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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201013/rekord-1579539882.html
В России зафиксировали абсолютный рекорд по числу смертей от COVID-19
В России за минувшие сутки умерли 244 человека с коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T11:28
2020-10-13T13:45
россия
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
бразилия
индия
сша
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">России</a> за минувшие сутки умерли 244 человека с коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.Этот показатель стал рекордным с начала эпидемии. Предыдущий рекорд по погибшим за сутки был установлен 29 мая — тогда с коронавирусом умерли 232 человека.Всего в стране из-за <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавируса</a> умерли 22 966 человек. За последние сутки в стране выявили 13 868 случаев заболевания — что также является новым рекордом по суточному приросту заболевших. В России всего зафиксировали 1 326 178 заразившихся. Выздоровели более 1,03 миллиона пациентов.В мире, по данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, выявлено более 37 миллиона случаев коронавирусной инфекции, умерли не менее 1,07 миллиона человек. За последнюю неделю в мире зарегистрировано 2,2 миллиона случаев. Больше всего заболевших, по данным университета Джонса Хопкинса, — в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>. Россия занимает четвертую строчку списка.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201013/koronavirus-1579504595.html
Везде пишут и передают, что за 6 месяцев эпидемии лечить корановирус научились! Вакцину придумали! А по смерти от Ковид рекорды ставим!!! Интересно, однако, "девки пляшут"!!!
80
Да пофиг. Все умрут рано или поздно. И почему не говорят сколько смертей 50лет+ сколько 60+. В Италии 30% смертей были люди 80+. А 80% 60+. Зато молодежь страдает из-за этой истерии.
71
78
россия
бразилия
индия
сша
РИА Новости
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россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, бразилия, индия, сша, общество

В России зафиксировали абсолютный рекорд по числу смертей от COVID-19

11:28 13.10.2020 (обновлено: 13:45 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в городской клинической больнице № 52 Москвы
Медицинский работник в городской клинической больнице № 52 Москвы - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В России за минувшие сутки умерли 244 человека с коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Этот показатель стал рекордным с начала эпидемии. Предыдущий рекорд по погибшим за сутки был установлен 29 мая — тогда с коронавирусом умерли 232 человека.
Всего в стране из-за коронавируса умерли 22 966 человек. За последние сутки в стране выявили 13 868 случаев заболевания — что также является новым рекордом по суточному приросту заболевших. В России всего зафиксировали 1 326 178 заразившихся. Выздоровели более 1,03 миллиона пациентов.
В мире, по данным ВОЗ, выявлено более 37 миллиона случаев коронавирусной инфекции, умерли не менее 1,07 миллиона человек. За последнюю неделю в мире зарегистрировано 2,2 миллиона случаев. Больше всего заболевших, по данным университета Джонса Хопкинса, — в США, Индии и Бразилии. Россия занимает четвертую строчку списка.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Медицинский работник в здании карантинного центра - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Распространение нового коронавирусаРоссияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗБразилияИндияСШАОбщество
 
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