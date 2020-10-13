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В РАН оценили ситуацию с лесными пожарами
Рост мощности лесных пожаров в России не позволяет сократить выбросы парниковых газов, которые выделяются при горении древесины, несмотря на сокращение площадей РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T15:26
2020-10-13T15:26
российская академия наук
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Рост мощности лесных пожаров в России не позволяет сократить выбросы парниковых газов, которые выделяются при горении древесины, несмотря на сокращение площадей пожаров, сообщил член-корреспондент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">Российской академии наук</a> Игорь Мохов."В Сибири видно, что очень большой тренд ... мощности лесных пожаров ... несмотря на то, что площадь пожаров уменьшилась, более интенсивные пожары приводят к большему выбросы СО, СО2 и других примесей в атмосферу. У нас пожары мощные, но не такие мощные, как в Северной Америке", - сказал Мохов на заседании президиума РАН во вторник.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Rosleskhoz/" target="_blank" data-auto="true">Рослесхоза</a>, площадь лесных пожаров в 2020 году, по предварительным оценкам, сократилась на 30% в сравнении с прошлым годом. По состоянию на 21 сентября, огнем было пройдено 8,5 миллиона гектаров.
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российская академия наук, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), происшествия

В РАН оценили ситуацию с лесными пожарами

15:26 13.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ на месте лесного пожара в Воронежской области
Сотрудники МЧС РФ на месте лесного пожара в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Рост мощности лесных пожаров в России не позволяет сократить выбросы парниковых газов, которые выделяются при горении древесины, несмотря на сокращение площадей пожаров, сообщил член-корреспондент Российской академии наук Игорь Мохов.
"В Сибири видно, что очень большой тренд ... мощности лесных пожаров ... несмотря на то, что площадь пожаров уменьшилась, более интенсивные пожары приводят к большему выбросы СО, СО2 и других примесей в атмосферу. У нас пожары мощные, но не такие мощные, как в Северной Америке", - сказал Мохов на заседании президиума РАН во вторник.
По данным Рослесхоза, площадь лесных пожаров в 2020 году, по предварительным оценкам, сократилась на 30% в сравнении с прошлым годом. По состоянию на 21 сентября, огнем было пройдено 8,5 миллиона гектаров.
Сотрудники МЧС РФ тушат лесной пожар в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 13:30
В МЧС оценили ситуацию с природными пожарами
 
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Российская академия наукФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Происшествия
 
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