В аэропорту Шереметьево усилят контроль за соблюдением масочного режима
Кинологическая служба "Аэрофлота" начала тренировки служебных собак, чтобы они могли определить коронавирус по запаху слюны и мокроты.
Кинологическая служба "Аэрофлота" начала тренировки служебных собак, чтобы они могли определить коронавирус по запаху слюны и мокроты.
В проекте участвуют Роспотребнадзор, НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, центр "Вектор" и исследовательский центр имени Пирогова.
В проекте участвуют Роспотребнадзор, НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, центр "Вектор" и исследовательский центр имени Пирогова.
Обучение проходят 15 собак породы шалайка.
Шалайки способны идентифицировать потенциального носителя коронавирусной инфекции, чтобы можно было направить его на анализ, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
Шалайки способны идентифицировать потенциального носителя коронавирусной инфекции, чтобы можно было направить его на анализ, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
Интересно, что у части задействованных в проекте собак есть опыт идентификации онкологических больных.
Интересно, что у части задействованных в проекте собак есть опыт идентификации онкологических больных.
Разработан специальный план-график, есть необходимые биологические пробы носителей и добровольцев, чтобы собакам было с чем работать.
Разработан специальный план-график, есть необходимые биологические пробы носителей и добровольцев, чтобы собакам было с чем работать.
Эксперимент продолжается уже несколько месяцев.
Эксперимент продолжается уже несколько месяцев.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, "все исследования идут достаточно хорошо".
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, "все исследования идут достаточно хорошо".
Похожие проекты реализуют и в других странах. Недавно тестировать на ковид с помощью собак начали в аэропорту Хельсинки.
Похожие проекты реализуют и в других странах. Недавно тестировать на ковид с помощью собак начали в аэропорту Хельсинки.
Кинолог со служебной собакой в Шереметьево.
Кинологическая служба "Аэрофлота" начала тренировки служебных собак, чтобы они могли определить коронавирус по запаху слюны и мокроты.
В проекте участвуют Роспотребнадзор, НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, центр "Вектор" и исследовательский центр имени Пирогова.
Обучение проходят 15 собак породы шалайка.
Шалайки способны идентифицировать потенциального носителя коронавирусной инфекции, чтобы можно было направить его на анализ, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
Интересно, что у части задействованных в проекте собак есть опыт идентификации онкологических больных.
Разработан специальный план-график, есть необходимые биологические пробы носителей и добровольцев, чтобы собакам было с чем работать.
Эксперимент продолжается уже несколько месяцев.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, "все исследования идут достаточно хорошо".
Похожие проекты реализуют и в других странах. Недавно тестировать на ковид с помощью собак начали в аэропорту Хельсинки.
Кинолог со служебной собакой в Шереметьево.