https://ria.ru/20201013/sposob-1579583890.html

Назван неочевидный способ заразиться коронавирусом

Частицы коронавируса могут попадать в организм человека с шерсти домашних животных, рассказал АГН "Москва" доцент кафедры физической химии Национального... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T14:39

2020-10-13T14:39

2020-10-13T17:22

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

мисис

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Частицы <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii" target="_blank">коронавируса</a> могут попадать в организм человека с шерсти домашних животных, рассказал АГН "Москва" доцент кафедры физической химии Национального исследовательского университета <a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnyjj_issledovatelskijj_tekhnologicheskijj_universitet_MISiS/" target="_blank" data-auto="true">МИСиС</a> Георгий Фролов."Шерсть является природным материалом, вирус на ней прекрасно удерживается. Но он и легко смывается", — рассказал он.Эксперт напомнил, что обработка шерсти дезинфицирующими веществами может навредить здоровью животного, поэтому после прогулок их нужно мыть.Также он подчеркнул, что вирус легко смывается и с человеческого тела. Он добавил, что инфекция может попадать в организм через открытые раны.Пандемия унесла жизни как минимум 1,07 миллиона человек в мире, всего инфицированными оказались почти 38 миллионов. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579539940.html

https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577377911.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, мисис