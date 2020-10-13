Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201013/privivka-1579542903.html
Роспотребнадзор рассказал, кому нельзя делать прививку от COVID-19
Противопоказаниями для применения вакцины от коронавируса, разработанной научным центром "Вектор", являются тяжёлые формы аллергических заболеваний, острые... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T11:36
2020-10-13T11:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576980684_0:78:3072:1806_1400x0_80_0_0_97bf5d27997959849e75487ec189b6f8.jpg
<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Противопоказаниями для применения вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, разработанной научным центром "Вектор", являются тяжёлые формы аллергических заболеваний, острые инфекционные заболевания, злокачественные заболевания крови и новообразования, а также беременность, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>."Противопоказаниями для применения вакцины являются: гиперчувствительность к компонентам препарата; тяжелые формы аллергических заболеваний; реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения - прививки проводят не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии; при нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры; иммунодефицит (первичный); злокачественные заболевания крови и новообразования",- говорится в сообщении.Кроме того, прививку нельзя ставить беременным женщинам и в период грудного вскармливания, а также детям до 18 лет, уточнили в пресс-службе.Ожидается, что вакцина "Вектора" будет зарегистрирована 15 октября, отметили в пресс-службе.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>
https://ria.ru/20201012/vaktsina-1579363160.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576980684_477:0:3072:1947_1400x0_80_0_0_9c706e075acb070e1dd5ffbf85c23f5a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор рассказал, кому нельзя делать прививку от COVID-19

11:36 13.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация против COVID-19
Вакцинация против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Противопоказаниями для применения вакцины от коронавируса, разработанной научным центром "Вектор", являются тяжёлые формы аллергических заболеваний, острые инфекционные заболевания, злокачественные заболевания крови и новообразования, а также беременность, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Противопоказаниями для применения вакцины являются: гиперчувствительность к компонентам препарата; тяжелые формы аллергических заболеваний; реакция или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение вакцины; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения - прививки проводят не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии; при нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры; иммунодефицит (первичный); злокачественные заболевания крови и новообразования",- говорится в сообщении.
Кроме того, прививку нельзя ставить беременным женщинам и в период грудного вскармливания, а также детям до 18 лет, уточнили в пресс-службе.
Ожидается, что вакцина "Вектора" будет зарегистрирована 15 октября, отметили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 10:42Распространение нового коронавируса
Роспотребнадзор расссказал, где пройдут исследования вакцины "Вектора"
 
Обсудить3
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:33В Минске здание милиции забросали "коктейлями Молотова"
12:31Познер раскритиковал россиян за привычку раболепствовать перед "барином"
12:28Лукашенко назвал протестующих мордоворотами, которым платят за митинги
12:28Полиция сообщила о ЧП в больнице в центре Лондона
12:22Кипр отменил программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции
12:19В Софии осквернили памятник Советской Армии
12:17Опубликовано видео с места спецоперации в Грозном
12:12Гинцбург: похолодание будет способствовать распространению коронавируса
12:11На Северном Кавказе с начала 2019 года предотвратили 19 терактов
12:08Еще одну российскую вакцину от COVID-19 зарегистрируют на этой неделе
12:07Xiaomi показала дешевый аналог наушников AirPods Pro
12:02Мурашко оценил работу учреждений для пожилых в условиях коронавируса
12:01В ГИБДД разъяснили штрафы водителям за нарушения на пешеходных переходах
12:00В Госдуме назвали возможную цель санкций против России из-за Навального
11:59В Москве ограничили режим работы судов из-за ситуации с коронавирусом
11:55Вывезших автобус из-под обстрела под Нижним Новгородом поощрят
11:53Житель Читы пойдет под суд за фото нациста на сайте "Бессмертного полка"
11:50В России зарегистрировали более 120 тест-систем на COVID-19 и антитела
11:48Гинцбург прокомментировал приостановку испытаний вакцины Johnson&Johnson
11:45Доказана возможность повторного и более тяжелого заражения COVID-19
Лента новостейМолния