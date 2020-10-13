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Суд отменил штраф погибшей в Нижнем Новгороде журналистке Славиной
Суд прекратил производство по делу об административном правонарушении в отношении журналистки Ирины Мурахтаевой (Славиной), погибшей у здания главка МВД в... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T17:05
2020-10-13T17:16
гибель журналистки ирины славиной
ирина славина
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости.</strong> Суд прекратил производство по делу об административном правонарушении в отношении журналистки Ирины Мурахтаевой (Славиной), погибшей у здания главка МВД в <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнем Новгороде</a>, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>."Нижегородский районный суд рассмотрел жалобу защитника Мурахтаевой и решением от 13 октября отменил постановление мирового судьи судебного участка №8 Нижегородского судебного района от 3 августа по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ (Злоупотребление свободой массовой информации), в отношении Мурахтаевой Ирины Вячеславовны. Производство по делу суд прекратил в связи со смертью физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении", - говорится в сообщении.Постановлением мирового судьи Славиной было назначено наказание в виде штрафа в размере 65 тысяч рублей за новость, опубликованную на сайте интернет-издания KozaPress, о заражении коронавирусом одного из сотрудников академии самбо в городе Кстове, которую судья счел недостоверной.Тело Мурахтаевой (журналистский псевдоним - Славина) нашли днем 2 октября в центре Нижнего Новгорода. Региональный СУСК сообщил, что проводится доследственная проверка, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.За час до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. Накануне Славина написала в Facebook, что утром в ее квартире провели обыск. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> заявил, что сообщения в СМИ, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, "не имеют под собой никаких оснований".Славина является учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания KozaPress, свидетельство о регистрации СМИ было выдано <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзором</a> 28 ноября 2016 года. Издание публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.
https://ria.ru/20201008/slavina-1578917855.html
https://ria.ru/20201005/slavina-1578220487.html
нижний новгород
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гибель журналистки ирины славиной, ирина славина, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), нижний новгород, нижегородская область, происшествия

Суд отменил штраф погибшей в Нижнем Новгороде журналистке Славиной

17:05 13.10.2020 (обновлено: 17:16 13.10.2020)
 
© Ирина Славина/FacebookИрина Славина
Ирина Славина - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Ирина Славина/Facebook
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости. Суд прекратил производство по делу об административном правонарушении в отношении журналистки Ирины Мурахтаевой (Славиной), погибшей у здания главка МВД в Нижнем Новгороде, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
"Нижегородский районный суд рассмотрел жалобу защитника Мурахтаевой и решением от 13 октября отменил постановление мирового судьи судебного участка №8 Нижегородского судебного района от 3 августа по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ (Злоупотребление свободой массовой информации), в отношении Мурахтаевой Ирины Вячеславовны. Производство по делу суд прекратил в связи со смертью физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении", - говорится в сообщении.
На месте гибели женщины в центре Нижнего Новгорода - стихийный мемориал с фото Ирины Славиной - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 20:27
СК вернул мужу погибшей журналистки Славиной изъятые при обыске вещи
Постановлением мирового судьи Славиной было назначено наказание в виде штрафа в размере 65 тысяч рублей за новость, опубликованную на сайте интернет-издания KozaPress, о заражении коронавирусом одного из сотрудников академии самбо в городе Кстове, которую судья счел недостоверной.
Тело Мурахтаевой (журналистский псевдоним - Славина) нашли днем 2 октября в центре Нижнего Новгорода. Региональный СУСК сообщил, что проводится доследственная проверка, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
За час до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. Накануне Славина написала в Facebook, что утром в ее квартире провели обыск. СК заявил, что сообщения в СМИ, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, "не имеют под собой никаких оснований".
Славина является учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания KozaPress, свидетельство о регистрации СМИ было выдано Роскомнадзором 28 ноября 2016 года. Издание публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.
Ирина Славина - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
5 октября, 13:34
В Кремле прокомментировали смерть нижегородской журналистки Славиной
 
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Гибель журналистки Ирины СлавинойИрина СлавинаСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Нижний НовгородНижегородская областьПроисшествия
 
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