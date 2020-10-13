https://ria.ru/20201013/sberbank-1579638481.html

"Дочка" Сбербанка опровергла причастность топ-менеджеров к изнасилованию

"Сбербанк страхование жизни" назвала ложной информацию об изнасиловании, в котором якобы замешаны топ-менеджеры компании, и заявила о готовящихся исках о защите РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T18:41

2020-10-13T18:41

2020-10-13T18:46

россия

сбербанк россии

происшествия

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> "Сбербанк страхование жизни" назвала ложной информацию об изнасиловании, в котором якобы замешаны топ-менеджеры компании, и заявила о готовящихся исках о защите чести и достоинства, сообщили РИА Новости в пресс-службе "дочки" ПАО "<a href="https://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii" target="_blank">Сбербанк</a>".Ранее РЕН ТВ сообщил, что женщина обвинила трех топ-менеджеров "Сбербанк страхование жизни" в групповом изнасиловании, которое произошло на новогоднем корпоративе компании в 2019 году. По данным телеканала, по ее заявлению ведется доследственная проверка."В настоящее время упоминаемые в СМИ сотрудники готовят обращения в правоохранительные органы, а также судебные иски о защите чести и достоинства", - добавили в компании.РЕН ТВ отказался комментировать это заявление. "Без комментария оставлю", - ответили в пресс-службе телеканала на запрос РИА Новости.

https://radiosputnik.ria.ru/20201011/arkhangelsk-1579281666.html

yu yu На корпоративах и не такое бывает ! Просто должность так и не дали, а значит изнасиловали ((( 10

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сбербанк россии, происшествия