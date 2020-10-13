https://ria.ru/20201013/plato-1579576138.html
Вирусолог назвал условие выхода России на плато по COVID-19 через неделю
Плато эпидемии коронавируса будет достигнуто очень скоро, возможно, через неделю, если население будет соблюдать противоэпидемические меры, считает доктор... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T14:02
2020-10-13T14:02
2020-10-13T14:13
анатолий альтштейн
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
в мире
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Плато эпидемии коронавируса будет достигнуто очень скоро, возможно, через неделю, если население будет соблюдать противоэпидемические меры, считает доктор медицинских наук, вирусолог <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a>.Прирост случаев COVID-19 в России за последние сутки составил 13 868, общее число выросло до 1 326 178, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.По его словам, это будет в значительной мере зависеть от населения страны.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, в мире