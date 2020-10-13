https://ria.ru/20201013/shtrafy-1579587772.html

Госдума поддержала штрафы за отказ удалять экстремистские материалы

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении проект о штрафах до 15 миллионов рублей за отказ видеохостинга YouTube, соцсетей... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T14:57

2020-10-13T14:57

2020-10-13T14:57

сергей боярский

youtube

госдума рф

александр хинштейн

twitter

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении проект о штрафах до 15 миллионов рублей за отказ видеохостинга <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a>, соцсетей <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a>, Instagram и Facebook удалить информацию с призывами к экстремизму и пропагандой наркотиков.Депутаты <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_KHinshtejjn/" target="_blank" data-auto="true">Александр Хинштейн</a> и <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Bojarskijj/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Боярский</a> в июле внесли в Госдуму законопроект о штрафах вплоть до 15 миллионов рублей за отказ сайтов удалить информацию, в том числе с призывами к экстремизму. Законопроект распространяется на видеосервис YouTube, соцсети Twitter, Instagram и Facebook.Как следует из проекта закона, непринятие провайдером хостинга мер по ограничению доступа к информации будет грозить штрафом для граждан от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 200 до 400 тысяч рублей, для юрлиц - от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.Кроме того, аналогичные санкции предусмотрены за неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по ее удалению предусмотрена законом.Также депутаты предлагают ввести штрафы за непринятие мер по ограничению доступа или удалению информации с призывами к экстремизму, пропагандой производства наркотиков или детской порнографии: за подобное нарушение предлагается штраф для граждан от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 400 до 800 тысяч, для юрлиц - от 3 до 8 миллионов рублей.Согласно проекту, за повторное непринятие мер по ограничению доступа или удалению информации штраф для граждан возрастет и составит от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 500 до 800 тысяч, для юрлиц - от 4 до 8 миллионов рублей, а за повторное непринятие мер по ограничению доступа информации с призывами к экстремизму или детской порнографией предлагается ввести штраф для граждан от 200 до 500 тысяч рублей, для должностных лиц - от 800 тысяч до 1 миллиона, для юрлиц - от 8 до 15 миллионов рублей. -0-

https://ria.ru/20200817/1575887389.html

https://ria.ru/20200617/1573057020.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей боярский, youtube, госдума рф, александр хинштейн, twitter, общество