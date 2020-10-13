https://ria.ru/20201013/plato-1579576138.html

Вирусолог назвал условие выхода России на плато по COVID-19 через неделю

Плато эпидемии коронавируса будет достигнуто очень скоро, возможно, через неделю, если население будет соблюдать противоэпидемические меры, считает доктор... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T14:02

2020-10-13T14:02

2020-10-13T14:13

анатолий альтштейн

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

в мире

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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Плато эпидемии коронавируса будет достигнуто очень скоро, возможно, через неделю, если население будет соблюдать противоэпидемические меры, считает доктор медицинских наук, вирусолог <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a>.Прирост случаев COVID-19 в России за последние сутки составил 13 868, общее число выросло до 1 326 178, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.По его словам, это будет в значительной мере зависеть от населения страны.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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