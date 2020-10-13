https://ria.ru/20201013/rspp-1579595342.html

В РСПП анонсировали проведение форума по цифровой трансформации

Форум по цифровой трансформации в рамках Недель российского бизнеса пройдет 14 октября, сообщили РИА Новости в Российском союзе промышленников и... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T15:32

2020-10-13T15:32

2020-10-13T15:32

россия

российский союз промышленников и предпринимателей

александр шохин

технологии

экономика

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Форум по цифровой трансформации в рамках Недель российского бизнеса пройдет 14 октября, сообщили РИА Новости в <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_sojuz_promyshlennikov_i_predprinimatelejj/" target="_blank" data-auto="true">Российском союзе промышленников и предпринимателей</a>.Там добавили, что форум проведут президент РСПП <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHokhin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шохин</a> и председатель Комитета РСПП по цифровой экономике, президент "<a href="http://ria.ru/organization_Rostelekom/" target="_blank" data-auto="true">Ростелекома</a>" <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Oseevskijj/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Осеевский</a>.К участию приглашены министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ <a href="http://ria.ru/person_Maksut_SHadaev/" target="_blank" data-auto="true">Максут Шадаев</a>, президент – председатель правления "Норильского никеля" <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Potanin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Потанин</a>, генеральный директор "<a href="http://ria.ru/organization_Pochta_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Почты России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Akimov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Акимов</a>, президент "<a href="http://ria.ru/organization_EHR_Telekom_KHolding/" target="_blank" data-auto="true">ЭР-Телеком Холдинга</a>" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kuzjaev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Кузяев</a>, генеральный директор "Камаза" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kogogin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Когогин</a> и другие.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российский союз промышленников и предпринимателей, александр шохин, технологии, экономика