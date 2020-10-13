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Россиянам рассказали о погоде в европейской части страны в конце осени
Руководитель Росгидромета Игорь Шумаков в беседе с "Парламентской газетой" предположил, какая погода установится на европейской территории России в последние... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T06:09
2020-10-13T09:24
россия
игорь шумаков
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> Руководитель Росгидромета <a href="http://ria.ru/person_igor-shumakov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Шумаков</a> в беседе с "<a href="https://www.pnp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Парламентской газетой</a>" предположил, какая погода установится на европейской территории России в последние месяцы осени, а также в начале зимы.Синоптик уточнил, что составление долгосрочных прогнозов возможно лишь на уровне сравнения с климатической нормой.При этом глава <u><a href="http://ria.ru/organization_Rosgidromet/">Росгидромета</a></u> ожидает, что в декабре температура будет в пределах нормы.Ранее научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> Роман Вильфанд заявил, что в середине октября по всей России ожидается аномально теплая погода. Высокие температуры установятся во второй декаде этого месяца. <u>Д</u>олгий период аномально теплой погоды в центре европейской части страны, по его словам, завершится в конце новой рабочей недели.
https://ria.ru/20200928/pogoda-1577867203.html
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россия, игорь шумаков, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), общество

Россиянам рассказали о погоде в европейской части страны в конце осени

06:09 13.10.2020 (обновлено: 09:24 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛист клена на скамейке в Летнем саду в Санкт-Петербурге
Лист клена на скамейке в Летнем саду в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Руководитель Росгидромета Игорь Шумаков в беседе с "Парламентской газетой" предположил, какая погода установится на европейской территории России в последние месяцы осени, а также в начале зимы.
Синоптик уточнил, что составление долгосрочных прогнозов возможно лишь на уровне сравнения с климатической нормой.

"В европейской части нашей страны в октябре погода будет в пределах климатической нормы, в ноябре — чуть теплее ее", — отметил Шумаков.

При этом глава Росгидромета ожидает, что в декабре температура будет в пределах нормы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в середине октября по всей России ожидается аномально теплая погода. Высокие температуры установятся во второй декаде этого месяца. Долгий период аномально теплой погоды в центре европейской части страны, по его словам, завершится в конце новой рабочей недели.
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
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В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде зимой в России
 
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РоссияИгорь ШумаковПогодаРоман ВильфандГидрометцентрФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Общество
 
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