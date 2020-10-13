https://ria.ru/20201013/pompei-1579403493.html
Туристка вернула украденные из Помпей артефакты, испугавшись проклятия
Туристка вернула украденные из Помпей артефакты, подумав, что они приносят ей несчастья, сообщает The Guardian. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T03:04
2020-10-13T03:04
2020-10-13T03:25
туризм
туризм
туристы
помпеи
новости - туризм
канада
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155746/12/1557461240_0:59:1126:692_1400x0_80_0_0_ed82cac5abdfe41e22fe259e64a83bc5.jpg
<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. </strong>Туристка вернула украденные из Помпей артефакты, подумав, что они приносят ей несчастья, <a href="https://www.theguardian.com/world/2020/oct/11/tourist-returns-cursed-artefacts-pilfered-from-pompeii" target="_blank">сообщает</a> The Guardian.Канадка отправила пакет с двумя мозаичными плитками, частями амфоры и куском керамики туристическому агенту в Помпеях, на юге Италии, вместе с письмом с признанием вины.Николь было чуть больше 20 лет, когда она посетила там археологический парк в 2005 году. Спустя 15 лет она решила, что череда проблем, которые преследовали ее все эти годы, связана с похищением древних артефактов. “Пожалуйста, возьмите предметы обратно, они приносят несчастье”, — написала она.Женщина добавила, что она усвоила урок и просит “прощения у Бога". Свою кражу она объяснила желанием иметь кусочек истории, которого нет ни у кого, но реликвии, по ее словам, имели “много негативной энергии ... связанной с этой землей”.Помпеи были погребены под вулканическим пеплом после катастрофического извержения Везувия в 79 году н. э.Николь не единственная, кто раскаялся и признался в преступлении. Было еще одно исповедальное письмо от супружеской пары из Канады, а также несколько камней, украденных с места раскопок в 2005 году.За эти годы на место вернули так много украденных предметов, что для них был создан музей.Но некоторые воры пытались продать "части Помпей" онлайн. В 2015 году камень, извлеченный из руин в 1958 году, был выставлен на eBay.
https://ria.ru/20200828/turisty-1576392420.html
помпеи
канада
италия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155746/12/1557461240_63:0:1063:750_1400x0_80_0_0_4aa922f0f0e5ecc4c5dfe0e1b2b01078.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, помпеи, новости - туризм, канада, италия
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.
Туристка вернула украденные из Помпей артефакты, подумав, что они приносят ей несчастья, сообщает
The Guardian.
Канадка отправила пакет с двумя мозаичными плитками, частями амфоры и куском керамики туристическому агенту в Помпеях, на юге Италии, вместе с письмом с признанием вины.
Николь было чуть больше 20 лет, когда она посетила там археологический парк в 2005 году. Спустя 15 лет она решила, что череда проблем, которые преследовали ее все эти годы, связана с похищением древних артефактов. “Пожалуйста, возьмите предметы обратно, они приносят несчастье”, — написала она.
Женщина добавила, что она усвоила урок и просит “прощения у Бога".
“Сейчас мне 36 лет, и у меня дважды был рак молочной железы”, — призналась она. — В последний раз все закончилось двойной мастэктомией. У меня и моей семьи также были финансовые проблемы. Мы хорошие люди, и я не хочу перекладывать это проклятие на своих близких.”
Свою кражу она объяснила желанием иметь кусочек истории, которого нет ни у кого, но реликвии, по ее словам, имели “много негативной энергии ... связанной с этой землей”.
Помпеи были погребены под вулканическим пеплом после катастрофического извержения Везувия в 79 году н. э.
Николь не единственная, кто раскаялся и признался в преступлении. Было еще одно исповедальное письмо от супружеской пары из Канады, а также несколько камней, украденных с места раскопок в 2005 году.
“Мы взяли их, не думая о боли и страданиях, которые бедные люди испытали во время извержения Везувия и ужасной смерти, — писали они. — Мы сожалеем. Пожалуйста, простите нас за этот ужасный поступок. Пусть их души покоятся с миром.”
За эти годы на место вернули так много украденных предметов, что для них был создан музей.
Но некоторые воры пытались продать "части Помпей" онлайн. В 2015 году камень, извлеченный из руин в 1958 году, был выставлен на eBay.