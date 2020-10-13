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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201013/sobaka-1579509532.html
Мясников оценил риск заражения коронавирусом от домашних животных
Врач и телеведущий Александр Мясников оценил опасность заражения коронавирусом от кошек и собак. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T07:13
2020-10-13T07:13
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
домашние животные
здоровье - общество
животные
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> оценил опасность заражения коронавирусом от кошек и собак.Медик заявил, что достоверных сведений о возможности передачи COVID-19 от домашних питомцев к человеку пока нет. Единичные сообщения в прессе о подобных случаях врач назвал "непроверенными и недоказанными".Однако Мясников отметил, что обратная ситуация вполне возможна."А вот болеть КОВИДом кошки и собаки могут. С той же примерно симптоматикой, что и мы: чихают, хандрят, отказываются от еды. И не они нас заражают, а мы их", — написал он в <a href="https://t.me/drmyasnikov/617" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>.Врач также предупредил, что не стоит давать животным для профилактики человеческие лекарства.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201013/usloviya-1579508384.html
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, домашние животные, здоровье - общество, животные, общество

Мясников оценил риск заражения коронавирусом от домашних животных

07:13 13.10.2020
 
© Depositphotos / averyanovaСобака породы джек-рассел терьер в чемодане
Собака породы джек-рассел терьер в чемодане - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Depositphotos / averyanova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников оценил опасность заражения коронавирусом от кошек и собак.
Медик заявил, что достоверных сведений о возможности передачи COVID-19 от домашних питомцев к человеку пока нет. Единичные сообщения в прессе о подобных случаях врач назвал "непроверенными и недоказанными".
Однако Мясников отметил, что обратная ситуация вполне возможна.
"А вот болеть КОВИДом кошки и собаки могут. С той же примерно симптоматикой, что и мы: чихают, хандрят, отказываются от еды. И не они нас заражают, а мы их", — написал он в Telegram.
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
06:15Распространение нового коронавируса
Депутат Госдумы назвал три условия, при которых Россия избежит карантина
Врач также предупредил, что не стоит давать животным для профилактики человеческие лекарства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19домашние животныеЗдоровье - ОбществоЖивотныеОбщество
 
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