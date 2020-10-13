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В аэропорту Шереметьево усилят контроль за соблюдением масочного режима
Контроль за соблюдением масочного режима усилят в аэропорту "Шереметьево" по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T19:31
2020-10-13T19:34
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Контроль за соблюдением масочного режима усилят в аэропорту "<a href="http://ria.ru/organization_SHeremetevo/" target="_blank" data-auto="true">Шереметьево</a>" по поручению губернатора <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> Андрея Воробьёва, сообщили в пресс-службе регионального минтранса."Большинство пассажиров носят маски, но, к сожалению, не все их надевают, у некоторых пассажиров средства индивидуальной защиты находятся в кармане или на подбородке. По поручению губернатора региона <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Воробьева</a> необходимо обеспечить ношение масок всеми пассажирами без исключения. К контролю за соблюдением масочного режима в аэропорту "Шереметьево" подключат 200 волонтеров", - сказал вице-губернатор Московской области Игорь Тресков, слова которого приводятся в сообщении.Он отметил, что волонтёры будут ежедневно напоминать пассажирам о необходимости неукоснительного соблюдения масочного режима в зонах прилёта и вылета.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
московская область (подмосковье)
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В аэропорту Шереметьево усилят контроль за соблюдением масочного режима

19:31 13.10.2020 (обновлено: 19:34 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка в Международном аэропорту Шереметьево
Девушка в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Контроль за соблюдением масочного режима усилят в аэропорту "Шереметьево" по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, сообщили в пресс-службе регионального минтранса.
"Большинство пассажиров носят маски, но, к сожалению, не все их надевают, у некоторых пассажиров средства индивидуальной защиты находятся в кармане или на подбородке. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева необходимо обеспечить ношение масок всеми пассажирами без исключения. К контролю за соблюдением масочного режима в аэропорту "Шереметьево" подключат 200 волонтеров", - сказал вице-губернатор Московской области Игорь Тресков, слова которого приводятся в сообщении.
Он отметил, что волонтёры будут ежедневно напоминать пассажирам о необходимости неукоснительного соблюдения масочного режима в зонах прилёта и вылета.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Кинологическая служба "Аэрофлота" начала тренировки служебных собак, чтобы они могли определить коронавирус по запаху слюны и мокроты.

Сотрудницы Аэрофлота у вольера со служебными собаками посещения кинологического подразделения авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево
1 из 10

Кинологическая служба "Аэрофлота" начала тренировки служебных собак, чтобы они могли определить коронавирус по запаху слюны и мокроты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В проекте участвуют Роспотребнадзор, НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, центр "Вектор" и исследовательский центр имени Пирогова.

Кинолог с одной из служебных собак кинологического подразделения авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево
2 из 10

В проекте участвуют Роспотребнадзор, НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, центр "Вектор" и исследовательский центр имени Пирогова.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Обучение проходят 15 собак породы шалайка.

Служебные собаки в вольере кинологического подразделения авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево
3 из 10

Обучение проходят 15 собак породы шалайка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Шалайки способны идентифицировать потенциального носителя коронавирусной инфекции, чтобы можно было направить его на анализ, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Заместитель председатель правительства РФ Татьяна Голикова (слева на первом плане) во время посещения кинологического подразделения авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево
4 из 10

Шалайки способны идентифицировать потенциального носителя коронавирусной инфекции, чтобы можно было направить его на анализ, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Интересно, что у части задействованных в проекте собак есть опыт идентификации онкологических больных.

Кинологи во время занятий с одной из служебных собак кинологического подразделения авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево
5 из 10

Интересно, что у части задействованных в проекте собак есть опыт идентификации онкологических больных.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Разработан специальный план-график, есть необходимые биологические пробы носителей и добровольцев, чтобы собакам было с чем работать.

Сотрудница Аэрофлота у вольера со служебными собаками посещения кинологического подразделения авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево
6 из 10

Разработан специальный план-график, есть необходимые биологические пробы носителей и добровольцев, чтобы собакам было с чем работать.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Эксперимент продолжается уже несколько месяцев.

Одна из служебных собак во время занятий в кинологическом подразделении авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево
7 из 10

Эксперимент продолжается уже несколько месяцев.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, "все исследования идут достаточно хорошо".

Кинолог во время занятий со служебными собаками кинологического подразделения авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево
8 из 10

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, "все исследования идут достаточно хорошо".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Похожие проекты реализуют и в других странах. Недавно тестировать на ковид с помощью собак начали в аэропорту Хельсинки.

Служебная собака во время тренировки в кинологическом подразделении авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево по выявлению коронавирусной инфекции у человека
9 из 10

Похожие проекты реализуют и в других странах. Недавно тестировать на ковид с помощью собак начали в аэропорту Хельсинки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Кинолог со служебной собакой в Шереметьево.

Кинолог с одной из служебных собак кинологического подразделения авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево
10 из 10

Кинолог со служебной собакой в Шереметьево.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 10

Кинологическая служба "Аэрофлота" начала тренировки служебных собак, чтобы они могли определить коронавирус по запаху слюны и мокроты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 10

В проекте участвуют Роспотребнадзор, НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, центр "Вектор" и исследовательский центр имени Пирогова.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
3 из 10

Обучение проходят 15 собак породы шалайка.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
4 из 10

Шалайки способны идентифицировать потенциального носителя коронавирусной инфекции, чтобы можно было направить его на анализ, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
5 из 10

Интересно, что у части задействованных в проекте собак есть опыт идентификации онкологических больных.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
6 из 10

Разработан специальный план-график, есть необходимые биологические пробы носителей и добровольцев, чтобы собакам было с чем работать.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
7 из 10

Эксперимент продолжается уже несколько месяцев.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
8 из 10

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, "все исследования идут достаточно хорошо".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
9 из 10

Похожие проекты реализуют и в других странах. Недавно тестировать на ковид с помощью собак начали в аэропорту Хельсинки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
10 из 10

Кинолог со служебной собакой в Шереметьево.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
 
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