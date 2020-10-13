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В региональном Минздраве рассказали о состоянии найденной в шкафу девочки
Шестимесячную девочку из Карпинска, которую мать держала в шкафу, перевели из реанимации в гастроэнтерологическое отделение, сообщила пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T08:29
2020-10-13T09:20
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
карпинск
екатеринбург
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт — РИА Новости.</strong> Шестимесячную девочку из Карпинска, которую мать держала в шкафу, перевели из реанимации в гастроэнтерологическое отделение, сообщила пресс-служба Минздрава Свердловской области. Изморенного голодом младенца, которого жительница города <a href="http://ria.ru/location_Karpinsk/" target="_blank" data-auto="true">Карпинска</a> с рождения прятала в шкафу, нашли пришедшие в гости подруги матери. Они забрали девочку и сообщили в полицию. Как выяснила прокуратура, женщина родила дочь в апреле, но скрывала ее от знакомых и не оформляла свидетельство о рождении и полис на ребенка. В доме не было ни детского питания, ни одежды, ни кроватки, ни средств детской гигиены. Полиция возбудила против женщины уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию, а управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">Следственного комитета</a> — об истязании несовершеннолетнего. Девочку вертолетом доставили в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбург</a>, в областную детскую клиническую больницу №1. Врачи диагностировали у нее дистрофию третьей степени на фоне длительного голодания — вес составлял всего три килограмма 100 граммов.
https://radiosputnik.ria.ru/20201010/kozhevnikova-1579169453.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201012/1579483471.html
свердловская область
карпинск
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следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, карпинск, екатеринбург, происшествия

В региональном Минздраве рассказали о состоянии найденной в шкафу девочки

08:29 13.10.2020 (обновлено: 09:20 13.10.2020)
 
Фотография девочки, которую с рождения держали в шкафу
Фотография девочки, которую с рождения держали в шкафу - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Шестимесячную девочку из Карпинска, которую мать держала в шкафу, перевели из реанимации в гастроэнтерологическое отделение, сообщила пресс-служба Минздрава Свердловской области.

"Состояние стабильное, питание усваивает, начала прибавлять в весе", — говорится в сообщении.

Изморенного голодом младенца, которого жительница города Карпинска с рождения прятала в шкафу, нашли пришедшие в гости подруги матери. Они забрали девочку и сообщили в полицию.
Как выяснила прокуратура, женщина родила дочь в апреле, но скрывала ее от знакомых и не оформляла свидетельство о рождении и полис на ребенка. В доме не было ни детского питания, ни одежды, ни кроватки, ни средств детской гигиены.
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Полиция возбудила против женщины уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию, а управление Следственного комитета — об истязании несовершеннолетнего.
Девочку вертолетом доставили в Екатеринбург, в областную детскую клиническую больницу №1. Врачи диагностировали у нее дистрофию третьей степени на фоне длительного голодания — вес составлял всего три килограмма 100 граммов.
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Следственный комитет России (СК РФ)Свердловская областьКарпинскЕкатеринбургПроисшествия
 
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