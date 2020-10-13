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Температура в среду в Москве приблизится к абсолютному рекорду
Температура воздуха в среду в Москве приблизится к абсолютному рекорду для 14 октября, ожидается до плюс 19 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T15:55
2020-10-13T15:55
погода
евгений тишковец
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Температура воздуха в среду в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> приблизится к абсолютному рекорду для 14 октября, ожидается до плюс 19 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "<a href="http://www.fobos.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Фобос</a>" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тишковец</a>.При этом он отметил, что 14 октября отмечали Покров день, когда, как считалось, должен выпадать первый снег.
https://ria.ru/20201012/pogoda-1579333119.html
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погода, евгений тишковец, москва, общество

Температура в среду в Москве приблизится к абсолютному рекорду

15:55 13.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкОтдыхающие в парке имени 50-летия Октября в Москве.
Отдыхающие в парке имени 50-летия Октября в Москве. - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Температура воздуха в среду в Москве приблизится к абсолютному рекорду для 14 октября, ожидается до плюс 19 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Температура в среду приблизится к абсолютному рекорду именно для 14 октября. Рекорд был в 1889 году, тогда было плюс 19. Завтра ожидается плюс 17-19, мы очень близко", - сказал Тишковец.
Прохожие в сквере на площади Ленина в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 00:22
Россиянам по всей стране пообещали аномальную погоду
При этом он отметил, что 14 октября отмечали Покров день, когда, как считалось, должен выпадать первый снег.
 
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ПогодаЕвгений ТишковецМоскваОбщество
 
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