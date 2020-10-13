https://ria.ru/20201013/pogoda-1579600963.html
Температура в среду в Москве приблизится к абсолютному рекорду
Температура воздуха в среду в Москве приблизится к абсолютному рекорду для 14 октября, ожидается до плюс 19 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T15:55
2020-10-13T15:55
2020-10-13T15:55
погода
евгений тишковец
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Температура воздуха в среду в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> приблизится к абсолютному рекорду для 14 октября, ожидается до плюс 19 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "<a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Фобос</a>" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тишковец</a>.При этом он отметил, что 14 октября отмечали Покров день, когда, как считалось, должен выпадать первый снег.
https://ria.ru/20201012/pogoda-1579333119.html
1
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, евгений тишковец, москва, общество