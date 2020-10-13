https://ria.ru/20201013/resursy-1579604724.html

Эксперты заявили о неизбежности ужесточения борьбы за ресурсы

Пандемия коронавируса не перевернула мироздание, но подвела черту под существованием старого миропорядка, основной чертой нового мироустройства теперь является... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T16:17

2020-10-13T16:17

2020-10-13T16:17

международный дискуссионный клуб "валдай"

виталий наумкин

сергей лавров

федор лукьянов

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Пандемия коронавируса не перевернула мироздание, но подвела черту под существованием старого миропорядка, основной чертой нового мироустройства теперь является не доминирование одной державы, а борьба центров силы, при этом в мировой экономике избыток ресурсов сменится их дефицитом, и ужесточение борьбы за них неизбежно, говорится в новом докладе международного дискуссионного клуба "Валдай" - "Утопия многообразного мира: как продолжается история".Презентация доклада прошла во вторник. В мероприятии приняли участие министр иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, а также лауреаты премии за вклад в исследование международных процессов, которую ежегодно вручает Валдайский клуб: профессор политологии Чикагского университета Джон Джозеф Миршаймер, академик РАН, научный руководитель Института востоковедения РАН <a href="http://ria.ru/person_Vitalijj_Naumkin/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Наумкин</a>, профессор-исследователь Кембриджского университета Доминик Ливен, профессор Калифорнийского университета имени Джейн К. Сэзер Юрий Слёзкин и директор по научной работе Фонда клуба <a href="http://ria.ru/person_Fedor_Lukjanov/" target="_blank" data-auto="true">Федор Лукьянов</a>.По мнению авторов доклада, пандемия коронавируса не создала новых негативных трендов, но спровоцировала процессы демонтажа нынешнего миропорядка, которые начались давно. По мере выхода из первоначального шока становится понятно, что изменения будут не обвальными, но глубокими, длительными и трансформирующими жизнь человечества, подчеркивают эксперты."Пандемия не перевернула мироздание, но подвела черту под существованием старого миропорядка. Мы уже имеем дело с новым мироустройством. Его основная черта – не монополия, а конкуренция моделей развития, не доминирование одной державы, а борьба центров силы, не биполярность, которая сама по себе является формой монополии, а гибкая структура. Она допускает возникновение коалиций по интересам, но не в рамках блоковой дисциплины", - считают они.Как подчеркивается в тексте, "институты, основанные на балансе сил участников (и, как правило, предполагающие наличие сильнейшего) уступают место многостороннему сотрудничеству группы государств, когда роль играют те, кто действительно заинтересован в конкретном вопросе, а не участвует в переговорах по формальному статусу или потому что хочет проявить власть"."Возможность успешного функционирования международной системы без институтов, только с опорой на разумное самоограничение государств и их собственное понимание границ возможного – это основная гипотеза доклада Валдайского клуба. Непременное следование институциональным практикам – скорее привычка, приобретенная миром после Второй мировой войны, чем норма и тем более догма", - пишут авторы.По их мнению, революция в международных делах происходит в отсутствие революционеров - у нее нет конкретных инициаторов - государства или группы государств, причины носят структурный характер."Демонтаж и смена привычной модели – не трагедия, а возможность избавиться от накопившихся обременений, из-за которых институты перестали работать. Более того, именно институты часто становятся помехой выстраиванию системы отношений новой эпохи", - полагают составители доклада."По какому из возможных сценариев ни развивалась бы мировая экономика после пандемии, избыток ресурсов сменится их дефицитом, в том числе в силу того, что все "расселись" по национальным "квартирам". И ужесточение борьбы за ресурсы неизбежно. При самом неблагоприятном ходе событий нормой станет "международно-политический дарвинизм", при благоприятном - возникнут новые формы глобальной моральной ответственности, чтобы снижать угрозы, возникающие из-за объективной разницы в соотношении сил претендентов на ресурсы, которых "на всех не хватит", - говорится в докладе.Эксперты полагают, что на мировую арену "выходит новое поколение лидеров, и вообще – новое поколение, со своими представлениями о настоящем и будущем"."И их видение будет отличаться как от ориентации на либеральные политические и экономические системы, так и воспроизведения социалистических взглядов, - считают авторы доклада.Международный дискуссионный клуб "Валдай" – это международная дискуссионная площадка, на которой ежегодно собираются известные эксперты, специализирующиеся на изучении внешней и внутренней политики России. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, газеты The Moscow Times, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile.

https://ria.ru/20201002/neft-1578104684.html

https://ria.ru/20200610/1572750348.html

https://ria.ru/20200801/1575245080.html

https://ria.ru/20200606/1572536793.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный дискуссионный клуб "валдай", виталий наумкин, сергей лавров, федор лукьянов, общество