https://ria.ru/20201013/pompei-1579403493.html

Туристка вернула украденные из Помпей артефакты, испугавшись проклятия

Туристка вернула украденные из Помпей артефакты, подумав, что они приносят ей несчастья, сообщает The Guardian. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T03:04

2020-10-13T03:04

2020-10-13T03:25

туризм

туризм

туристы

помпеи

новости - туризм

канада

италия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155746/12/1557461240_0:59:1126:692_1400x0_80_0_0_ed82cac5abdfe41e22fe259e64a83bc5.jpg

<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. </strong>Туристка вернула украденные из Помпей артефакты, подумав, что они приносят ей несчастья, <a href="https://www.theguardian.com/world/2020/oct/11/tourist-returns-cursed-artefacts-pilfered-from-pompeii" target="_blank">сообщает</a> The Guardian.Канадка отправила пакет с двумя мозаичными плитками, частями амфоры и куском керамики туристическому агенту в Помпеях, на юге Италии, вместе с письмом с признанием вины.Николь было чуть больше 20 лет, когда она посетила там археологический парк в 2005 году. Спустя 15 лет она решила, что череда проблем, которые преследовали ее все эти годы, связана с похищением древних артефактов. “Пожалуйста, возьмите предметы обратно, они приносят несчастье”, — написала она.Женщина добавила, что она усвоила урок и просит “прощения у Бога". Свою кражу она объяснила желанием иметь кусочек истории, которого нет ни у кого, но реликвии, по ее словам, имели “много негативной энергии ... связанной с этой землей”.Помпеи были погребены под вулканическим пеплом после катастрофического извержения Везувия в 79 году н. э.Николь не единственная, кто раскаялся и признался в преступлении. Было еще одно исповедальное письмо от супружеской пары из Канады, а также несколько камней, украденных с места раскопок в 2005 году.За эти годы на место вернули так много украденных предметов, что для них был создан музей.Но некоторые воры пытались продать "части Помпей" онлайн. В 2015 году камень, извлеченный из руин в 1958 году, был выставлен на eBay.

https://ria.ru/20200828/turisty-1576392420.html

помпеи

канада

италия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, помпеи, новости - туризм, канада, италия