https://ria.ru/20201013/protesty-1579517604.html

Правозащитники назвали число задержанных на протестах в Белоруссии

Более 70 человек задержаны на несанкционированных протестных акциях в Белоруссии 12 октября, сообщил во вторник не зарегистрированный властями республики... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T09:08

2020-10-13T09:08

2020-10-13T09:08

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

весна

александр лукашенко

витебск

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 13 окт - РИА Новости.</strong> Более 70 человек задержаны на несанкционированных протестных акциях в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 12 октября, сообщил во вторник не зарегистрированный властями республики правозащитный центр "<a href="http://ria.ru/organization_Vesna/" target="_blank" data-auto="true">Весна</a>".В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> прошла акция протеста "марш пенсионеров", которая завершилась стычкой с силовиками. Как сообщали РИА Новости в ГУВД Мингорисполкома, правоохранители из-за агрессии протестующих применили в отношении них слезоточивый газ и светошумовые патроны, некоторые участники "марша" были задержаны. Вечером в спальных районах Минска, по данным очевидцев, прошли небольшие акции, люди выстраивались в "цепочки солидарности".По данным "Весны", к настоящему времени в списке задержанных – 71 человек, почти все из них – в Минске, несколько человек были доставлены в отделения милиции в <a href="http://ria.ru/location_Vitsyebsk/" target="_blank" data-auto="true">Витебске</a> и <a href="http://ria.ru/location_Mahilyow/" target="_blank" data-auto="true">Могилеве</a>.<a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> данные о задержанных накануне пока не приводит. Однако, как сообщало ведомство ранее, в воскресенье в течение дня на несанкционированных протестных акциях по всей республике были задержаны более 700 человек.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20201012/borrel-sanktsii-1579451010.html

https://ria.ru/20201010/tikhanovskaya-1579225173.html

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минск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, весна, александр лукашенко, витебск, минск, белоруссия, в мире