https://ria.ru/20201013/prigovor-1579532236.html

Суд вынес приговор вологодской пенсионерке, убившей кота из-за колбасы

Мировой судья Вологодской области назначил наказание в виде четырёх месяцев ограничения свободы пенсионерке из Харовска, которая ударила своего кота ножом из-за РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T10:44

2020-10-13T10:44

2020-10-13T10:44

харовск

вологодская область

происшествия

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт - РИА Новости.</strong> Мировой судья <a href="http://ria.ru/location_Vologodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Вологодской области</a> назначил наказание в виде четырёх месяцев ограничения свободы пенсионерке из <a href="http://ria.ru/location_KHarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Харовска</a>, которая ударила своего кота ножом из-за съеденной колбасы, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона."Мировой судья назначил харовчанке наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов.Пенсионерка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель).Мировой судья установил, что вечером 11 августа в прихожей своей квартиры подсудимая нанесла своему серому беспородному коту Васе удар ножом в левый бок, после чего выставила его в подъезд. Кот умер в ветеринарной клинике, куда отвезли его соседи.Пенсионерка вину признала. Как следует из ее объяснений, в тот вечер она в алкогольном опьянении вернулась домой, где в спальне поскользнулась на кошачьих фекалиях. После чего на кухне она увидела, что кот сидит на столе и ест колбасу на тарелке."В тот момент я находилась в агрессивном состоянии из-за этого всего, скинула кота со стола... Я взяла из ящика стола кухонный нож и пошла догонять кота. Он стоял у дверей, я склонилась к нему и нанесла удар ножом в бок. Кот от удара взревел, я открыла двери и выставила его", - приводит объяснение подсудимой пресс-служба судов области.Отмечается, что ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за причинение ножевых ранений собутыльнику. В настоящее время эта судимость погашена.

https://ria.ru/20201004/zhivotnye-1578107753.html

https://ria.ru/20200707/1574009855.html

Алексей Николаевич За что сидела ? Да кота замочила ! )) 11

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харовск

вологодская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

харовск, вологодская область, происшествия