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Прокурор Владивостока внес представление мэру города из-за пробок
Прокурор Владивостока внес представление главе города и начальнику ГИБДД из-за нарушений при ремонте Некрасовского путепровода, в связи с которыми водители в... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T08:35
2020-10-13T08:35
владивосток
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 13 окт - РИА Новости.</strong> Прокурор <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостока</a> внес представление главе города и начальнику ГИБДД из-за нарушений при ремонте Некрасовского путепровода, в связи с которыми водители в городе стояли в многокилометровых пробках, сообщает пресс-служба ведомства.Некрасовский путепровод является одним из основных транспортных путей во Владивостоке. Его ремонт начался летом, в сентябре рабочие стали поочередно перекрывать полосы, что ежедневно создавало протяжённые пробки. По данным прокуратуры, между администрацией Владивостока и ООО СК "Автобан-ДВ" был заключен контракт на ремонт дороги. В рамках него подрядчик до 30 сентября был обязан выполнить укладку асфальтобетонного покрытия на участке Некрасовского путепровода.Директору ООО СК "Автобан-ДВ" внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, прокуратура Владивостока установила, что администрация города согласовала ремонт в объеме, который создал препятствия для движения машин. Власти не контролировали работу подрядчика, отмечает ведомство."Отделом ГИБДД УМВД России по Владивостоку согласована схема организации дорожного движения, не соответствующая установленным требованиям. По данным фактам прокурор города Владивостока главе города Владивостока и начальнику ОГИБДД УМВД России по Владивостоку внес представления", - отмечает прокуратура.Сейчас основные работы на путепроводе завершены, пробок нет, добавляет ведомство.
https://ria.ru/20200819/1575991354.html
https://ria.ru/20200519/1571691769.html
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владивосток, происшествия

Прокурор Владивостока внес представление мэру города из-за пробок

08:35 13.10.2020
 
© РИА Новости / Константин ВасильевПробка из-за ДТП во Владивостоке
Пробка из-за ДТП во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Константин Васильев
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 13 окт - РИА Новости. Прокурор Владивостока внес представление главе города и начальнику ГИБДД из-за нарушений при ремонте Некрасовского путепровода, в связи с которыми водители в городе стояли в многокилометровых пробках, сообщает пресс-служба ведомства.
Некрасовский путепровод является одним из основных транспортных путей во Владивостоке. Его ремонт начался летом, в сентябре рабочие стали поочередно перекрывать полосы, что ежедневно создавало протяжённые пробки. По данным прокуратуры, между администрацией Владивостока и ООО СК "Автобан-ДВ" был заключен контракт на ремонт дороги. В рамках него подрядчик до 30 сентября был обязан выполнить укладку асфальтобетонного покрытия на участке Некрасовского путепровода.
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"Однако ремонт осуществляется с отставанием от утвержденного графика производства работ. Проведение ремонтных работ… с нарушениями установленных требований по организации дорожного движения повлекло возникновение автомобильных заторов в связи с перекрытием более 50% проезжей части", - говорится в сообщении.
Директору ООО СК "Автобан-ДВ" внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, прокуратура Владивостока установила, что администрация города согласовала ремонт в объеме, который создал препятствия для движения машин. Власти не контролировали работу подрядчика, отмечает ведомство.
"Отделом ГИБДД УМВД России по Владивостоку согласована схема организации дорожного движения, не соответствующая установленным требованиям. По данным фактам прокурор города Владивостока главе города Владивостока и начальнику ОГИБДД УМВД России по Владивостоку внес представления", - отмечает прокуратура.
Сейчас основные работы на путепроводе завершены, пробок нет, добавляет ведомство.
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