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Студент МГИМО покончил с собой из-за сессии
Тело студента МГИМО обнаружили на западе Москвы, в предсмертной записке на 14 листов он обвинил руководство факультета в том, что не сдал сессию, рассказал РИА... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T11:42
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мгимо
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Тело студента <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_gosudarstvennyjj_institut_mezhdunarodnykh_otnoshenijj/" target="_blank" data-auto="true">МГИМО</a> обнаружили на западе <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, в предсмертной записке на 14 листов он обвинил руководство факультета в том, что не сдал сессию, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Вечером 12 октября в полицию поступило сообщение об обнаружении на Большой Очаковской улице тела мужчины с повреждениями, характерными для падения с большой высоты.Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти студента, уточнил источник.
https://ria.ru/20200926/lift-1577811064.html
Конечно в вузе такого ранга очень много блата и коррупционной составляющей. Но тем ценнее студенты которые смогли пройти это всё. Не всем дано быть среди лучших, вот где нужны психологи.
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РИА Новости
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60
мгимо, москва, происшествия

Студент МГИМО покончил с собой из-за сессии

11:42 13.10.2020 (обновлено: 12:11 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Тело студента МГИМО обнаружили на западе Москвы, в предсмертной записке на 14 листов он обвинил руководство факультета в том, что не сдал сессию, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Вечером 12 октября в полицию поступило сообщение об обнаружении на Большой Очаковской улице тела мужчины с повреждениями, характерными для падения с большой высоты.
"Погибшим оказался студент МГИМО 2001 года рождения из Санкт-Петербурга. При нем обнаружили предсмертную записку на 14 листов, где он винил руководство факультета, на котором учился, в том, что не сдал сессию", - рассказал собеседник агентства.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти студента, уточнил источник.
Лифт - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября, 13:35
В московском вузе студенты пострадали из-за ЧП с лифтом
 
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