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https://ria.ru/20201013/sberbank-1579638481.html
"Дочка" Сбербанка опровергла причастность топ-менеджеров к изнасилованию
"Сбербанк страхование жизни" назвала ложной информацию об изнасиловании, в котором якобы замешаны топ-менеджеры компании, и заявила о готовящихся исках о защите РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T18:41
2020-10-13T18:46
россия
сбербанк россии
происшествия
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> "Сбербанк страхование жизни" назвала ложной информацию об изнасиловании, в котором якобы замешаны топ-менеджеры компании, и заявила о готовящихся исках о защите чести и достоинства, сообщили РИА Новости в пресс-службе "дочки" ПАО "<a href="https://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii" target="_blank">Сбербанк</a>".Ранее РЕН ТВ сообщил, что женщина обвинила трех топ-менеджеров "Сбербанк страхование жизни" в групповом изнасиловании, которое произошло на новогоднем корпоративе компании в 2019 году. По данным телеканала, по ее заявлению ведется доследственная проверка."В настоящее время упоминаемые в СМИ сотрудники готовят обращения в правоохранительные органы, а также судебные иски о защите чести и достоинства", - добавили в компании.РЕН ТВ отказался комментировать это заявление. "Без комментария оставлю", - ответили в пресс-службе телеканала на запрос РИА Новости.
https://radiosputnik.ria.ru/20201011/arkhangelsk-1579281666.html
На корпоративах и не такое бывает ! Просто должность так и не дали, а значит изнасиловали (((
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россия
РИА Новости
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60
россия, сбербанк россии, происшествия

"Дочка" Сбербанка опровергла причастность топ-менеджеров к изнасилованию

18:41 13.10.2020 (обновлено: 18:46 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве
Первый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. "Сбербанк страхование жизни" назвала ложной информацию об изнасиловании, в котором якобы замешаны топ-менеджеры компании, и заявила о готовящихся исках о защите чести и достоинства, сообщили РИА Новости в пресс-службе "дочки" ПАО "Сбербанк".
Ранее РЕН ТВ сообщил, что женщина обвинила трех топ-менеджеров "Сбербанк страхование жизни" в групповом изнасиловании, которое произошло на новогоднем корпоративе компании в 2019 году. По данным телеканала, по ее заявлению ведется доследственная проверка.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
11 октября, 14:59
Подозреваемого в разврате и.о. министра отправили под домашний арест

"Сегодня в отдельных СМИ появилась информация, дискредитирующую компанию "Сбербанк страхование жизни", ее руководство и отдельных сотрудников. Эта информация не соответствует действительности, порочит деловую репутацию компании, топ-менеджмента компании".

Пресс-служба "Сбербанк страхование жизни"
"В настоящее время упоминаемые в СМИ сотрудники готовят обращения в правоохранительные органы, а также судебные иски о защите чести и достоинства", - добавили в компании.
РЕН ТВ отказался комментировать это заявление. "Без комментария оставлю", - ответили в пресс-службе телеканала на запрос РИА Новости.
 
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