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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201013/sanktsii-1579633769.html
Боррель проинформировал Лаврова о подготовке новых санкций по Белоруссии
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T18:16
2020-10-13T18:32
протесты в белоруссии
россия
жозеп боррель
александр лукашенко
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 13 окт - РИА Новости.</strong> Верховный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> по внешней политике и политике безопасности <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a> в ходе беседы с министром иностранных дел России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лавровым</a> проинформировал его о подготовке нового пакета санкций ЕС по <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, включающих <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС."Верховный представитель пояснил, что Совет глав МИД ЕС 12 октября политически одобрил начало подготовки следующих санкций, в том числе против Александра Лукашенко", - говорится в документе.Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция республики считает избранным лидером <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>. Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжаются массовые акции протеста.
https://ria.ru/20201013/ultimatum-1579579869.html
Г-н Лавров, а пошлите этой боррели :) копию картины Репина "Запорожцы [пишут письмо турецкому султану]". Они же не в адрес ЕС пишут :)..... Хотя эти борелли всё равно обидятся. Да и фиг с ними :)
29
Изоляция плохо получилась.
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россия
белоруссия
РИА Новости
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россия, жозеп боррель, александр лукашенко, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, белоруссия, в мире

Боррель проинформировал Лаврова о подготовке новых санкций по Белоруссии

18:16 13.10.2020 (обновлено: 18:32 13.10.2020)
 
© REUTERS / Olivier HosletВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© REUTERS / Olivier Hoslet
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БРЮССЕЛЬ, 13 окт - РИА Новости. Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым проинформировал его о подготовке нового пакета санкций ЕС по Белоруссии, включающих Александра Лукашенко, говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.
"Верховный представитель пояснил, что Совет глав МИД ЕС 12 октября политически одобрил начало подготовки следующих санкций, в том числе против Александра Лукашенко", - говорится в документе.
Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция республики считает избранным лидером Светлану Тихановскую. Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране продолжаются массовые акции протеста.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Протесты в БелоруссииРоссияЖозеп БоррельАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзБелоруссияВ мире
 
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