https://ria.ru/20201013/podlodka-1579649310.html

Атомная подлодка "Орел" поразила цель на учениях в Баренцевом море

Атомная подлодка "Орел" в рамках подготовки выполнила стрельбу противокорабельной крылатой ракетой "Гранит" по надводной цели в Баренцевом море, сообщила... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T19:51

2020-10-13T19:51

2020-10-13T21:44

ил-38

россия

баренцево море

безопасность

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<strong>СЕВЕРОМОРСК, 13 окт — РИА Новости.</strong> Атомная подлодка "Орел" в рамках подготовки выполнила стрельбу противокорабельной крылатой ракетой "Гранит" по надводной цели в <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцевом море</a>, сообщила пресс-служба Северного флота.Стрельба была проведена из подводного положения по мишенной позиции, имитирующей крупный надводный корабль "противника". Цель находилась на дистанции более 120 километров от точки пуска ракеты.Район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации. Закрытие района обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил.После успешного проведения ракетной стрельбы пораженная мишень была осмотрена экипажем противолодочного самолета <a href="http://ria.ru/product_Il-38/" target="_blank" data-auto="true">Ил-38</a> отдельного смешанного авиаполка армии ВВС и ПВО Северного флота. По оценке командования флотом, экипаж атомного подводного крейсера "Орел" успешно справился с поставленной задачей, продемонстрировав высокий профессионализм и военно-морскую выучку.

https://ria.ru/20201008/podlodka-1578861459.html

https://ria.ru/20200924/podlodka-1577710264.html

Stas Dremov Одна уже стреляля... а там где "цель" родом ипотека под 3% )) 134

Апанасий Кикин Шо теперь пенсии и зарплаты повысят? 57

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россия

баренцево море

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ил-38, россия, баренцево море, безопасность