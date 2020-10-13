Путин поручил перевести государственные услуги в онлайн к 2023 году
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с приветствием организаторам, участникам и гостям международного военно-технического форума "Армия - 2020" и Армейских международных игр - 2020
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству к 2023 году обеспечить перевод государственных и муниципальных услуг в электронный формат, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству РФ... Обеспечить к 1 января 2023 года перевод в электронный формат массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предусмотрев соответствующие изменения в национальных проектах. Срок – 1 января 2023 года, доклад – раз в полгода, начиная с 1 января 2021 года", - говорится в сообщении.