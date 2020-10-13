https://ria.ru/20201013/sessiya-1579544084.html

Студент МГИМО покончил с собой из-за сессии

Тело студента МГИМО обнаружили на западе Москвы, в предсмертной записке на 14 листов он обвинил руководство факультета в том, что не сдал сессию, рассказал РИА... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T11:42

2020-10-13T11:42

2020-10-13T12:11

мгимо

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg

<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Тело студента <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_institut_mezhdunarodnykh_otnoshenijj/" target="_blank" data-auto="true">МГИМО</a> обнаружили на западе <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, в предсмертной записке на 14 листов он обвинил руководство факультета в том, что не сдал сессию, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Вечером 12 октября в полицию поступило сообщение об обнаружении на Большой Очаковской улице тела мужчины с повреждениями, характерными для падения с большой высоты.Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти студента, уточнил источник.

https://ria.ru/20200926/lift-1577811064.html

Пётр Наумов Конечно в вузе такого ранга очень много блата и коррупционной составляющей. Но тем ценнее студенты которые смогли пройти это всё. Не всем дано быть среди лучших, вот где нужны психологи. 16

4

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мгимо, москва, происшествия