https://ria.ru/20201013/privivka-1579542903.html

Роспотребнадзор рассказал, кому нельзя делать прививку от COVID-19

Противопоказаниями для применения вакцины от коронавируса, разработанной научным центром "Вектор", являются тяжёлые формы аллергических заболеваний, острые... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T11:36

2020-10-13T11:36

2020-10-13T11:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Противопоказаниями для применения вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, разработанной научным центром "Вектор", являются тяжёлые формы аллергических заболеваний, острые инфекционные заболевания, злокачественные заболевания крови и новообразования, а также беременность, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>."Противопоказаниями для применения вакцины являются: гиперчувствительность к компонентам препарата; тяжелые формы аллергических заболеваний; реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения - прививки проводят не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии; при нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры; иммунодефицит (первичный); злокачественные заболевания крови и новообразования",- говорится в сообщении.Кроме того, прививку нельзя ставить беременным женщинам и в период грудного вскармливания, а также детям до 18 лет, уточнили в пресс-службе.Ожидается, что вакцина "Вектора" будет зарегистрирована 15 октября, отметили в пресс-службе.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>

https://ria.ru/20201012/vaktsina-1579363160.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество