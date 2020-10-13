https://ria.ru/20201013/putin-1579604512.html

Путин поручил перевести государственные услуги в онлайн к 2023 году

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 2023 году обеспечить перевод государственных и муниципальных услуг в электронный формат, соответствующие РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T16:15

2020-10-13T16:15

2020-10-13T16:15

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил правительству к 2023 году обеспечить перевод государственных и муниципальных услуг в электронный формат, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество