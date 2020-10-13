Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201013/protesty-1579517604.html
Правозащитники назвали число задержанных на протестах в Белоруссии
Более 70 человек задержаны на несанкционированных протестных акциях в Белоруссии 12 октября, сообщил во вторник не зарегистрированный властями республики... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T09:08
2020-10-13T09:08
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
весна
александр лукашенко
витебск
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579318719_0:0:3383:1902_1400x0_80_0_0_1a671408aa0455362b0b72d8ebe6dedf.jpg
<strong>МИНСК, 13 окт - РИА Новости.</strong> Более 70 человек задержаны на несанкционированных протестных акциях в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 12 октября, сообщил во вторник не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "<a href="http://ria.ru/organization_Vesna/" target="_blank" data-auto="true">Весна</a>".В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> прошла акция протеста "марш пенсионеров", которая завершилась стычкой с силовиками. Как сообщали РИА Новости в ГУВД Мингорисполкома, правоохранители из-за агрессии протестующих применили в отношении них слезоточивый газ и светошумовые патроны, некоторые участники "марша" были задержаны. Вечером в спальных районах Минска, по данным очевидцев, прошли небольшие акции, люди выстраивались в "цепочки солидарности".По данным "Весны", к настоящему времени в списке задержанных – 71 человек, почти все из них – в Минске, несколько человек были доставлены в отделения милиции в <a href="http://ria.ru/location_Vitsyebsk/" target="_blank" data-auto="true">Витебске</a> и <a href="http://ria.ru/location_Mahilyow/" target="_blank" data-auto="true">Могилеве</a>.<a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> данные о задержанных накануне пока не приводит. Однако, как сообщало ведомство ранее, в воскресенье в течение дня на несанкционированных протестных акциях по всей республике были задержаны более 700 человек.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20201012/borrel-sanktsii-1579451010.html
https://ria.ru/20201010/tikhanovskaya-1579225173.html
1
витебск
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0b/1579318719_76:0:2805:2047_1400x0_80_0_0_3c2c14e32d99ed3113dae8c45b6d62bf.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд белоруссии, весна, александр лукашенко, витебск, минск, белоруссия, в мире

Правозащитники назвали число задержанных на протестах в Белоруссии

09:08 13.10.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 13 окт - РИА Новости. Более 70 человек задержаны на несанкционированных протестных акциях в Белоруссии 12 октября, сообщил во вторник не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "Весна".
В понедельник в Минске прошла акция протеста "марш пенсионеров", которая завершилась стычкой с силовиками. Как сообщали РИА Новости в ГУВД Мингорисполкома, правоохранители из-за агрессии протестующих применили в отношении них слезоточивый газ и светошумовые патроны, некоторые участники "марша" были задержаны. Вечером в спальных районах Минска, по данным очевидцев, прошли небольшие акции, люди выстраивались в "цепочки солидарности".
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
Вчера, 17:22
Плюс Лукашенко. Боррель подтвердил новые санкции против Белоруссии
По данным "Весны", к настоящему времени в списке задержанных – 71 человек, почти все из них – в Минске, несколько человек были доставлены в отделения милиции в Витебске и Могилеве.
МВД Белоруссии данные о задержанных накануне пока не приводит. Однако, как сообщало ведомство ранее, в воскресенье в течение дня на несанкционированных протестных акциях по всей республике были задержаны более 700 человек.
Светлана Тихановская в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
10 октября, 21:34
Опубликовано видео первого за четыре месяца разговора Тихановской с мужем
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
 
Обсудить1
Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииВеснаАлександр ЛукашенкоВитебскМинскБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:52Власти рассказали о состоянии раненных нижегородским стрелком
09:45Ереван заявил об уничтожении 521 единицы азербайджанской бронетехники
09:45Названы регионы-аутсайдеры мусорной реформы
09:44Глава МИД Армении проводит встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ
09:43Ереван опроверг заявление Баку об обстреле Арменией районов Азербайджана
09:41В одном из районов Грозного ввели режим КТО
09:37Эксперты назвали самую популярную у россиян модель iPhone в 2020 году
09:37Специалисты обследуют новые места выброса животных на берег на Камчатке
09:35Азербайджан заявил, что пресек атаки со стороны Армении в Карабахе
09:35В Германии рассказали, как урегулировать политический кризис в Белоруссии
09:27Раскрыт секрет молодости знаменитостей старше 40 лет
09:21Глава МИД ФРГ заявил, что Москва не принимает факты по делу Навального
09:21Маас назвал условие для восстановления доверия в отношениях с Россией
09:20Нижегородскому стрелку проведут посмертную психиатрическую экспертизу
09:17В Бишкеке оценили ситуацию с соблюдением режима чрезвычайного положения
09:12В Германии рассказали, кто должен расследовать ситуацию с Навальным
09:08Правозащитники назвали число задержанных на протестах в Белоруссии
09:08РБК: в США задержали основателя бренда "Красная линия" Лиллевяли
09:07Маас заявил, что Россию не интересует расследование инцидента с Навальным
09:05В Москве еще 1750 пациентов вылечились от COVID-19
Лента новостейМолния