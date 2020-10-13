https://ria.ru/20201013/podmoskove-1579533469.html

Предпринимателю в Подмосковье дали 1,5 млн рублей штрафа за сброс отходов

Арбитражный суд Московской области удовлетворил исковое требование о возмещении ущерба на 1,5 миллиона рублей, нанесенного в результате незаконного размещения... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T10:49

2020-10-13T10:49

2020-10-13T10:49

новости подмосковья

штрафы

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости</strong>. Арбитражный суд <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Московской области</a> удовлетворил исковое требование о возмещении ущерба на 1,5 миллиона рублей, нанесенного в результате незаконного размещения отходов в Дмитровском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы Минэкологии Подмосковья.В пресс-службе сообщили, что нарушение допустил местный индивидуальный предприниматель, владеющий земельным участком в деревне Базарово. В ходе расследования был выявлен факт завоза и размещения на участке грунтов с включением строительных отходов."Разрешения на производство работ собственник не представил. Земли предназначены для сельскохозяйственного производства. Сотрудники специализированной лаборатории провели маркшейдерские исследования и рассчитали ущерб, нанесенный сельскохозяйственным землям, который составил 1,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20201012/otoplenie-1579388830.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штрафы, московская область (подмосковье)