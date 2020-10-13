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Шоубиз
https://ria.ru/20201013/samburskaya-1579506534.html
Милонов резко ответил посмеявшейся над зарплатой пожарных Самбурской
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Пятым каналом резко отреагировал на высказывание актрисы Настасьи Самбурской про пожарных. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T04:31
2020-10-13T04:31
шоубиз
россия
настасья самбурская
виталий милонов
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. </strong>Депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Vitalijj_Milonov/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Милонов</a> в беседе с <a href="https://www.5-tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Пятым каналом</a> резко отреагировал на <a href="https://ria.ru/20201011/samburskaya-1579265794.html" target="_blank">высказывание</a> актрисы <a href="http://ria.ru/person_nastasya-samburskaya/" target="_blank" data-auto="true">Настасьи Самбурской</a> про пожарных.Ранее один из пользователей <a href="https://www.instagram.com/samburskaya/?hl=ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> спросил у Самбурской, вышла бы она замуж за пожарного или следователя. В ответ актриса заявила, что люди этих профессий получают в районе 30-35 тысяч рублей. Актриса отметила, что платит за коммунальные услуги около 25 тысяч рублей, за парковку — 20 тысяч. Она добавила, что не собирается "обеспечивать такого жениха".Парламентарий, тем не менее, похвалил Самбурскую за искренность и обратил внимание, что артистка "не всегда будет молодой".Ранее Самбурская заявила, что в месяц для полноценного существования ей нужно от 500 тысяч рублей.
https://ria.ru/20201004/ubytki-1578184929.html
Лучше бы позаботился, чтобы пожарные, врачи, учителя получали достойную зарплату.
127
При капитализме это нормально. Дикое расслоение общества, социальное неравенство и дискриминация по размеру кошелька. Любое существо волею случая дорвавшееся до корыта, считает себя пупом земли.
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россия, настасья самбурская, виталий милонов, госдума рф, общество

Милонов резко ответил посмеявшейся над зарплатой пожарных Самбурской

04:31 13.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве
Актриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Пятым каналом резко отреагировал на высказывание актрисы Настасьи Самбурской про пожарных.
Ранее один из пользователей Instagram спросил у Самбурской, вышла бы она замуж за пожарного или следователя. В ответ актриса заявила, что люди этих профессий получают в районе 30-35 тысяч рублей. Актриса отметила, что платит за коммунальные услуги около 25 тысяч рублей, за парковку — 20 тысяч. Она добавила, что не собирается "обеспечивать такого жениха".

"Эта самка обозначила себя красными флажками, что нормальные честные люди на нее обращать внимание не должны. Что она будет выходить замуж не за человека, а за его кошелек", — высказался Милонов.

Парламентарий, тем не менее, похвалил Самбурскую за искренность и обратил внимание, что артистка "не всегда будет молодой".

"Очень честно с ее стороны (признаться. — Прим. Ред.), что честные люди, не берущие взятки, ей не интересны", — считает он.

Ранее Самбурская заявила, что в месяц для полноценного существования ей нужно от 500 тысяч рублей.
Певец Лев Лещенко - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
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ШоубизРоссияНастасья СамбурскаяВиталий МилоновГосдума РФОбщество
 
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