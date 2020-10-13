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Оренбургская область
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В Оренбуржье проходят "Дни оренбургского пухового платка"
Ежегодные "Дни оренбургского пухового платка", посвященные известному народному промыслу региона проходят в Оренбуржье с 12-16 октября, в честь главного бренда... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T12:26
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оренбургская область
оренбургская область
оренбург
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<strong>ОРЕНБУРГ, 13 окт — РИА Новости</strong>. Ежегодные "Дни оренбургского пухового платка", посвященные известному народному промыслу региона проходят в Оренбуржье с 12-16 октября, в честь главного бренда края по всей области состоится около 400 тематических мероприятий, сообщает пресс-служба правительства региона."Традиционная областная акция "Дни оренбургского пухового платка" открылась на этой неделе в Оренбуржье. За пять дней все желающие смогут принять участие в более 400 тематических мероприятий - стать участником конкурсов, посетить выставку творческих работ, а также поделиться своим мастерством и побывать на онлайн-уроке по пуховязанию", — говорится в сообщении.В праздничные дни в Оренбургском художественном колледже пройдет выставка учебных и творческих работ студентов и преподавателей "Покров день", а в галерее "Оренбургский пуховый платок" представят выставку "Вывязывая жизни полотно", посвященную творчеству знаменитой династии оренбургских вязальщиц Шафиковых. На социальных страницах Оренбургского музея изобразительных искусств и колледжа культуры и искусств пройдут краеведческие онлайн-уроки "Из истории пуховязального промысла".Традиционная акция пройдет 14 октября в православный праздник Покров Пресвятой Богородицы, когда женщины Оренбуржья наденут изделия оренбургских мастериц-пуховязальщиц, тем самым поддерживая народный художественный промысел, ведь народная пословица гласит "В Покров день – платок надень"."Центральным событием в этом году станет торжественная церемония передачи оренбургского пухового платка, побывавшего в космосе с героем России, космонавтом <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Kononenko/" target="_blank" data-auto="true">Олегом Кононенко</a>. Космонавт передаст на хранение в Оренбургский областной музей изобразительных искусств платок, который находился в космосе 204 суток, сделав 3264 витка вокруг <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Земли</a>, пролетев 139 066 763 километров", — отмечает пресс-служба.Космонавт специально прибудет в <a href="http://ria.ru/location_Orenburg/" target="_blank" data-auto="true">Оренбург</a> для того, чтобы передать "космический" пуховый платок на хранение в Оренбургский областной музей изобразительных искусств.
https://ria.ru/20201005/orenburg-1578278729.html
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оренбургская область, оренбург

В Оренбуржье проходят "Дни оренбургского пухового платка"

12:26 13.10.2020 (обновлено: 13:31 13.10.2020)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Оренбургской областиМодель демонстрирует оренбургский пуховой платок
Модель демонстрирует оренбургский пуховой платок - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Оренбургской области
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ОРЕНБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Ежегодные "Дни оренбургского пухового платка", посвященные известному народному промыслу региона проходят в Оренбуржье с 12-16 октября, в честь главного бренда края по всей области состоится около 400 тематических мероприятий, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Традиционная областная акция "Дни оренбургского пухового платка" открылась на этой неделе в Оренбуржье. За пять дней все желающие смогут принять участие в более 400 тематических мероприятий - стать участником конкурсов, посетить выставку творческих работ, а также поделиться своим мастерством и побывать на онлайн-уроке по пуховязанию", — говорится в сообщении.
В праздничные дни в Оренбургском художественном колледже пройдет выставка учебных и творческих работ студентов и преподавателей "Покров день", а в галерее "Оренбургский пуховый платок" представят выставку "Вывязывая жизни полотно", посвященную творчеству знаменитой династии оренбургских вязальщиц Шафиковых. На социальных страницах Оренбургского музея изобразительных искусств и колледжа культуры и искусств пройдут краеведческие онлайн-уроки "Из истории пуховязального промысла".
Традиционная акция пройдет 14 октября в православный праздник Покров Пресвятой Богородицы, когда женщины Оренбуржья наденут изделия оренбургских мастериц-пуховязальщиц, тем самым поддерживая народный художественный промысел, ведь народная пословица гласит "В Покров день – платок надень".
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"Центральным событием в этом году станет торжественная церемония передачи оренбургского пухового платка, побывавшего в космосе с героем России, космонавтом Олегом Кононенко. Космонавт передаст на хранение в Оренбургский областной музей изобразительных искусств платок, который находился в космосе 204 суток, сделав 3264 витка вокруг Земли, пролетев 139 066 763 километров", — отмечает пресс-служба.
Космонавт специально прибудет в Оренбург для того, чтобы передать "космический" пуховый платок на хранение в Оренбургский областной музей изобразительных искусств.
 
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