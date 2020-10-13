https://ria.ru/20201013/samburskaya-1579506534.html

Милонов резко ответил посмеявшейся над зарплатой пожарных Самбурской

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Пятым каналом резко отреагировал на высказывание актрисы Настасьи Самбурской про пожарных. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T04:31

2020-10-13T04:31

2020-10-13T04:31

шоубиз

россия

настасья самбурская

виталий милонов

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. </strong>Депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Vitalijj_Milonov/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Милонов</a> в беседе с <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятым каналом</a> резко отреагировал на <a href="https://ria.ru/20201011/samburskaya-1579265794.html" target="_blank">высказывание</a> актрисы <a href="http://ria.ru/person_nastasya-samburskaya/" target="_blank" data-auto="true">Настасьи Самбурской</a> про пожарных.Ранее один из пользователей <a href="https://www.instagram.com/samburskaya/?hl=ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> спросил у Самбурской, вышла бы она замуж за пожарного или следователя. В ответ актриса заявила, что люди этих профессий получают в районе 30-35 тысяч рублей. Актриса отметила, что платит за коммунальные услуги около 25 тысяч рублей, за парковку — 20 тысяч. Она добавила, что не собирается "обеспечивать такого жениха".Парламентарий, тем не менее, похвалил Самбурскую за искренность и обратил внимание, что артистка "не всегда будет молодой".Ранее Самбурская заявила, что в месяц для полноценного существования ей нужно от 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20201004/ubytki-1578184929.html

Corddamon Лучше бы позаботился, чтобы пожарные, врачи, учителя получали достойную зарплату. 127

Лысый Кучерявый При капитализме это нормально. Дикое расслоение общества, социальное неравенство и дискриминация по размеру кошелька. Любое существо волею случая дорвавшееся до корыта, считает себя пупом земли. 126

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, настасья самбурская, виталий милонов, госдума рф, общество