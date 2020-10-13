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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201013/pozner-1579505548.html
Познер назвал идиотством отношение россиян к коронавирусу
Телеведущий и журналист Владимир Познер в беседе с "АиФ" прокомментировал свое предложение серьезно штрафовать россиян, отказывающихся носить маски и перчатки... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T03:31
2020-10-13T03:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
владимир познер
франция
сша
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Телеведущий и журналист <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Pozner/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Познер</a> в беседе с "<a href="https://aif.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">АиФ</a>" прокомментировал свое предложение серьезно штрафовать россиян, отказывающихся носить маски и перчатки во время пандемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a>, и назвал такое поведение идиотством.Ранее Познер <a href="https://ria.ru/20200928/nakazanie-1577886555.html" target="_blank">предположил</a>, что за первое нарушение штрафовать можно на 25 тысяч рублей, а за второе — уже на 50 тысяч рублей. Однако журналист предложил сначала говорить с такими людьми, а только потом штрафовать.Журналист считает, что некоторые россияне своим халатным отношением к мерам профилактики COVID-19 сами провоцируют введение подобных рычагов давления."Те, кто не носит маску, либо просто ленятся, либо не понимают, и тогда им надо объяснить. А если они продолжают упорствовать в этом своем идиотстве — остается штрафовать", — заявил он.Всего в России с начала эпидемии выявлено 1 312 310 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровело боле миллиона пациентов, умерли 22 722 человек. За последние сутки в стране выявлено 13 592 заболевших.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200917/shtrafy-1577315809.html
https://ria.ru/20200911/covid-1577059171.html
А если у человека нет денег на маску, пенсия нищенская стараниями властей или буржуи большую часть зарплаты присваивают, то такого негодяя нужно сразу расстреливать на месте. Или штрафовать на миллион рублей.
128
Штраф конечно нужен. Но не такой суровый. 10% от ежемесячного дохода первый раз или в случае отсутствия дохода, принудительными работами на трое суток. 25% повторное нарушение или принудительными работами на две недели. В случае не ношения ИСЗ группой лиц по предварительному сговору - конфискация имущества данной группы лиц в пользу государства на закупку аппаратов ИВЛ ;))
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россия
франция
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, владимир познер, франция, сша, общество

Познер назвал идиотством отношение россиян к коронавирусу

03:31 13.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВладимир Познер
Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Телеведущий и журналист Владимир Познер в беседе с "АиФ" прокомментировал свое предложение серьезно штрафовать россиян, отказывающихся носить маски и перчатки во время пандемии коронавирусной инфекции, и назвал такое поведение идиотством.
Ранее Познер предположил, что за первое нарушение штрафовать можно на 25 тысяч рублей, а за второе — уже на 50 тысяч рублей. Однако журналист предложил сначала говорить с такими людьми, а только потом штрафовать.

"Если кто-то обвиняет меня в кровожадности — на здоровье. Я не настаиваю именно на этих цифрах, но штраф точно должен быть чувствительным, иначе он теряет смысл", — отметил Познер.

Журналист считает, что некоторые россияне своим халатным отношением к мерам профилактики COVID-19 сами провоцируют введение подобных рычагов давления.
"Те, кто не носит маску, либо просто ленятся, либо не понимают, и тогда им надо объяснить. А если они продолжают упорствовать в этом своем идиотстве — остается штрафовать", — заявил он.
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Всего в России с начала эпидемии выявлено 1 312 310 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровело боле миллиона пациентов, умерли 22 722 человек. За последние сутки в стране выявлено 13 592 заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеВладимир ПознерФранцияСШАОбщество
 
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