https://ria.ru/20201013/spiker-1579605485.html

Парламент Киргизии избрал нового спикера

Парламент Киргизии избрал новым спикером депутата от фракции "Кыргызстан" Каната Исаева, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T16:20

2020-10-13T16:20

2020-10-13T18:11

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

бишкек

протесты в бишкеке

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости.</strong> Парламент Киргизии избрал новым спикером депутата от фракции "Кыргызстан" Каната Исаева, передает корреспондент РИА Новости.За его кандидатуру проголосовали все присутствующие на внеочередном заседании депутаты.Его предшественник на этом посту Мыктыбек Абдылдаев подал в отставку 10 октября.В <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и контролировал ситуацию.Девятого октября беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Пострадали семь человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры столкновения сторонников Жапарова и Атамбаева в Бишкеке В центре Бишкека произошли столкновения между участниками двух митингов, сообщают корреспонденты Sputnik Кыргызстан. На площади Ала-Тоо слышны были звуки стрельбы, летели камни. Некоторые участники акции протеста (пока неизвестного, какой именно) убегают с места происшествия. Большинство сторонников Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова отошли от памятника Манасу, теперь там стоят сторонники Садыра Жапарова. 2020-10-13T16:20 true PT2M15S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире