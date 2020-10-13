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Длина цветного пятна на поверхности Москва-реки достигла двух километров
Общая длина образовавшейся цветной пены на поверхности Москва-реки в центре столицы составила порядка двух километров, на место ЧП направлено уборочное судно,... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T10:14
2020-10-13T10:14
москва-река
музеон
происшествия
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Общая длина образовавшейся цветной пены на поверхности <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Moskva-reka/" target="_blank">Москва-реки</a> в центре столицы составила порядка двух километров, на место ЧП направлено уборочное судно, рассказал РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.Ранее специалисты взяли пробу ярко-зеленой воды, выливающейся потоком из коллектора на Пречистенской набережной напротив парка "<a href="http://ria.ru/organization_Muzeon/" target="_blank" data-auto="true">Музеон</a>" в Москву-реку. Предполагается, что ее источник - ливневая канализация."В районе водоотводного канала возле дома №5 на Пречистенской набережной на поверхности Москва-реки образовалась цветная пена длиной 2 тысячи метров", - сказал собеседник агентства.По предварительной информации, загрязненное пятно является результатом обработки сорбентом прилегающей инфраструктуры, проведенной 12 октября."Судно для уборки следует", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20200718/1574531474.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Зеленая вода течет в Москва-реку в центре города
Зелёная вода течёт в Москва-реку на Пречистенской набережной в центре города. На месте представители МЧС взяли пробы. По их словам, пахнет канализацией.
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москва-река, музеон, происшествия

Длина цветного пятна на поверхности Москва-реки достигла двух километров

10:14 13.10.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Общая длина образовавшейся цветной пены на поверхности Москва-реки в центре столицы составила порядка двух километров, на место ЧП направлено уборочное судно, рассказал РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
Ранее специалисты взяли пробу ярко-зеленой воды, выливающейся потоком из коллектора на Пречистенской набережной напротив парка "Музеон" в Москву-реку. Предполагается, что ее источник - ливневая канализация.
"В районе водоотводного канала возле дома №5 на Пречистенской набережной на поверхности Москва-реки образовалась цветная пена длиной 2 тысячи метров", - сказал собеседник агентства.
По предварительной информации, загрязненное пятно является результатом обработки сорбентом прилегающей инфраструктуры, проведенной 12 октября.
"Судно для уборки следует", - добавил собеседник агентства.
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Москва-рекаМузеонПроисшествия
 
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