https://ria.ru/20201013/sanktsii-1579571685.html

Эксперт оценил эффективность новых санкций против России

Новые санкции против РФ имеют все меньше эффекта по ряду причин, заявил партнер компании Matrix Capital Павел Теплухин. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T13:42

2020-10-13T13:42

2020-10-13T13:42

павел теплухин

экономика

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Новые санкции против РФ имеют все меньше эффекта по ряду причин, заявил партнер компании Matrix Capital <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Teplukhin/" target="_blank" data-auto="true">Павел Теплухин</a>."Те игроки, кто опасается санкций, за несколько лет уже подстраховались и приняли ряд решений, чтобы обезопасить себя – вышли из потенциально опасных рублевых инструментов и проектов, подправили юридические вопросы своей деятельности. Соответственно остались те, кто не боится", - пояснил Теплухин.Наконец, самое главное то, что иностранные инвестиции за 30 лет так и не стали весомым фактором экономического развития России, - они так и остались маржинальным фактором, добавил Теплухин.

https://radiosputnik.ria.ru/20201013/panina-1579555499.html

https://ria.ru/20201013/navalnyy-1579512290.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел теплухин, экономика