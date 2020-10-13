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В аэропорту Шереметьево усилят контроль за соблюдением масочного режима

Контроль за соблюдением масочного режима усилят в аэропорту "Шереметьево" по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T19:31

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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Контроль за соблюдением масочного режима усилят в аэропорту "<a href="http://ria.ru/organization_SHeremetevo/" target="_blank" data-auto="true">Шереметьево</a>" по поручению губернатора <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> Андрея Воробьёва, сообщили в пресс-службе регионального минтранса."Большинство пассажиров носят маски, но, к сожалению, не все их надевают, у некоторых пассажиров средства индивидуальной защиты находятся в кармане или на подбородке. По поручению губернатора региона <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Воробьева</a> необходимо обеспечить ношение масок всеми пассажирами без исключения. К контролю за соблюдением масочного режима в аэропорту "Шереметьево" подключат 200 волонтеров", - сказал вице-губернатор Московской области Игорь Тресков, слова которого приводятся в сообщении.Он отметил, что волонтёры будут ежедневно напоминать пассажирам о необходимости неукоснительного соблюдения масочного режима в зонах прилёта и вылета.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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