https://ria.ru/20201013/provokatory-1579506776.html

Дегтярев заявил о большом числе провокаторов на протестах в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что ОМОН в Хабаровске в минувшую субботу пресек несанкционированный митинг по вине провокаторов,... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T04:28

2020-10-13T04:28

2020-10-13T04:28

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

михаил дегтярев

следственный комитет россии (ск рф)

хабаровск

хабаровский край

общество

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<strong>ХАБАРОВСК, 13 окт - РИА Новости.</strong> Врио губернатора Хабаровского края <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Дегтярев</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/organization_OMON_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ОМОН</a> в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровске</a> в минувшую субботу пресек несанкционированный митинг по вине провокаторов, которых "очень много" среди протестующих.По заявлению Дегтярева, правоохранители действовали в рамках законодательства, несмотря на провокации.Он подчеркнул, что каждый человек имеет право на выражение мнения, в том числе политического, но в рамках закона. По его словам, все правоохранители в субботу на площади Ленина были местными. "Они действуют профессионально, в соответствии с регламентами, и самое главное - в соответствии с законом. Больше добавить нечего", - подытожил глава региона.Сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a> 10 октября впервые пресекли несанкционированную акцию на площади Ленина в Хабаровске. По данным пресс-службы мэрии, были задержаны 25 человек: 20 мужчин и 5 женщин. Предшествовало задержанию предупреждение правоохранителей к протестующим разобрать установленные на газоне возле здания правительства региона три палатки. Требование выполнено не было. УМВД пока не дает официальных комментариев по задержанию.Фургала задержали 9 июля. Впоследствии его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>, арестовали, обвинили в организации двух убийств и одного покушения на бизнесменов в 2000-х. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">СК РФ</a> заявил о "неопровержимых доказательствах" причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на еще одного бизнесмена, Александра Смольского. В поддержку Фургала в Хабаровске проходят несогласованные митинги протеста ежедневно с 11 июля. Он был уволен с должности "в связи с утратой доверия", врио главы региона стал Михаил Дегтярев.

https://ria.ru/20201010/khabarovsk-1579156339.html

Лысый Кучерявый И поэтому можно бить мирного человека дубиналом по лицу и ломать ему нос. И прочие пакости творить. 40

Алексей Дашко Как только где-то шум и повод, там видно некого Кучерявого провокатора с едкими комментариями. Интернет-боец невидимого фронта... 29

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хабаровский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, михаил дегтярев, следственный комитет россии (ск рф), хабаровск, хабаровский край, общество