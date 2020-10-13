"Дочка" Сбербанка опровергла причастность топ-менеджеров к изнасилованию
18:41 13.10.2020 (обновлено: 18:46 13.10.2020)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. "Сбербанк страхование жизни" назвала ложной информацию об изнасиловании, в котором якобы замешаны топ-менеджеры компании, и заявила о готовящихся исках о защите чести и достоинства, сообщили РИА Новости в пресс-службе "дочки" ПАО "Сбербанк".
Ранее РЕН ТВ сообщил, что женщина обвинила трех топ-менеджеров "Сбербанк страхование жизни" в групповом изнасиловании, которое произошло на новогоднем корпоративе компании в 2019 году. По данным телеканала, по ее заявлению ведется доследственная проверка.
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"Сегодня в отдельных СМИ появилась информация, дискредитирующую компанию "Сбербанк страхование жизни", ее руководство и отдельных сотрудников. Эта информация не соответствует действительности, порочит деловую репутацию компании, топ-менеджмента компании".
"В настоящее время упоминаемые в СМИ сотрудники готовят обращения в правоохранительные органы, а также судебные иски о защите чести и достоинства", - добавили в компании.
РЕН ТВ отказался комментировать это заявление. "Без комментария оставлю", - ответили в пресс-службе телеканала на запрос РИА Новости.