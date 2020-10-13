https://ria.ru/20201013/realme-1579572917.html

Realme представила один из самых доступных 5G-смартфонов

Подразделение китайской BBK Realme показала новые недорогие смартфоны Q2 и Q2 Pro. О премьере недорогих "трубок", которые поддерживают работу в мобильных сетях... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T13:47

2020-10-13T13:47

2020-10-13T13:47

риа наука

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технологии

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Подразделение китайской BBK Realme показала новые недорогие смартфоны Q2 и Q2 Pro. О премьере недорогих "трубок", которые поддерживают работу в мобильных сетях пятого поколения, <u><a href="https://www.fonearena.com/blog/324939/realme-q2-pro-5g-q2-5g-q2i-5g-price-specifications.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщает</a></u> FoneArena.Оба смартфона основаны на восьмиядерной платформе MediaTek Dimensity 800U с максимальной тактовой частотой 2,4 гигагерца. Чипсет имеет интегрированный 5G-модем и графический ускоритель ARM Mali-G57 MC3.Главное отличие Q2 и Q2 Pro — их дисплеи. Первый получил 6,5-дюймовую матрицу с разрешением FullHD+, обновлением картинки на 120 герцах и боковой сканер отпечатков пальцев. Pro-версия отличается AMOLED-матрицей с диагональю 6,4 дюймов и таким же разрешением. Дактилоскопия здесь встроена в экран. Однако, старшая модель умеет обновлять картинку лишь на стандартных 60 герцах.Realme Q2 получил три основные камеры, главная из которых на 48 Мп. Q2 Pro добавили четвертый, 2-Мп датчик для создания размытия фона. Фронталки одинаковы — 16-Мп сенсор, врезанный в дисплей.Отличаются смартфоны и по автономности. Если Realme Q2 работает с батареей на 5000 мАч и 30-ваттной подзарядкой Dart Charge, то у Pro емкость аккумулятора снижена до 4300 мАч, но есть поддержка 65-ваттной быстрой зарядки Super Dart Charge.Наиболее доступный вариант Realme Q2 4/128 ГБ оценен в 180 долларов (примерно 14 000 рублей). Realme Q2 Pro с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти предлагается за 265 долларов (20 500 рублей).

https://ria.ru/20200903/realme-1576685059.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гаджеты, технологии