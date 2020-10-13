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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201013/sposob-1579583890.html
Назван неочевидный способ заразиться коронавирусом
Частицы коронавируса могут попадать в организм человека с шерсти домашних животных, рассказал АГН "Москва" доцент кафедры физической химии Национального... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T14:39
2020-10-13T17:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
мисис
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Частицы <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii" target="_blank">коронавируса</a> могут попадать в организм человека с шерсти домашних животных, рассказал АГН "Москва" доцент кафедры физической химии Национального исследовательского университета <a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnyjj_issledovatelskijj_tekhnologicheskijj_universitet_MISiS/" target="_blank" data-auto="true">МИСиС</a> Георгий Фролов."Шерсть является природным материалом, вирус на ней прекрасно удерживается. Но он и легко смывается", — рассказал он.Эксперт напомнил, что обработка шерсти дезинфицирующими веществами может навредить здоровью животного, поэтому после прогулок их нужно мыть.Также он подчеркнул, что вирус легко смывается и с человеческого тела. Он добавил, что инфекция может попадать в организм через открытые раны.Пандемия унесла жизни как минимум 1,07 миллиона человек в мире, всего инфицированными оказались почти 38 миллионов. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579539940.html
https://ria.ru/20200917/vaktsina-1577377911.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, мисис

Назван неочевидный способ заразиться коронавирусом

14:39 13.10.2020 (обновлено: 17:22 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМедицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках
Медицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Частицы коронавируса могут попадать в организм человека с шерсти домашних животных, рассказал АГН "Москва" доцент кафедры физической химии Национального исследовательского университета МИСиС Георгий Фролов.
"Шерсть является природным материалом, вирус на ней прекрасно удерживается. Но он и легко смывается", — рассказал он.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Эксперт напомнил, что обработка шерсти дезинфицирующими веществами может навредить здоровью животного, поэтому после прогулок их нужно мыть.
Также он подчеркнул, что вирус легко смывается и с человеческого тела. Он добавил, что инфекция может попадать в организм через открытые раны.
Пандемия унесла жизни как минимум 1,07 миллиона человек в мире, всего инфицированными оказались почти 38 миллионов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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