Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201013/provokatory-1579506776.html
Дегтярев заявил о большом числе провокаторов на протестах в Хабаровске
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что ОМОН в Хабаровске в минувшую субботу пресек несанкционированный митинг по вине провокаторов,... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T04:28
2020-10-13T04:28
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
михаил дегтярев
следственный комитет россии (ск рф)
хабаровск
хабаровский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575881646_0:67:922:586_1400x0_80_0_0_dc79a0568c3469fb21fb0eacc9dbd88b.jpg
<strong>ХАБАРОВСК, 13 окт - РИА Новости.</strong> Врио губернатора Хабаровского края <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Дегтярев</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/organization_OMON_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ОМОН</a> в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровске</a> в минувшую субботу пресек несанкционированный митинг по вине провокаторов, которых "очень много" среди протестующих.По заявлению Дегтярева, правоохранители действовали в рамках законодательства, несмотря на провокации.Он подчеркнул, что каждый человек имеет право на выражение мнения, в том числе политического, но в рамках закона. По его словам, все правоохранители в субботу на площади Ленина были местными. "Они действуют профессионально, в соответствии с регламентами, и самое главное - в соответствии с законом. Больше добавить нечего", - подытожил глава региона.Сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a> 10 октября впервые пресекли несанкционированную акцию на площади Ленина в Хабаровске. По данным пресс-службы мэрии, были задержаны 25 человек: 20 мужчин и 5 женщин. Предшествовало задержанию предупреждение правоохранителей к протестующим разобрать установленные на газоне возле здания правительства региона три палатки. Требование выполнено не было. УМВД пока не дает официальных комментариев по задержанию.Фургала задержали 9 июля. Впоследствии его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, арестовали, обвинили в организации двух убийств и одного покушения на бизнесменов в 2000-х. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК РФ</a> заявил о "неопровержимых доказательствах" причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на еще одного бизнесмена, Александра Смольского. В поддержку Фургала в Хабаровске проходят несогласованные митинги протеста ежедневно с 11 июля. Он был уволен с должности "в связи с утратой доверия", врио главы региона стал Михаил Дегтярев.
https://ria.ru/20201010/khabarovsk-1579156339.html
И поэтому можно бить мирного человека дубиналом по лицу и ломать ему нос. И прочие пакости творить.
40
Как только где-то шум и повод, там видно некого Кучерявого провокатора с едкими комментариями. Интернет-боец невидимого фронта...
29
7
россия
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575881646_58:0:886:621_1400x0_80_0_0_c3998de9b042a2f85689bf918427e1a8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, михаил дегтярев, следственный комитет россии (ск рф), хабаровск, хабаровский край, общество

Дегтярев заявил о большом числе провокаторов на протестах в Хабаровске

04:28 13.10.2020
 
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан ТорубаровВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан Торубаров
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 13 окт - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что ОМОН в Хабаровске в минувшую субботу пресек несанкционированный митинг по вине провокаторов, которых "очень много" среди протестующих.
По заявлению Дегтярева, правоохранители действовали в рамках законодательства, несмотря на провокации.
"Нужно понимать, что мы живем в ХХI веке, и в отличие от событий ХХ века любой человек может увидеть то, что произошло, сразу и дать оценку происходящему. И действиям правоохранителей, и действиям митингующих. Так пусть каждый сделает выводы самостоятельно. В рядах протестующих очень много провокаторов. Их не устраивает, что протест проходит мирно. Оскорбления полиции, которые видны на записях, переход на личности, угрозы и разбитые палатки — ничего другого правоохранителям не остается делать, кроме того, как пресечь это", - заявил Дегтярев.
Он подчеркнул, что каждый человек имеет право на выражение мнения, в том числе политического, но в рамках закона. По его словам, все правоохранители в субботу на площади Ленина были местными. "Они действуют профессионально, в соответствии с регламентами, и самое главное - в соответствии с законом. Больше добавить нечего", - подытожил глава региона.
Сотрудники Росгвардии 10 октября впервые пресекли несанкционированную акцию на площади Ленина в Хабаровске. По данным пресс-службы мэрии, были задержаны 25 человек: 20 мужчин и 5 женщин. Предшествовало задержанию предупреждение правоохранителей к протестующим разобрать установленные на газоне возле здания правительства региона три палатки. Требование выполнено не было. УМВД пока не дает официальных комментариев по задержанию.
Участники акции в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
10 октября, 11:41
ОМОН провел задержания на несанкционированной акции в Хабаровске
Фургала задержали 9 июля. Впоследствии его перевезли в Москву, арестовали, обвинили в организации двух убийств и одного покушения на бизнесменов в 2000-х. СК РФ заявил о "неопровержимых доказательствах" причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на еще одного бизнесмена, Александра Смольского. В поддержку Фургала в Хабаровске проходят несогласованные митинги протеста ежедневно с 11 июля. Он был уволен с должности "в связи с утратой доверия", врио главы региона стал Михаил Дегтярев.
 
Обсудить7
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииМихаил ДегтяревСледственный комитет России (СК РФ)ХабаровскХабаровский крайОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:52Власти рассказали о состоянии раненных нижегородским стрелком
09:45Ереван заявил об уничтожении 521 единицы азербайджанской бронетехники
09:45Названы регионы-аутсайдеры мусорной реформы
09:44Глава МИД Армении проводит встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ
09:43Ереван опроверг заявление Баку об обстреле Арменией районов Азербайджана
09:41В одном из районов Грозного ввели режим КТО
09:37Эксперты назвали самую популярную у россиян модель iPhone в 2020 году
09:37Специалисты обследуют новые места выброса животных на берег на Камчатке
09:35Азербайджан заявил, что пресек атаки со стороны Армении в Карабахе
09:35В Германии рассказали, как урегулировать политический кризис в Белоруссии
09:27Раскрыт секрет молодости знаменитостей старше 40 лет
09:21Глава МИД ФРГ заявил, что Москва не принимает факты по делу Навального
09:21Маас назвал условие для восстановления доверия в отношениях с Россией
09:20Нижегородскому стрелку проведут посмертную психиатрическую экспертизу
09:17В Бишкеке оценили ситуацию с соблюдением режима чрезвычайного положения
09:12В Германии рассказали, кто должен расследовать ситуацию с Навальным
09:08Правозащитники назвали число задержанных на протестах в Белоруссии
09:08РБК: в США задержали основателя бренда "Красная линия" Лиллевяли
09:07Маас заявил, что Россию не интересует расследование инцидента с Навальным
09:05В Москве еще 1750 пациентов вылечились от COVID-19
Лента новостейМолния