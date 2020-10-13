Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201013/podmoskove-1579533469.html
Предпринимателю в Подмосковье дали 1,5 млн рублей штрафа за сброс отходов
Арбитражный суд Московской области удовлетворил исковое требование о возмещении ущерба на 1,5 миллиона рублей, нанесенного в результате незаконного размещения... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T10:49
2020-10-13T10:49
новости подмосковья
штрафы
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/74/1559267406_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_1fb56a18a8266682fc30d67ebc6e023b.jpg
<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости</strong>. Арбитражный суд <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Московской области</a> удовлетворил исковое требование о возмещении ущерба на 1,5 миллиона рублей, нанесенного в результате незаконного размещения отходов в Дмитровском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы Минэкологии Подмосковья.В пресс-службе сообщили, что нарушение допустил местный индивидуальный предприниматель, владеющий земельным участком в деревне Базарово. В ходе расследования был выявлен факт завоза и размещения на участке грунтов с включением строительных отходов."Разрешения на производство работ собственник не представил. Земли предназначены для сельскохозяйственного производства. Сотрудники специализированной лаборатории провели маркшейдерские исследования и рассчитали ущерб, нанесенный сельскохозяйственным землям, который составил 1,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20201012/otoplenie-1579388830.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155926/74/1559267406_174:0:2903:2047_1400x0_80_0_0_53d5de11b8bbc94d047329ee787348d1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
штрафы, московская область (подмосковье)

Предпринимателю в Подмосковье дали 1,5 млн рублей штрафа за сброс отходов

10:49 13.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области удовлетворил исковое требование о возмещении ущерба на 1,5 миллиона рублей, нанесенного в результате незаконного размещения отходов в Дмитровском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы Минэкологии Подмосковья.
В пресс-службе сообщили, что нарушение допустил местный индивидуальный предприниматель, владеющий земельным участком в деревне Базарово. В ходе расследования был выявлен факт завоза и размещения на участке грунтов с включением строительных отходов.
Отопительный сезон - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 12:34Новости Подмосковья
Отопление запущено почти в 100% домов Подмосковья
"Разрешения на производство работ собственник не представил. Земли предназначены для сельскохозяйственного производства. Сотрудники специализированной лаборатории провели маркшейдерские исследования и рассчитали ущерб, нанесенный сельскохозяйственным землям, который составил 1,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
 
Обсудить0
Новости ПодмосковьяШтрафыМосковская область (Подмосковье)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Литовский политик призвал власти перестать лаять на Россию
01:14РАН поддержала идею "Роскосмоса" привезти пробы грунта с Венеры
01:05Эксперт назвал единственный способ продлить договор СНВ-3
00:46Минобороны Армении сообщило о продолжении артиллерийских боев в Карабахе
00:41Экипаж "Союза МС-17" попробует установить рекорд скорости полета к МКС
00:35В России начнется первый процесс о геноциде в годы Великой Отечественной
00:27В РТРС рассказали об успехах цифрового вещания в годовщину перехода
23:39США призвали третьи страны повлиять на Россию в ситуации с ДСНВ
23:33В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом
23:30Россияне начали продавать места в очереди за новыми iPhone
23:07МИД назвал заявления США по ДСНВ бредом и подтасовкой
23:01Прокурор потребовал освободить осужденную в США россиянку Осипову
22:58США надеются получить "четкий сигнал" от России по ядерной сделке
22:56Россия снова вошла в Совет ООН по правам человека
22:54Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми
22:45Евродепутат о санкциях против России: "Европа играет с огнем"
22:41В Москве восстановили движение линии метро, на которой застрял поезд
22:35США предложили "по-джентельменски" взаимно заморозить ядерные арсеналы
22:25Стала известна дата начала предзаказов на новые iPhone
22:10Скабеева "уличила" Тихановскую во лжи о котлетах
Лента новостейМолния