https://ria.ru/20201013/shkolnitsy-1579558501.html

Напавшему с ножом на школьниц в Курской области дали пять лет колонии

Суд приговорил к пяти годам колонии мужчину, напавшего осенью прошлого года с ножом на двух 15-летних школьниц в Курской области, сообщает во вторник управление РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T12:50

2020-10-13T12:50

2020-10-13T12:50

следственный комитет россии (ск рф)

курская область

происшествия

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<strong>ВОРОНЕЖ, 13 окт - РИА Новости.</strong> Суд приговорил к пяти годам колонии мужчину, напавшего осенью прошлого года с ножом на двух 15-летних школьниц в <a href="http://ria.ru/location_Kurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курской области</a>, сообщает во вторник управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по региону.Инцидент произошел 21 октября в местечке Свобода Золотухинского района. По данным полиции, две школьницы стояли на автобусной остановке, когда на них с ножом напал мужчина. Девочки получили ранения, им была оказана медицинская помощь, однако госпитализация не потребовалась. Как рассказал РИА Новости представитель УМВД по региону, одна школьница защитила другую, когда нападавший схватил ее.Подозреваемого задержали лишь в апреле. Выяснилось, что часом ранее в тот день мужчина сперва напал на 19-летнюю девушку на улице Советская в местечке Свобода, однако потерпевшей удалось вырваться и убежать. В отношении 53-летнего местного жителя было возбуждено дело о разбое."Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сообщает следствие.

https://ria.ru/20200920/napadenie-1577525417.html

курская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), курская область, происшествия