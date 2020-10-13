https://ria.ru/20201013/protesty-1579554618.html

Лукашенко назвал протестующих мордоворотами, которым платят за митинги

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал протестующих в Минске "мордоворотами", которым платят деньги за участие в митингах, они походят, чтобы их... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T12:28

2020-10-13T12:28

2020-10-13T13:01

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 13 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> назвал протестующих в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> "мордоворотами", которым платят деньги за участие в митингах, они походят, чтобы их отработать, а потом идут тратить в ресторан.Как передает госагентство Белта, президент в Толочинском районе республики посетил консервный завод, где пообщался с работниками, о которых сказал, что если бы в столице были такие же люди, то страна была бы самой богатой.Как отметил Лукашенко, он привез погоду в район. "Немножко вам погоду привез на небольшое время, потом, конечно, дожди пойдут", - сказал он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни.Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20201012/gaz-1579479401.html

https://ria.ru/20201012/oruzhie-1579436878.html

Frontosa Ну, если глянуть на другие фотки, то он вполне прав 60

Андрей Дашков Мордовороты там с обеих сторон. А некоторые с автоматами на вертолетах ещё.. 37

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире