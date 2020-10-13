Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201013/rebenok-1579523820.html
На Кубани мужчина убил полуторамесячного ребенка, ударив головой об стену
Житель Кубани в ходе ссоры с сожительницей убил полуторамесячного сына, схватив его за ногу и ударив головой о стену, а затем зарезал его мать кухонным ножом,... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T10:02
2020-10-13T10:40
славянский район
краснодарский край
белгород
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1400x0_80_0_0_d33c4d40ff8b747823dd8e20987063e8.jpg
<strong>КРАСНОДАР, 13 окт - РИА Новости.</strong> Житель Кубани в ходе ссоры с сожительницей убил полуторамесячного сына, схватив его за ногу и ударив головой о стену, а затем зарезал его мать кухонным ножом, сообщает прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a>.В понедельник СУСК РФ по региону сообщило о задержании в <a href="http://ria.ru/location_Slavjanskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Славянском районе</a> мужчины, который подозревается в убийстве сожительницы и полуторамесячного сына. Отмечалось, что в ночь на воскресенье они с сожительницей выпивали, и женщина упрекнула подозреваемого в том, что он нигде не работает, после чего он убил и сожительницу, и ребенка. Было возбуждено уголовное дело о двойном убийстве, в том числе малолетнего."В настоящий момент установлено, что… мужчина в ходе ссоры с сожительницей схватил своего полуторамесячного сына за ногу и ударил его головой о стену комнаты, в результате чего ребенок умер на месте происшествия. Затем он взял в руку кухонный нож и нанес женщине колото-резаные раны в спину, от которых последняя скончалась на месте происшествия. Прокуратурой проводится проверка причин и условий, способствовавших происшествию, в ходе которой будет дана оценка, в том числе работе органов и учреждений системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних по предупреждению преступных посягательств в отношении несовершеннолетних", - сообщает надзорное ведомство.Летом в Instagram-аккаунте жителя <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> появилось видео, на котором мужчина, сидя на стуле в лесу, держит за ногу младенца, размахивает им, как куклой, и насвистывает мелодию. Родителями ребенка оказались 35-летний москвич и 27-летняя уроженка <a href="http://ria.ru/location_Belgorod/" target="_blank" data-auto="true">Белгорода</a>, как выяснилось позднее, своей дочери они дали имя Шутка. Молодых людей арестовали на 10 суток, у них была обнаружена, предположительно, марихуана.В конце сентября сообщалось, что Хостинский райсуд Сочи установил, что родители "не проявляли должной заботы о здоровье малыша, не обеспечивали нормальных условий для его развития, используя при этом непедагогические и жестокие методы воспитания". По данным пресс-службы крайсуда, установлено также, что употребляя наркотические вещества и находясь в состоянии наркотического опьянения, мать кормила ребенка грудным молоком, а отец девочки, также находившийся под влиянием наркотиков и совершивший с ней резкие движения, подверг опасности жизнь и здоровье дочери.Суд признал пару виновными в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, назначив им по 30 тысяч рублей штрафа. Отец девочки также признан виновным в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении. О вступлении приговора в силу либо о его обжаловании пока не сообщалось.
https://ria.ru/20200910/ubiystvo-1577034940.html
https://ria.ru/20200715/1574410561.html
Какое время.! Какие нравы...И зачем об этом писать.
11
9
славянский район
краснодарский край
белгород
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:96:1956:1563_1400x0_80_0_0_f558ad2b3a9e7fa4e392f0eec367b7d5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
славянский район, краснодарский край, белгород, происшествия

На Кубани мужчина убил полуторамесячного ребенка, ударив головой об стену

10:02 13.10.2020 (обновлено: 10:40 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 13 окт - РИА Новости. Житель Кубани в ходе ссоры с сожительницей убил полуторамесячного сына, схватив его за ногу и ударив головой о стену, а затем зарезал его мать кухонным ножом, сообщает прокуратура Краснодарского края.
В понедельник СУСК РФ по региону сообщило о задержании в Славянском районе мужчины, который подозревается в убийстве сожительницы и полуторамесячного сына. Отмечалось, что в ночь на воскресенье они с сожительницей выпивали, и женщина упрекнула подозреваемого в том, что он нигде не работает, после чего он убил и сожительницу, и ребенка. Было возбуждено уголовное дело о двойном убийстве, в том числе малолетнего.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 13:49
Жителя Иркутской области заподозрили в убийстве трехлетнего ребенка
"В настоящий момент установлено, что… мужчина в ходе ссоры с сожительницей схватил своего полуторамесячного сына за ногу и ударил его головой о стену комнаты, в результате чего ребенок умер на месте происшествия. Затем он взял в руку кухонный нож и нанес женщине колото-резаные раны в спину, от которых последняя скончалась на месте происшествия. Прокуратурой проводится проверка причин и условий, способствовавших происшествию, в ходе которой будет дана оценка, в том числе работе органов и учреждений системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних по предупреждению преступных посягательств в отношении несовершеннолетних", - сообщает надзорное ведомство.
Летом в Instagram-аккаунте жителя Сочи появилось видео, на котором мужчина, сидя на стуле в лесу, держит за ногу младенца, размахивает им, как куклой, и насвистывает мелодию. Родителями ребенка оказались 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода, как выяснилось позднее, своей дочери они дали имя Шутка. Молодых людей арестовали на 10 суток, у них была обнаружена, предположительно, марихуана.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2020
15 июля, 21:37
В Заполярье подростка осудили на четыре года за попытку убийства ребенка
В конце сентября сообщалось, что Хостинский райсуд Сочи установил, что родители "не проявляли должной заботы о здоровье малыша, не обеспечивали нормальных условий для его развития, используя при этом непедагогические и жестокие методы воспитания". По данным пресс-службы крайсуда, установлено также, что употребляя наркотические вещества и находясь в состоянии наркотического опьянения, мать кормила ребенка грудным молоком, а отец девочки, также находившийся под влиянием наркотиков и совершивший с ней резкие движения, подверг опасности жизнь и здоровье дочери.
Суд признал пару виновными в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, назначив им по 30 тысяч рублей штрафа. Отец девочки также признан виновным в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении. О вступлении приговора в силу либо о его обжаловании пока не сообщалось.
 
Обсудить9
Славянский районКраснодарский крайБелгородПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Литовский политик призвал власти перестать лаять на Россию
01:14РАН поддержала идею "Роскосмоса" привезти пробы грунта с Венеры
01:05Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3
00:46Минобороны Армении сообщило о продолжении артиллерийских боев в Карабахе
00:41Экипаж "Союза МС-17" попробует установить рекорд скорости полета к МКС
00:35В России начнется первый процесс о геноциде в годы Великой Отечественной
00:27В РТРС рассказали об успехах цифрового вещания в годовщину перехода
23:39США призвали третьи страны повлиять на Россию в ситуации с ДСНВ
23:33В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
23:30Россияне начали продавать места в очереди за новыми iPhone
23:07МИД назвал заявления США по ДСНВ бредом и подтасовкой
23:01Прокурор потребовал освободить осужденную в США россиянку Осипову
22:58США надеются получить "четкий сигнал" от России по ядерной сделке
22:56Россия снова вошла в Совет ООН по правам человека
22:54Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми
22:45Евродепутат о санкциях против России: "Европа играет с огнем"
22:41В Москве восстановили движение линии метро, на которой застрял поезд
22:35США предложили "по-джентельменски" взаимно заморозить ядерные арсеналы
22:25Стала известна дата начала предзаказов на новые iPhone
22:10Скабеева "уличила" Тихановскую во лжи о котлетах
Лента новостейМолния