https://ria.ru/20201013/shtraf-1579616582.html

Суд отменил штраф погибшей в Нижнем Новгороде журналистке Славиной

Суд прекратил производство по делу об административном правонарушении в отношении журналистки Ирины Мурахтаевой (Славиной), погибшей у здания главка МВД в... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T17:05

2020-10-13T17:05

2020-10-13T17:16

гибель журналистки ирины славиной

ирина славина

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

нижний новгород

нижегородская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578123307_0:96:929:619_1400x0_80_0_0_19d5c82230e5498e0eafd646d95abf09.jpg

<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - РИА Новости.</strong> Суд прекратил производство по делу об административном правонарушении в отношении журналистки Ирины Мурахтаевой (Славиной), погибшей у здания главка МВД в <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнем Новгороде</a>, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>."Нижегородский районный суд рассмотрел жалобу защитника Мурахтаевой и решением от 13 октября отменил постановление мирового судьи судебного участка №8 Нижегородского судебного района от 3 августа по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 9 статьи 13.15 КоАП РФ (Злоупотребление свободой массовой информации), в отношении Мурахтаевой Ирины Вячеславовны. Производство по делу суд прекратил в связи со смертью физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении", - говорится в сообщении.Постановлением мирового судьи Славиной было назначено наказание в виде штрафа в размере 65 тысяч рублей за новость, опубликованную на сайте интернет-издания KozaPress, о заражении коронавирусом одного из сотрудников академии самбо в городе Кстове, которую судья счел недостоверной.Тело Мурахтаевой (журналистский псевдоним - Славина) нашли днем 2 октября в центре Нижнего Новгорода. Региональный СУСК сообщил, что проводится доследственная проверка, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.За час до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. Накануне Славина написала в Facebook, что утром в ее квартире провели обыск. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> заявил, что сообщения в СМИ, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, "не имеют под собой никаких оснований".Славина является учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания KozaPress, свидетельство о регистрации СМИ было выдано <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзором</a> 28 ноября 2016 года. Издание публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.

https://ria.ru/20201008/slavina-1578917855.html

https://ria.ru/20201005/slavina-1578220487.html

нижний новгород

нижегородская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гибель журналистки ирины славиной, ирина славина, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), нижний новгород, нижегородская область, происшествия