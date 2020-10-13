https://ria.ru/20201013/sanktsii-1579633769.html

Боррель проинформировал Лаврова о подготовке новых санкций по Белоруссии

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T18:16

2020-10-13T18:16

2020-10-13T18:32

протесты в белоруссии

россия

жозеп боррель

александр лукашенко

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

белоруссия

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 13 окт - РИА Новости.</strong> Верховный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> в ходе беседы с министром иностранных дел России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лавровым</a> проинформировал его о подготовке нового пакета санкций ЕС по <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, включающих <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС."Верховный представитель пояснил, что Совет глав МИД ЕС 12 октября политически одобрил начало подготовки следующих санкций, в том числе против Александра Лукашенко", - говорится в документе.Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция республики считает избранным лидером <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>. Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжаются массовые акции протеста.

https://ria.ru/20201013/ultimatum-1579579869.html

Александр И Г-н Лавров, а пошлите этой боррели :) копию картины Репина "Запорожцы [пишут письмо турецкому султану]". Они же не в адрес ЕС пишут :)..... Хотя эти борелли всё равно обидятся. Да и фиг с ними :) 29

Таилия Талина Изоляция плохо получилась. 19

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россия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жозеп боррель, александр лукашенко, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, белоруссия, в мире