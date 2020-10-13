Эксперт оценил эффективность новых санкций против России
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Новые санкции против РФ имеют все меньше эффекта по ряду причин, заявил партнер компании Matrix Capital Павел Теплухин.
"Возможные новые санкционные ограничения на Россию будут иметь все более ограниченный эффект, и те, кто принимают решения о санкциях, хорошо понимают это и учитывают несколько аспектов в связи с этим", - сказал эксперт в ходе онлайн-встречи "Диалог с управляющими активами".
"Те игроки, кто опасается санкций, за несколько лет уже подстраховались и приняли ряд решений, чтобы обезопасить себя – вышли из потенциально опасных рублевых инструментов и проектов, подправили юридические вопросы своей деятельности. Соответственно остались те, кто не боится", - пояснил Теплухин.
"Что касается торговых санкций США, то они изначально были неэффективны из-за малого товарооборота между нашими странами, чего не скажешь, например, о Венесуэле", - продолжил он.
Наконец, самое главное то, что иностранные инвестиции за 30 лет так и не стали весомым фактором экономического развития России, - они так и остались маржинальным фактором, добавил Теплухин.
"Поэтому экономика России довольно устойчива в этом смысле. Санкции неприятны, но не смертельны", - резюмировал он.