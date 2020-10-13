https://ria.ru/20201013/platok-1579553933.html

В Оренбуржье проходят "Дни оренбургского пухового платка"

Ежегодные "Дни оренбургского пухового платка", посвященные известному народному промыслу региона проходят в Оренбуржье с 12-16 октября, в честь главного бренда... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T12:26

2020-10-13T12:26

2020-10-13T13:31

оренбургская область

оренбургская область

оренбург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579568254_0:80:3083:1814_1400x0_80_0_0_f55180ecef91cad114042e11db2c4bb0.jpg

<strong>ОРЕНБУРГ, 13 окт — РИА Новости</strong>. Ежегодные "Дни оренбургского пухового платка", посвященные известному народному промыслу региона проходят в Оренбуржье с 12-16 октября, в честь главного бренда края по всей области состоится около 400 тематических мероприятий, сообщает пресс-служба правительства региона."Традиционная областная акция "Дни оренбургского пухового платка" открылась на этой неделе в Оренбуржье. За пять дней все желающие смогут принять участие в более 400 тематических мероприятий - стать участником конкурсов, посетить выставку творческих работ, а также поделиться своим мастерством и побывать на онлайн-уроке по пуховязанию", — говорится в сообщении.В праздничные дни в Оренбургском художественном колледже пройдет выставка учебных и творческих работ студентов и преподавателей "Покров день", а в галерее "Оренбургский пуховый платок" представят выставку "Вывязывая жизни полотно", посвященную творчеству знаменитой династии оренбургских вязальщиц Шафиковых. На социальных страницах Оренбургского музея изобразительных искусств и колледжа культуры и искусств пройдут краеведческие онлайн-уроки "Из истории пуховязального промысла".Традиционная акция пройдет 14 октября в православный праздник Покров Пресвятой Богородицы, когда женщины Оренбуржья наденут изделия оренбургских мастериц-пуховязальщиц, тем самым поддерживая народный художественный промысел, ведь народная пословица гласит "В Покров день – платок надень"."Центральным событием в этом году станет торжественная церемония передачи оренбургского пухового платка, побывавшего в космосе с героем России, космонавтом <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Kononenko/" target="_blank" data-auto="true">Олегом Кононенко</a>. Космонавт передаст на хранение в Оренбургский областной музей изобразительных искусств платок, который находился в космосе 204 суток, сделав 3264 витка вокруг <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a>, пролетев 139 066 763 километров", — отмечает пресс-служба.Космонавт специально прибудет в <a href="http://ria.ru/location_Orenburg/" target="_blank" data-auto="true">Оренбург</a> для того, чтобы передать "космический" пуховый платок на хранение в Оренбургский областной музей изобразительных искусств.

https://ria.ru/20201005/orenburg-1578278729.html

оренбургская область

оренбург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оренбургская область, оренбург