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В ГИБДД разъяснили штрафы водителям за нарушения на пешеходных переходах
ГИБДД направила в регионы России инструкции для инспекторов с пояснением, как наказывать водителей за нарушения на "зебрах". Скан с разъяснениями начальника... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T12:01
2020-10-13T12:48
россия
авто
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_GU_GIBDD_MVD_RF/" target="_blank">ГИБДД</a> направила в регионы <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> инструкции для инспекторов с пояснением, как наказывать водителей за нарушения на "зебрах". Скан с разъяснениями начальника ГИБДД России Михаила Черникова распространился в Telegram-каналах. Подлинность документа "<a href="https://www.kommersant.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Коммерсанту</a>" подтвердили в МВД России.По правилам дорожного движения, автомобиль, приближаясь к нерегулируемому переходу, должен уступить дорогу переходящему улицу или только вступившему на дорогу пешеходу. При повороте водитель также обязан уступить человеку, переходящему улицу, куда поворачивает машина. Газета напомнила, что машина не должна начинать или продолжать движение, если действия водителя заставляют пешехода сменить направление или скорость.Отмечается, что еще в 2012 году Верховный суд пояснил порядок действий для участников дорожного движения: если траектории движения автомобиля и пешехода не пересекаются, то водитель не должен уступать дорогу человеку, и наказывать водителя не следует."Обязанность водителя уступить дорогу пешеходу поставлена в зависимость именно от необходимости не создавать помех в его движении", — приводит слова Черникова газета. Если действия автомобилиста не вынуждают человека изменить скорость или направление движения, то они "не образуют состав правонарушения". При выявлении подобных случаев инспекторы должны использовать видеозаписи либо объяснения пешеходов. В МВД пояснили, что письмо направили "в целях выработки единой государственной политики в области безопасности дорожного движения" и "разъяснений порядка применения положений пунктов ПДД с учетом позиции Верховного суда". Источник газеты отметил, что дополнительное разъяснение потребовалось из-за того, что часть инспекторов продолжает штрафовать водителей.
https://ria.ru/20191002/1559355370.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/pdd-1578884121.html
Положения по прежнему противоречивые: я не создаю помехи пешеходу, ступившему на пешеходный переход с противоположной стороны 6-ти полосной магистрали, но наши траектории пересекаются... Реалии современного города не учтены от слова совсем... :-(
134
Пожалуйста. вчерашний вам пример: еду я, на переходе и рядом с ним НИКОГО. И машины припаркованы. И вдруг на СКЕЙТЕ появляется взлозмаченное чучело, и вылетает на переход в тот момент, когда я уже половиной машины на ЗЕБРЕ!!! Ну и как мне, в небо взвиться, что ли??? И что скажет в этом случае ГАИШНИК, буде он окажется рядом? :(
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россия
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россия, авто, общество

В ГИБДД разъяснили штрафы водителям за нарушения на пешеходных переходах

12:01 13.10.2020 (обновлено: 12:48 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПешеходы на улице в Москве
Пешеходы на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. ГИБДД направила в регионы России инструкции для инспекторов с пояснением, как наказывать водителей за нарушения на "зебрах". Скан с разъяснениями начальника ГИБДД России Михаила Черникова распространился в Telegram-каналах. Подлинность документа "Коммерсанту" подтвердили в МВД России.
По правилам дорожного движения, автомобиль, приближаясь к нерегулируемому переходу, должен уступить дорогу переходящему улицу или только вступившему на дорогу пешеходу. При повороте водитель также обязан уступить человеку, переходящему улицу, куда поворачивает машина. Газета напомнила, что машина не должна начинать или продолжать движение, если действия водителя заставляют пешехода сменить направление или скорость.
Отмечается, что еще в 2012 году Верховный суд пояснил порядок действий для участников дорожного движения: если траектории движения автомобиля и пешехода не пересекаются, то водитель не должен уступать дорогу человеку, и наказывать водителя не следует.
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"Обязанность водителя уступить дорогу пешеходу поставлена в зависимость именно от необходимости не создавать помех в его движении", — приводит слова Черникова газета.
Если действия автомобилиста не вынуждают человека изменить скорость или направление движения, то они "не образуют состав правонарушения". При выявлении подобных случаев инспекторы должны использовать видеозаписи либо объяснения пешеходов. В МВД пояснили, что письмо направили "в целях выработки единой государственной политики в области безопасности дорожного движения" и "разъяснений порядка применения положений пунктов ПДД с учетом позиции Верховного суда". Источник газеты отметил, что дополнительное разъяснение потребовалось из-за того, что часть инспекторов продолжает штрафовать водителей.
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