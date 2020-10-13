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В РСПП анонсировали проведение форума по цифровой трансформации
Форум по цифровой трансформации в рамках Недель российского бизнеса пройдет 14 октября, сообщили РИА Новости в Российском союзе промышленников и... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T15:32
2020-10-13T15:32
россия
российский союз промышленников и предпринимателей
александр шохин
технологии
экономика
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Форум по цифровой трансформации в рамках Недель российского бизнеса пройдет 14 октября, сообщили РИА Новости в <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">Российском союзе промышленников и предпринимателей</a>.Там добавили, что форум проведут президент РСПП <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHokhin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шохин</a> и председатель Комитета РСПП по цифровой экономике, президент "<a href="http://ria.ru/organization_Rostelekom/" target="_blank" data-auto="true">Ростелекома</a>" <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Oseevskijj/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Осеевский</a>.К участию приглашены министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ <a href="http://ria.ru/person_Maksut_SHadaev/" target="_blank" data-auto="true">Максут Шадаев</a>, президент – председатель правления "Норильского никеля" <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Potanin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Потанин</a>, генеральный директор "<a href="http://ria.ru/organization_Pochta_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Почты России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Akimov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Акимов</a>, президент "<a href="http://ria.ru/organization_EHR_Telekom_KHolding/" target="_blank" data-auto="true">ЭР-Телеком Холдинга</a>" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kuzjaev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Кузяев</a>, генеральный директор "Камаза" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kogogin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Когогин</a> и другие.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, российский союз промышленников и предпринимателей, александр шохин, технологии, экономика

В РСПП анонсировали проведение форума по цифровой трансформации

15:32 13.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РСПП Александр Шохин на сессии "Россия-Италия" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РСПП Александр Шохин на сессии Россия-Италия в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Форум по цифровой трансформации в рамках Недель российского бизнеса пройдет 14 октября, сообщили РИА Новости в Российском союзе промышленников и предпринимателей.
"14 октября 2020 года, в 11.00, в рамках Недель российского бизнеса Российский союз промышленников и предпринимателей проводит Форум по цифровой трансформации. В режиме видео-конференцсвязи будут обсуждаться вопросы влияния связи 5G на ландшафт инновационных цифровых услуг, потенциальный эффект внедрения 5G в российской экономике, эффективное регулирование и управление созданием сетей связи пятого поколения, развитие промышленного интернета вещей и цифровизации производства, новые горизонты интеллектуального предприятия", - рассказали в союзе.
Там добавили, что форум проведут президент РСПП Александр Шохин и председатель Комитета РСПП по цифровой экономике, президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.
К участию приглашены министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, президент – председатель правления "Норильского никеля" Владимир Потанин, генеральный директор "Почты России" Максим Акимов, президент "ЭР-Телеком Холдинга" Андрей Кузяев, генеральный директор "Камаза" Сергей Когогин и другие.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
 
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РоссияРоссийский союз промышленников и предпринимателейАлександр ШохинТехнологииЭкономика
 
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