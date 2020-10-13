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В Архангельске пожарная машина насмерть сбила ребенка
Пожарный автомобиль совершил наезд на ребенка, катавшегося на самокате в Архангельске, ребенок скончался, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T20:13
2020-10-13T20:13
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
архангельская область
архангельск
происшествия
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<strong>МУРМАНСК, 13 окт - РИА Новости.</strong> Пожарный автомобиль совершил наезд на ребенка, катавшегося на самокате в <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelsk/" target="_blank" data-auto="true">Архангельске</a>, ребенок скончался, сообщила пресс-служба регионального ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.ДТП произошло во вторник днем на перекрестке проспекта Ломоносова и улицы Воскресенской. Врио начальника главного управления МЧС России по <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Архангельской области</a> Александр Бахтин назвал случившееся "большой трагедией" и выразил соболезнования родным и близким ребенка.Он добавил, что ведомство со своей стороны готово предоставить всю необходимую информацию. Глава регионального ведомства выразил уверенность в том, что произошедшему будет дана объективная правовая оценка.
https://ria.ru/20201004/dtp-1578171759.html
https://ria.ru/20201010/dtp-1579214596.html
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россия
архангельская область
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), архангельская область, архангельск, происшествия

В Архангельске пожарная машина насмерть сбила ребенка

20:13 13.10.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МУРМАНСК, 13 окт - РИА Новости. Пожарный автомобиль совершил наезд на ребенка, катавшегося на самокате в Архангельске, ребенок скончался, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
ДТП произошло во вторник днем на перекрестке проспекта Ломоносова и улицы Воскресенской.
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"По предварительной информации, пожарный автомобиль при повороте допустил наезд на ребенка, пересекающего проезжую часть на самокате. К сожалению, в карете скорой помощи мальчик скончался", - говорится в сообщении.

Врио начальника главного управления МЧС России по Архангельской области Александр Бахтин назвал случившееся "большой трагедией" и выразил соболезнования родным и близким ребенка.

"Со своей стороны мы готовы оказывать всяческую поддержку, на месте работает наша психологическая служба. Совместно с органами внутренних дел ведется установление всех причин и обстоятельств случившегося", - сказал Бахтин.

Он добавил, что ведомство со своей стороны готово предоставить всю необходимую информацию. Глава регионального ведомства выразил уверенность в том, что произошедшему будет дана объективная правовая оценка.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Архангельская областьАрхангельскПроисшествия
 
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