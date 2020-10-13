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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201013/spiker-1579605485.html
Парламент Киргизии избрал нового спикера
Парламент Киргизии избрал новым спикером депутата от фракции "Кыргызстан" Каната Исаева, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T16:20
2020-10-13T18:11
садыр жапаров
сооронбай жээнбеков
кубатбек боронов
бишкек
протесты в бишкеке
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости.</strong> Парламент Киргизии избрал новым спикером депутата от фракции "Кыргызстан" Каната Исаева, передает корреспондент РИА Новости.За его кандидатуру проголосовали все присутствующие на внеочередном заседании депутаты.Его предшественник на этом посту Мыктыбек Абдылдаев подал в отставку 10 октября.В <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию.Девятого октября беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.
бишкек
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Кадры столкновения сторонников Жапарова и Атамбаева в Бишкеке
В центре Бишкека произошли столкновения между участниками двух митингов, сообщают корреспонденты Sputnik Кыргызстан. На площади Ала-Тоо слышны были звуки стрельбы, летели камни. Некоторые участники акции протеста (пока неизвестного, какой именно) убегают с места происшествия. Большинство сторонников Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова отошли от памятника Манасу, теперь там стоят сторонники Садыра Жапарова.
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садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире

Парламент Киргизии избрал нового спикера

16:20 13.10.2020 (обновлено: 18:11 13.10.2020)
 
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкЛидер партии "Кыргызстан" Канат Исаев на внеочередном заседании парламента Киргизии
Лидер партии Кыргызстан Канат Исаев на внеочередном заседании парламента Киргизии - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости. Парламент Киргизии избрал новым спикером депутата от фракции "Кыргызстан" Каната Исаева, передает корреспондент РИА Новости.
За его кандидатуру проголосовали все присутствующие на внеочередном заседании депутаты.
Его предшественник на этом посту Мыктыбек Абдылдаев подал в отставку 10 октября.
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.
Девятого октября беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.
Беспорядки в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики.

Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Бишкеке. Протестующие требуют аннулировать итоги парламентских выборов
1 из 23

В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

Они потребовали отменить итоги парламентских выборов, а также провести повторное голосование.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке
2 из 23

Они потребовали отменить итоги парламентских выборов, а также провести повторное голосование.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками.

Участники акции протеста в Бишкеке
3 из 23

Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Эламан Карымшаков

Сами выборы в парламент прошли 4 октября.

Милиция разгоняет митингующих в Бишкеке
4 из 23

Сами выборы в парламент прошли 4 октября.

© Sputnik / Эламан Карымшаков
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, в законодательный орган попадают проправительственные партии "Биримдик" (24,52% голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89%), а также центристские "Кыргызстан" (8,73%) и "Бутун Кыргызстан" (7,11%).

Участник акции протеста в Бишкеке
5 из 23

По предварительным данным, в законодательный орган попадают проправительственные партии "Биримдик" (24,52% голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89%), а также центристские "Кыргызстан" (8,73%) и "Бутун Кыргызстан" (7,11%).

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях.

Сотрудники правоохранительных органов возле президентского дворца на проспекте Чуй во время акции протеста в Бишкеке
6 из 23

Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Медицинские работники во время акции протеста в Бишкеке. Протестующие требуют аннулировать итоги парламентских выборов
7 из 23

Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Эламан Карымшаков

Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.

Акция протеста в Бишкеке
8 из 23

Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.

© Sputnik / Эламан Карымшаков
© Sputnik / Эламан Карымшаков / Перейти в фотобанк

В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке
9 из 23

В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии.

© Sputnik / Эламан Карымшаков
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков  / Перейти в фотобанк

Позднее они двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности.

Сотрудник правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке. Протестующие требуют аннулировать итоги парламентских выборов
10 из 23

Позднее они двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

Они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете нацбезопасности.

Участники митинга на площади Ала-Тоо в Бишкеке включили встроенные в смартфоны фонарики
11 из 23

Они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете нацбезопасности.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Также протестующие освободили экс-премьера Сапара Исакова, бывшего главу аппарата президента Фарида Ниязова и ряд других чиновников и политиков.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке
12 из 23

Также протестующие освободили экс-премьера Сапара Исакова, бывшего главу аппарата президента Фарида Ниязова и ряд других чиновников и политиков.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Эламан Карымшаков / Перейти в фотобанк

Демонстранты провозгласили нового мэра Бишкека и заявили, что намерены назначить нового премьер-министра.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Бишкеке
13 из 23

Демонстранты провозгласили нового мэра Бишкека и заявили, что намерены назначить нового премьер-министра.

© Sputnik / Эламан Карымшаков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в стране произошла попытка незаконного захвата власти.

Участники акции протеста в Бишкеке
14 из 23

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в стране произошла попытка незаконного захвата власти.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Президент подчеркнул, что отдал приказ не открывать огонь и не проливать кровь.

Политик Бектур Асанов во время акции протеста в Бишкеке
15 из 23

Президент подчеркнул, что отдал приказ не открывать огонь и не проливать кровь.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

"Пока что мы предприняли все возможные меры, чтобы не допустить обострения ситуации. Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата", — заявил Жээнбеков.

