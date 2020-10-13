https://ria.ru/20201013/rebenok-1579653028.html

В Архангельске пожарная машина насмерть сбила ребенка

Пожарный автомобиль совершил наезд на ребенка, катавшегося на самокате в Архангельске, ребенок скончался, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T20:13

2020-10-13T20:13

2020-10-13T20:13

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

архангельская область

архангельск

происшествия

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<strong>МУРМАНСК, 13 окт - РИА Новости.</strong> Пожарный автомобиль совершил наезд на ребенка, катавшегося на самокате в <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelsk/" target="_blank" data-auto="true">Архангельске</a>, ребенок скончался, сообщила пресс-служба регионального ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.ДТП произошло во вторник днем на перекрестке проспекта Ломоносова и улицы Воскресенской. Врио начальника главного управления МЧС России по <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Архангельской области</a> Александр Бахтин назвал случившееся "большой трагедией" и выразил соболезнования родным и близким ребенка.Он добавил, что ведомство со своей стороны готово предоставить всю необходимую информацию. Глава регионального ведомства выразил уверенность в том, что произошедшему будет дана объективная правовая оценка.

https://ria.ru/20201004/dtp-1578171759.html

https://ria.ru/20201010/dtp-1579214596.html

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россия

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архангельск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архангельская область, архангельск, происшествия