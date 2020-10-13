https://ria.ru/20201013/rubl-1579471150.html

ЦБ укрепляет рубль: сколько будет стоить доллар в конце года

После затяжного падения курс рубля сменил направление. На помощь пришел Центробанк России с валютными интервенциями. Как долго продлится их эффект и сколько... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T08:00

2020-10-13T08:00

2020-10-13T08:09

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Ирина Бадмаева. </strong>После затяжного падения курс рубля сменил направление. На помощь пришел Центробанк России с валютными интервенциями. Как долго продлится их эффект и сколько будет стоить доллар к концу года, выясняло РИА Новости. ЦБ спешит на помощьВ сентябре рубль потерял более семи процентов, а с начала года — 24,5, обогнав даже стремительно падающую турецкую лиру. Однако ситуация меняется. На прошлой неделе на торгах за доллар давали меньше 77 рублей, за евро — чуть больше 90. Окончательно упасть в пропасть не позволил ЦБ, увеличивший объем интервенций. Регулятор продает валюту на 5,3 миллиарда рублей в день — в 3,5 раза больше, чем в сентябре."ЦБ вмешался, когда курс подошел к психологически важной отметке: 80 рублей за доллар. Дальше начались бы распродажи, способные спровоцировать экстремальные краткосрочные всплески до 95-100", — отмечает эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн. С конца 2014-го национальная валюта находится в свободном плавании. Однако если сильные курсовые скачки угрожают финансовой и макроэкономической стабильности, регулятор вносит коррективы. "Не остался в стороне и Минфин, также продающий валюту на 5,7 миллиарда рублей в день", — добавляет Гринштейн. Помимо этого, 7 октября ведомство разместило рекордный объем облигаций федерального займа (ОФЗ) на 345,7 миллиарда рублей. Причем со значительным дисконтом — покупателям предложили более высокие премии. "Цена составила 95,2 процента от номинала бумаг, а средние выплаты по купонам для держателей пятилетних ОФЗ — 5,28 процента годовых", — рассказывает РИА Новости экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Петр Пушкарев. Все для инвестораСтоль выгодными условиями финансовые власти хотят заинтересовать инвесторов, приостановивших на фоне спада деловой активности во всем мире вложения в развивающиеся рынки. "Крупные фонды и банки пока предпочитают долговые бумаги США или Европы с максимальными рейтингами надежности. В отношении стран БРИКС взяли паузу", — объясняет Пушкарев. Поддержали рубль и крупнейшие государственные компании: по распоряжению правительства они поменяли валютную выручку на рубли. Так действовали в кризисные 2014-2015 годы, и тогда это помогло. "Текущее укрепление курса связано с временным затиханием эскалации геополитических конфликтов на фоне подорожания нефти", — полагает доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Диана Степанова. По ее словам, у ЦБ, помимо валютных интервенций, есть и другие инструменты для стабилизации национальной валюты: "ключевая ставка, управление ликвидностью банковского сектора". Регулятор прибегает к ним в крайних случаях, поскольку они влияют на экономическую активность. Заработать на слабом рублеПока ЦБ спасает национальную валюту, другие зарабатывают на ее падении. Компании-экспортеры обменивают валютную выручку на рубли по высокому курсу и компенсируют недополученную прибыль из-за снижения мировых цен. Ослабление рубля также облегчит государству исполнение расходной части бюджета. "Выросла нагрузка из-за коронакризисных социальных и экономических выплат гражданам и бизнесу. Неизвестно, как долго еще придется поддерживать предприятия и домохозяйства в этих условиях", — отмечает Диана Степанова. Аналитики считают, что монетарные и финансовые власти продолжат сдерживать резкие скачки курса. "Еще есть небольшой потенциал для роста: в конце октября доллар будет стоить 75-76 рублей", — говорит Антон Гринштейн. Но на этом все закончится. "Ближе к середине ноября котировки вернутся к 80 рублям за доллар, а затем по мере усиления внешнего давления и волатильности на глобальных рынках — к 85-90", — предсказывает он.По оценкам Петра Пушкарева, до конца года американская валюта будет стоить от 73-75 рублей до 80, а евро — 87-95. Многое зависит от геополитических процессов: президентских выборов в США, стабилизации обстановки в странах — партнерах России. Кроме того, если эпидемию коронавируса не удастся обуздать, давление на рубль усилится."При благоприятном сценарии в конце года мы можем увидеть курс 72 рубля за доллар. При негативном нас ждет ослабление до 86", — прогнозирует Диана Степанова. Но в целом в будущем году после стабилизации нефтяных цен, санкционных эффектов и геополитической обстановки аналитики ожидают укрепление российской валюты.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика