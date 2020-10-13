На Кубани мужчина убил полуторамесячного ребенка, ударив головой об стену
10:02 13.10.2020 (обновлено: 10:40 13.10.2020)
КРАСНОДАР, 13 окт - РИА Новости. Житель Кубани в ходе ссоры с сожительницей убил полуторамесячного сына, схватив его за ногу и ударив головой о стену, а затем зарезал его мать кухонным ножом, сообщает прокуратура Краснодарского края.
В понедельник СУСК РФ по региону сообщило о задержании в Славянском районе мужчины, который подозревается в убийстве сожительницы и полуторамесячного сына. Отмечалось, что в ночь на воскресенье они с сожительницей выпивали, и женщина упрекнула подозреваемого в том, что он нигде не работает, после чего он убил и сожительницу, и ребенка. Было возбуждено уголовное дело о двойном убийстве, в том числе малолетнего.
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"В настоящий момент установлено, что… мужчина в ходе ссоры с сожительницей схватил своего полуторамесячного сына за ногу и ударил его головой о стену комнаты, в результате чего ребенок умер на месте происшествия. Затем он взял в руку кухонный нож и нанес женщине колото-резаные раны в спину, от которых последняя скончалась на месте происшествия. Прокуратурой проводится проверка причин и условий, способствовавших происшествию, в ходе которой будет дана оценка, в том числе работе органов и учреждений системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних по предупреждению преступных посягательств в отношении несовершеннолетних", - сообщает надзорное ведомство.
Летом в Instagram-аккаунте жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина, сидя на стуле в лесу, держит за ногу младенца, размахивает им, как куклой, и насвистывает мелодию. Родителями ребенка оказались 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода, как выяснилось позднее, своей дочери они дали имя Шутка. Молодых людей арестовали на 10 суток, у них была обнаружена, предположительно, марихуана.
В конце сентября сообщалось, что Хостинский райсуд Сочи установил, что родители "не проявляли должной заботы о здоровье малыша, не обеспечивали нормальных условий для его развития, используя при этом непедагогические и жестокие методы воспитания". По данным пресс-службы крайсуда, установлено также, что употребляя наркотические вещества и находясь в состоянии наркотического опьянения, мать кормила ребенка грудным молоком, а отец девочки, также находившийся под влиянием наркотиков и совершивший с ней резкие движения, подверг опасности жизнь и здоровье дочери.
Суд признал пару виновными в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, назначив им по 30 тысяч рублей штрафа. Отец девочки также признан виновным в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении. О вступлении приговора в силу либо о его обжаловании пока не сообщалось.