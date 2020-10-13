В Архангельске пожарная машина насмерть сбила ребенка
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
МУРМАНСК, 13 окт - РИА Новости. Пожарный автомобиль совершил наезд на ребенка, катавшегося на самокате в Архангельске, ребенок скончался, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
ДТП произошло во вторник днем на перекрестке проспекта Ломоносова и улицы Воскресенской.
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"По предварительной информации, пожарный автомобиль при повороте допустил наезд на ребенка, пересекающего проезжую часть на самокате. К сожалению, в карете скорой помощи мальчик скончался", - говорится в сообщении.
Врио начальника главного управления МЧС России по Архангельской области Александр Бахтин назвал случившееся "большой трагедией" и выразил соболезнования родным и близким ребенка.
"Со своей стороны мы готовы оказывать всяческую поддержку, на месте работает наша психологическая служба. Совместно с органами внутренних дел ведется установление всех причин и обстоятельств случившегося", - сказал Бахтин.
Он добавил, что ведомство со своей стороны готово предоставить всю необходимую информацию. Глава регионального ведомства выразил уверенность в том, что произошедшему будет дана объективная правовая оценка.
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