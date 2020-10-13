Атомная подлодка "Орел" поразила цель на учениях в Баренцевом море
19:51 13.10.2020 (обновлено: 21:44 13.10.2020)
СЕВЕРОМОРСК, 13 окт — РИА Новости. Атомная подлодка "Орел" в рамках подготовки выполнила стрельбу противокорабельной крылатой ракетой "Гранит" по надводной цели в Баренцевом море, сообщила пресс-служба Северного флота.
"Тринадцатого октября в рамках отработки плановых задач боевой подготовки за летний период обучения экипаж атомного ракетного подводного крейсера Северного флота "Орел" выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой "Гранит" по надводной цели в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море", — говорится в сообщении.
Стрельба была проведена из подводного положения по мишенной позиции, имитирующей крупный надводный корабль "противника". Цель находилась на дистанции более 120 километров от точки пуска ракеты.
Район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации. Закрытие района обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил.
После успешного проведения ракетной стрельбы пораженная мишень была осмотрена экипажем противолодочного самолета Ил-38 отдельного смешанного авиаполка армии ВВС и ПВО Северного флота. По оценке командования флотом, экипаж атомного подводного крейсера "Орел" успешно справился с поставленной задачей, продемонстрировав высокий профессионализм и военно-морскую выучку.
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