Участники акции протеста в Бишкеке
16 из 23

"Пока что мы предприняли все возможные меры, чтобы не допустить обострения ситуации. Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата", — заявил Жээнбеков.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

Протестующие, как пояснил глава республики, "нарушили мирную жизнь горожан": не повиновались правоохранителям, избили медиков и повредили здания.

Участники акции протеста в Бишкеке
17 из 23

Протестующие, как пояснил глава республики, "нарушили мирную жизнь горожан": не повиновались правоохранителям, избили медиков и повредили здания.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

"С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов", — заявила пресс-секретарь главы республики Толгонай Стамалиева.

Участники акции протеста в Бишкеке
18 из 23

"С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов", — заявила пресс-секретарь главы республики Толгонай Стамалиева.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Стамалиева подчеркнула, что жители республики до этого пережили два народных восстания и "как никто, знают цену мира и стабильности", поэтому президент призывает все политические силы к благоразумию.

Участники акции протеста в Бишкеке
19 из 23

Стамалиева подчеркнула, что жители республики до этого пережили два народных восстания и "как никто, знают цену мира и стабильности", поэтому президент призывает все политические силы к благоразумию.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков

Правительство Киргизии призвало всех участников политического процесса к мирному урегулированию ситуации в стране.

Политик Адахан Мадумаров во время акции протеста в Бишкеке
20 из 23

Правительство Киргизии призвало всех участников политического процесса к мирному урегулированию ситуации в стране.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Власти также отметили, что работают в особом режиме.

Участники акции протеста в Бишкеке
21 из 23

Власти также отметили, что работают в особом режиме.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Vladimir Pirogov

Провозглашенный оппозицией мэром Бишкека Жоошбек Коеналиев заявил, что все сотрудники мэрии продолжат работать, как и прежде.

Протестующие возле здания правительства в Бишкеке
22 из 23

Провозглашенный оппозицией мэром Бишкека Жоошбек Коеналиев заявил, что все сотрудники мэрии продолжат работать, как и прежде.

© REUTERS / Vladimir Pirogov
© REUTERS / Vladimir Pirogov

"Все вице-мэры, начальники управлений должны работать в обычном режиме", — отметил он.

Протестующие возле здания правительства в Бишкеке
23 из 23

"Все вице-мэры, начальники управлений должны работать в обычном режиме", — отметил он.

© REUTERS / Vladimir Pirogov
1 из 23

В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо начались протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
2 из 23

Они потребовали отменить итоги парламентских выборов, а также провести повторное голосование.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
3 из 23

Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
4 из 23

Сами выборы в парламент прошли 4 октября.

© Sputnik / Эламан Карымшаков
5 из 23

По предварительным данным, в законодательный орган попадают проправительственные партии "Биримдик" (24,52% голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89%), а также центристские "Кыргызстан" (8,73%) и "Бутун Кыргызстан" (7,11%).

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
6 из 23

Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%. Их сторонники заявили о многочисленных нарушениях.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
7 из 23

Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
8 из 23

Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.

© Sputnik / Эламан Карымшаков
9 из 23

В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии.

© Sputnik / Эламан Карымшаков
Перейти в фотобанк
10 из 23

Позднее они двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
11 из 23

Они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете нацбезопасности.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
12 из 23

Также протестующие освободили экс-премьера Сапара Исакова, бывшего главу аппарата президента Фарида Ниязова и ряд других чиновников и политиков.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
13 из 23

Демонстранты провозгласили нового мэра Бишкека и заявили, что намерены назначить нового премьер-министра.

© Sputnik / Эламан Карымшаков
Перейти в фотобанк
14 из 23

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что в стране произошла попытка незаконного захвата власти.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
15 из 23

Президент подчеркнул, что отдал приказ не открывать огонь и не проливать кровь.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
16 из 23

"Пока что мы предприняли все возможные меры, чтобы не допустить обострения ситуации. Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата", — заявил Жээнбеков.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
17 из 23

Протестующие, как пояснил глава республики, "нарушили мирную жизнь горожан": не повиновались правоохранителям, избили медиков и повредили здания.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
18 из 23

"С учетом сложившейся ситуации глава государства рекомендует ЦИК тщательно изучить материалы, связанные с нарушениями, вплоть до аннулирования итогов парламентских выборов", — заявила пресс-секретарь главы республики Толгонай Стамалиева.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
19 из 23

Стамалиева подчеркнула, что жители республики до этого пережили два народных восстания и "как никто, знают цену мира и стабильности", поэтому президент призывает все политические силы к благоразумию.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
20 из 23

Правительство Киргизии призвало всех участников политического процесса к мирному урегулированию ситуации в стране.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
21 из 23

Власти также отметили, что работают в особом режиме.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
22 из 23

Провозглашенный оппозицией мэром Бишкека Жоошбек Коеналиев заявил, что все сотрудники мэрии продолжат работать, как и прежде.

© REUTERS / Vladimir Pirogov
23 из 23

"Все вице-мэры, начальники управлений должны работать в обычном режиме", — отметил он.

© REUTERS / Vladimir Pirogov
 
Обсудить0
Протесты в БишкекеСадыр ЖапаровСооронбай ЖээнбековКубатбек БороновБишкекКиргизияВ мире
 
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