https://ria.ru/20201013/pogoda-1579508049.html

Россиянам рассказали о погоде в европейской части страны в конце осени

Руководитель Росгидромета Игорь Шумаков в беседе с "Парламентской газетой" предположил, какая погода установится на европейской территории России в последние... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T06:09

2020-10-13T06:09

2020-10-13T09:24

россия

игорь шумаков

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

общество

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Руководитель Росгидромета <a href="http://ria.ru/person_igor-shumakov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Шумаков</a> в беседе с "<a href="https://www.pnp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Парламентской газетой</a>" предположил, какая погода установится на европейской территории России в последние месяцы осени, а также в начале зимы.Синоптик уточнил, что составление долгосрочных прогнозов возможно лишь на уровне сравнения с климатической нормой.При этом глава <u><a href="http://ria.ru/organization_Rosgidromet/">Росгидромета</a></u> ожидает, что в декабре температура будет в пределах нормы.Ранее научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> Роман Вильфанд заявил, что в середине октября по всей России ожидается аномально теплая погода. Высокие температуры установятся во второй декаде этого месяца. <u>Д</u>олгий период аномально теплой погоды в центре европейской части страны, по его словам, завершится в конце новой рабочей недели.

https://ria.ru/20200928/pogoda-1577867203.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь шумаков, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), общество