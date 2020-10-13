https://ria.ru/20201013/prostuda-1579497053.html

"Это надолго": что сделать, чтобы дети меньше простужались?

Что нужно знать родителям, чтобы пережить осень с детьми? Как "укрепить" иммунитет дошкольника и почему частые сопли — это нормально? Что делать с аденоидами? В чём вред "полезных трав" и растительных препаратов? Спасут ли от частых простуд иммуномодуляторы, увлажнители воздуха, витамин D и закаливание? Разбираем (не)мифы о детском иммунитете.

2020-10-13T11:00

2020-10-13T11:00

2020-10-13T11:00

это надолго

подкаст

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"Это надолго": что сделать, чтобы дети меньше простужались? Что нужно знать родителям, чтобы пережить осень с детьми? Как "укрепить" иммунитет дошкольника и почему частые сопли – это нормально? Что делать с аденоидами? В чём вред "полезных трав" и растительных препаратов? Спасут ли от частых простуд иммуномодуляторы, увлажнители воздуха, витамин D и закаливание? Разбираем (не)мифы о детском иммунитете.

Вместе с проектом поддержки родителей "<a href="https://family3.ru/products/courses?utm_source=justclick&utm_medium=ria&utm_campaign=main" target="_blank">Family Tree</a>" записали инструкцию, в которой рассказываем, как родителям стоически перенести частые простуды детей. Потому что многим знакома ситуация: только выздоровели, пошли в сад и снова что-то подхватили.Об этом Настя и Лина говорят с <a href="https://www.instagram.com/dr.elena_orlova/" target="_blank">педиатром</a>, пульмонологом и сторонницей доказательной медицины Еленой Орловой.А ещё разобрали для вас самые <a href="https://family3.ru/articles/analysis_faq?utm_source=justclick&utm_medium=email&utm_campaign=riaanalysis" target="_blank">распространенные мифы</a> об анализах, которые назначаются детям.<strong>2:20</strong> Что нужно знать родителям, чтобы пережить осень, минимизируя количество простудных заболеваний<strong>6:30</strong> Как реагировать на сопли (спойлер: ловить дзен)<strong>8:00</strong> Как определить, что ваш ребёнок относится к "часто болеющим"<strong>9:00 </strong>"А если болеет редко, это плохо и иммунитет не нагружается?"<strong>10:25</strong> Несколько слов об аденоидах<strong>11:40</strong> Что делать, если ребёнку часто назначают антибиотики?<strong>13:05</strong> Как укрепить детский иммунитет?<strong>14:00</strong> Надо ли принимать в межсезонье витамин D?<strong>16:40</strong> "Попей травок": о скрытом вреде растительных препаратов, "укрепляющих" иммунитет<strong>19:00</strong> "Закаливание укрепит иммунитет" и что об этом говорит наука<strong>21:30</strong> Спасёт ли увлажнитель воздуха в квартире от частых простуд?<strong>23:15</strong> Орошение слизистой оболочки носа солёной водой поможет не болеть?<strong>25:00</strong> Зависимость от сосудосуживающих капель: как быть?Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —</strong> <strong><a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE/id1476364878">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL2V0b19uYWRvbGdvLnhtbA&fbclid=IwAR0sRXk3fFjJScH_huaUy2_-yNRXyOIW25acPu9iLBL1RUidihSuCIDhrJM" target="_blank">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/8457971" target="_blank">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/channel/%D0%AD%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE-id2264012?country=ru">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/eto-nadolgo?fbclid=IwAR0JhcO9URU-WeZD-3lhv3CRY7UwoGBroXtUnYcwAXaaSSe6C-vEGFM8s-M" target="_blank">SoundStream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a></strong>________Эпизод монтировал Андрей ТемновПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. <a href="https://forms.gle/hdRm6yVTc5mNqmcS8" target="_blank">Пройдите опрос</a> и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: <a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a><strong>Слушайте наши подкасты</strong> <strong><a href="https://vk.com/ria_podcasts">ВКонтакте</a>,</strong> <strong>подписывайтесь на наш профиль в</strong> <strong><a href="https://www.instagram.com/ria_podcasts/?hl=ru">Инстаграме</a></strong> <strong>и канал в</strong> <strong><a href="https://zen.yandex.ru/id/5ce6a8c55b8daa00b338494a">Яндекс.Дзене</a></strong>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подкаст, аудио