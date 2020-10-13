https://ria.ru/20201013/razgovor-1579658798.html

Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии рынки энергоносителей

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T20:45

2020-10-13T20:45

2020-10-13T20:48

мухаммед бен сальман

цены на нефть

опек

владимир путин

саудовская аравия

в мире

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> провел телефонный разговор с наследным принцем <a href="http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/" target="_blank" data-auto="true">Саудовской Аравии</a> <a href="http://ria.ru/person_Mukhammed_ben_Salman/" target="_blank" data-auto="true">Мухаммедом Бен Сальманом</a> Аль Саудом, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе саудовской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Дана позитивная оценка достигнутому уровню двусторонних отношений, выражен обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-саудовского сотрудничества в различных областях", - говорится в сообщении.Добавляется, что стороны обсудили ситуацию на мировых рынках энергоносителей. Также отмечена важность совместной работы, в том числе в формате <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_stran_proizvoditelejj_i_ehksporterov_nefti/" target="_blank" data-auto="true">ОПЕК+</a>.

https://ria.ru/20200910/opek-1576912673.html

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саудовская аравия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мухаммед бен сальман, цены на нефть, опек, владимир путин, саудовская аравия, в мире