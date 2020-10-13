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ВТО разрешила Евросоюзу ввести пошлины на товары из США из-за Boeing
Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила Европейскому союзу ввести пошлины на товары из Соединенных Штатов Америки стоимостью почти 4 миллиарда долларов в РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T17:17
2020-10-13T17:27
всемирная торговая организация (вто)
евросоюз
сша
экономика
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<strong>ЦЮРИХ, 13 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_torgovaja_organizacija/" target="_blank" data-auto="true">Всемирная торговая организация (ВТО)</a> разрешила Европейскому союзу ввести пошлины на товары из Соединенных Штатов Америки стоимостью почти 4 миллиарда долларов в ответ на субсидии, предоставленные компании Boeing.Согласно постановлению ВТО, опубликованному во вторник, "уровень контрмер", соизмеримый со степенью и характером неблагоприятных последствий, которые, как было установлено, существуют, составляет 3 993 212 564 долларов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в год".В прошлом году ВТО разрешила США наложить пошлины на ввоз товаров из ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год в рамках дела о субсидировании <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзом</a> <a href="http://ria.ru/organization_airbus/" target="_blank" data-auto="true">Airbus</a>. В июле нынешнего года Airbus договорился с правительствами <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a> о внесении поправок в контракты возвратных стартовых инвестиций (RLI) по программе самолетов <a href="http://ria.ru/product_Airbus_A350/" target="_blank" data-auto="true">A350</a>. После этого <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссия</a> заявила, что теперь ЕС полностью соблюдают решения Всемирной торговой организации по субсидиям в рамках спора, по которому и вводились пошлины. ЕК призывала США снять их, поскольку это соглашение устраняет основания для подобных американских тарифов.Однако в августе этого года офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера сообщил, что США сохранят встречные пошлины против ЕС по делу Airbus. Меры по-прежнему будут охватывать торговлю на 7,5 миллиарда долларов в год, а пошлины составят прежние 15% для самолетов и 25% для других продуктов.
https://ria.ru/20191215/1562353042.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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всемирная торговая организация (вто), евросоюз, сша, экономика

ВТО разрешила Евросоюзу ввести пошлины на товары из США из-за Boeing

17:17 13.10.2020 (обновлено: 17:27 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЦЮРИХ, 13 окт - РИА Новости. Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила Европейскому союзу ввести пошлины на товары из Соединенных Штатов Америки стоимостью почти 4 миллиарда долларов в ответ на субсидии, предоставленные компании Boeing.
Согласно постановлению ВТО, опубликованному во вторник, "уровень контрмер", соизмеримый со степенью и характером неблагоприятных последствий, которые, как было установлено, существуют, составляет 3 993 212 564 долларов США в год".
В прошлом году ВТО разрешила США наложить пошлины на ввоз товаров из ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год в рамках дела о субсидировании Евросоюзом Airbus. В июле нынешнего года Airbus договорился с правительствами Франции и Испании о внесении поправок в контракты возвратных стартовых инвестиций (RLI) по программе самолетов A350. После этого Еврокомиссия заявила, что теперь ЕС полностью соблюдают решения Всемирной торговой организации по субсидиям в рамках спора, по которому и вводились пошлины. ЕК призывала США снять их, поскольку это соглашение устраняет основания для подобных американских тарифов.
Однако в августе этого года офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера сообщил, что США сохранят встречные пошлины против ЕС по делу Airbus. Меры по-прежнему будут охватывать торговлю на 7,5 миллиарда долларов в год, а пошлины составят прежние 15% для самолетов и 25% для других продуктов.
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Час пробил: теперь в мировой торговле можно делать все что угодно
 
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Всемирная торговая организация (ВТО)ЕвросоюзСШАЭкономика
 
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