href="http://ria.ru/location_Tjumen/" target="_blank" data-auto="true">Тюмени</a> в <a href="http://ria.ru/location_Kurganskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курганскую область</a> или куда-либо еще, зная, что независимо от места проживания гарантированный государством минимальный стандарт жизни будет ему обеспечен".

https://ria.ru/20200713/1574261706.html

junova2000 зачем ждать выборы? Подготовьте законопроект и весной примите или это популизм у выборам? 25

Стас Титов Пенсионный возраст верните прежде всего людям. Исправьте ошибку. 25

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тюмень

курганская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина матвиенко, госдума рф, единая россия, тюмень, курганская область, общество