https://ria.ru/20201013/reka-1579525655.html

Длина цветного пятна на поверхности Москва-реки достигла двух километров

Общая длина образовавшейся цветной пены на поверхности Москва-реки в центре столицы составила порядка двух километров, на место ЧП направлено уборочное судно,... РИА Новости, 13.10.2020

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2020-10-13T10:14

москва-река

музеон

происшествия

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Общая длина образовавшейся цветной пены на поверхности <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Moskva-reka/" target="_blank">Москва-реки</a> в центре столицы составила порядка двух километров, на место ЧП направлено уборочное судно, рассказал РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.Ранее специалисты взяли пробу ярко-зеленой воды, выливающейся потоком из коллектора на Пречистенской набережной напротив парка "<a href="http://ria.ru/organization_Muzeon/" target="_blank" data-auto="true">Музеон</a>" в Москву-реку. Предполагается, что ее источник - ливневая канализация."В районе водоотводного канала возле дома №5 на Пречистенской набережной на поверхности Москва-реки образовалась цветная пена длиной 2 тысячи метров", - сказал собеседник агентства.По предварительной информации, загрязненное пятно является результатом обработки сорбентом прилегающей инфраструктуры, проведенной 12 октября."Судно для уборки следует", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20200718/1574531474.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Зеленая вода течет в Москва-реку в центре города Зелёная вода течёт в Москва-реку на Пречистенской набережной в центре города. На месте представители МЧС взяли пробы. По их словам, пахнет канализацией. 2020-10-13T10:14 true PT0M06S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва-река, музеон, происшествия