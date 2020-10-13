Дегтярев заявил о большом числе провокаторов на протестах в Хабаровске
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края/Руслан ТорубаровВрио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв
ХАБАРОВСК, 13 окт - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что ОМОН в Хабаровске в минувшую субботу пресек несанкционированный митинг по вине провокаторов, которых "очень много" среди протестующих.
По заявлению Дегтярева, правоохранители действовали в рамках законодательства, несмотря на провокации.
"Нужно понимать, что мы живем в ХХI веке, и в отличие от событий ХХ века любой человек может увидеть то, что произошло, сразу и дать оценку происходящему. И действиям правоохранителей, и действиям митингующих. Так пусть каждый сделает выводы самостоятельно. В рядах протестующих очень много провокаторов. Их не устраивает, что протест проходит мирно. Оскорбления полиции, которые видны на записях, переход на личности, угрозы и разбитые палатки — ничего другого правоохранителям не остается делать, кроме того, как пресечь это", - заявил Дегтярев.
Он подчеркнул, что каждый человек имеет право на выражение мнения, в том числе политического, но в рамках закона. По его словам, все правоохранители в субботу на площади Ленина были местными. "Они действуют профессионально, в соответствии с регламентами, и самое главное - в соответствии с законом. Больше добавить нечего", - подытожил глава региона.
Сотрудники Росгвардии 10 октября впервые пресекли несанкционированную акцию на площади Ленина в Хабаровске. По данным пресс-службы мэрии, были задержаны 25 человек: 20 мужчин и 5 женщин. Предшествовало задержанию предупреждение правоохранителей к протестующим разобрать установленные на газоне возле здания правительства региона три палатки. Требование выполнено не было. УМВД пока не дает официальных комментариев по задержанию.
10 октября, 11:41ОМОН провел задержания на несанкционированной акции в Хабаровске
Фургала задержали 9 июля. Впоследствии его перевезли в Москву, арестовали, обвинили в организации двух убийств и одного покушения на бизнесменов в 2000-х. СК РФ заявил о "неопровержимых доказательствах" причастности Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на еще одного бизнесмена, Александра Смольского. В поддержку Фургала в Хабаровске проходят несогласованные митинги протеста ежедневно с 11 июля. Он был уволен с должности "в связи с утратой доверия", врио главы региона стал Михаил Дегтярев.