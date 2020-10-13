https://ria.ru/20201013/sobaka-1579509532.html

Мясников оценил риск заражения коронавирусом от домашних животных

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил опасность заражения коронавирусом от кошек и собак. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T07:13

2020-10-13T07:13

2020-10-13T07:13

распространение нового коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

домашние животные

здоровье - общество

животные

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> оценил опасность заражения коронавирусом от кошек и собак.Медик заявил, что достоверных сведений о возможности передачи COVID-19 от домашних питомцев к человеку пока нет. Единичные сообщения в прессе о подобных случаях врач назвал "непроверенными и недоказанными".Однако Мясников отметил, что обратная ситуация вполне возможна."А вот болеть КОВИДом кошки и собаки могут. С той же примерно симптоматикой, что и мы: чихают, хандрят, отказываются от еды. И не они нас заражают, а мы их", — написал он в <a href="https://t.me/drmyasnikov/617" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>.Врач также предупредил, что не стоит давать животным для профилактики человеческие лекарства.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201013/usloviya-1579508384.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, домашние животные, здоровье - общество, животные, общество