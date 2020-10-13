https://ria.ru/20201013/pozhary-1579594012.html

В РАН оценили ситуацию с лесными пожарами

Рост мощности лесных пожаров в России не позволяет сократить выбросы парниковых газов, которые выделяются при горении древесины, несмотря на сокращение площадей РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T15:26

2020-10-13T15:26

2020-10-13T15:26

российская академия наук

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Рост мощности лесных пожаров в России не позволяет сократить выбросы парниковых газов, которые выделяются при горении древесины, несмотря на сокращение площадей пожаров, сообщил член-корреспондент <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">Российской академии наук</a> Игорь Мохов."В Сибири видно, что очень большой тренд ... мощности лесных пожаров ... несмотря на то, что площадь пожаров уменьшилась, более интенсивные пожары приводят к большему выбросы СО, СО2 и других примесей в атмосферу. У нас пожары мощные, но не такие мощные, как в Северной Америке", - сказал Мохов на заседании президиума РАН во вторник.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Rosleskhoz/" target="_blank" data-auto="true">Рослесхоза</a>, площадь лесных пожаров в 2020 году, по предварительным оценкам, сократилась на 30% в сравнении с прошлым годом. По состоянию на 21 сентября, огнем было пройдено 8,5 миллиона гектаров.

https://ria.ru/20201012/pozhar-1579400475.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия наук, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), происшествия