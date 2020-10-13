https://ria.ru/20201013/razvitie-1579659497.html

Ставрополье направит за два года более 1 млрд рублей на развитие села

В Ставропольском крае на​ ​​ реализацию подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" региональной госпрограммы "Развитие сельского хозяйства" в... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T20:48

2020-10-13T20:48

2020-10-13T20:48

владимир владимиров

ставропольский край

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<strong>СТАВРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольском крае</a> на​ ​​ реализацию подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" региональной госпрограммы "Развитие сельского хозяйства" в ближайшие два года выделят более одного миллиарда рублей, сообщает краевое министерство финансов.Ведомство уточняет, что в 2021 году бюджетные ассигнования​​ запланированы​​ в объеме 553 миллионов рублей, в 2022 году — 528 миллионов рублей. На улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельских территориях края, в следующем году планируется направить более 12 миллионов рублей.​Как сообщает ведомство, в рамках комплексного развития сельских территорий уже построены 2 спортплощадки в <a href="http://ria.ru/location_Aleksandrovskoe/" target="_blank" data-auto="true">Александровском</a> и <a href="http://ria.ru/location_Predgornyjj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Предгорном районах</a>, капитально отремонтированы Дом детского творчества в селе Летняя Ставка и детский сад в поселке Новокавказском, проведена модернизация сельской котельной и приобретены два школьных автобуса. Также в ходе реализации программы в крае благоустроены 12 общественных территорий, начаты работы на объектах водоснабжения в селах Кочубеевское и Солдато-Александровское."Программа развития сельских территорий работает на Ставрополье первый год, но мы уже видим ее результаты. Наша цель – выполнить все запланированные мероприятия в полном объеме. Работаем для этого со всеми территориями края, где есть запланированные проекты", – отметил губернатор Ставропольского края <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Vladimirov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Владимиров</a>.

https://ria.ru/20200925/spetsii-1577731043.html

ставропольский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир владимиров, ставропольский край