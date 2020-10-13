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https://ria.ru/20201013/podlodka-1579649310.html
Атомная подлодка "Орел" поразила цель на учениях в Баренцевом море
Атомная подлодка "Орел" в рамках подготовки выполнила стрельбу противокорабельной крылатой ракетой "Гранит" по надводной цели в Баренцевом море, сообщила... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T19:51
2020-10-13T21:44
ил-38
россия
баренцево море
безопасность
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<strong>СЕВЕРОМОРСК, 13 окт — РИА Новости.</strong> Атомная подлодка "Орел" в рамках подготовки выполнила стрельбу противокорабельной крылатой ракетой "Гранит" по надводной цели в <a href="http://ria.ru/location_Barencevo_more/" target="_blank" data-auto="true">Баренцевом море</a>, сообщила пресс-служба Северного флота.Стрельба была проведена из подводного положения по мишенной позиции, имитирующей крупный надводный корабль "противника". Цель находилась на дистанции более 120 километров от точки пуска ракеты.Район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации. Закрытие района обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил.После успешного проведения ракетной стрельбы пораженная мишень была осмотрена экипажем противолодочного самолета <a href="http://ria.ru/product_Il-38/" target="_blank" data-auto="true">Ил-38</a> отдельного смешанного авиаполка армии ВВС и ПВО Северного флота. По оценке командования флотом, экипаж атомного подводного крейсера "Орел" успешно справился с поставленной задачей, продемонстрировав высокий профессионализм и военно-морскую выучку.
https://ria.ru/20201008/podlodka-1578861459.html
https://ria.ru/20200924/podlodka-1577710264.html
Одна уже стреляля... а там где "цель" родом ипотека под 3% ))
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Шо теперь пенсии и зарплаты повысят?
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8
россия
баренцево море
РИА Новости
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ил-38, россия, баренцево море, безопасность

Атомная подлодка "Орел" поразила цель на учениях в Баренцевом море

19:51 13.10.2020 (обновлено: 21:44 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАПЛ "Орел"
АПЛ Орел - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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СЕВЕРОМОРСК, 13 окт — РИА Новости. Атомная подлодка "Орел" в рамках подготовки выполнила стрельбу противокорабельной крылатой ракетой "Гранит" по надводной цели в Баренцевом море, сообщила пресс-служба Северного флота.

"Тринадцатого октября в рамках отработки плановых задач боевой подготовки за летний период обучения экипаж атомного ракетного подводного крейсера Северного флота "Орел" выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой "Гранит" по надводной цели в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море", — говорится в сообщении.

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Стрельба была проведена из подводного положения по мишенной позиции, имитирующей крупный надводный корабль "противника". Цель находилась на дистанции более 120 километров от точки пуска ракеты.
Район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации. Закрытие района обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил.
После успешного проведения ракетной стрельбы пораженная мишень была осмотрена экипажем противолодочного самолета Ил-38 отдельного смешанного авиаполка армии ВВС и ПВО Северного флота. По оценке командования флотом, экипаж атомного подводного крейсера "Орел" успешно справился с поставленной задачей, продемонстрировав высокий профессионализм и военно-морскую выучку.
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Ил-38РоссияБаренцево мореБезопасность
 
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