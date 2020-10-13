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Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии рынки энергоносителей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T20:45
2020-10-13T20:48
мухаммед бен сальман
цены на нефть
опек
владимир путин
саудовская аравия
в мире
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> провел телефонный разговор с наследным принцем <a href="http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/" target="_blank" data-auto="true">Саудовской Аравии</a> <a href="http://ria.ru/person_Mukhammed_ben_Salman/" target="_blank" data-auto="true">Мухаммедом Бен Сальманом</a> Аль Саудом, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе саудовской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Дана позитивная оценка достигнутому уровню двусторонних отношений, выражен обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-саудовского сотрудничества в различных областях", - говорится в сообщении.Добавляется, что стороны обсудили ситуацию на мировых рынках энергоносителей. Также отмечена важность совместной работы, в том числе в формате <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_stran_proizvoditelejj_i_ehksporterov_nefti/" target="_blank" data-auto="true">ОПЕК+</a>.
https://ria.ru/20200910/opek-1576912673.html
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мухаммед бен сальман, цены на нефть, опек, владимир путин, саудовская аравия, в мире

Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии рынки энергоносителей

20:45 13.10.2020 (обновлено: 20:48 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщает пресс-служба Кремля.
"По инициативе саудовской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Дана позитивная оценка достигнутому уровню двусторонних отношений, выражен обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-саудовского сотрудничества в различных областях", - говорится в сообщении.
Добавляется, что стороны обсудили ситуацию на мировых рынках энергоносителей. Также отмечена важность совместной работы, в том числе в формате ОПЕК+.
Флаг ОПЕК - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 01:03
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК)
 
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Мухаммед бен СальманЦены на нефтьОПЕКВладимир ПутинСаудовская АравияВ мире
 
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