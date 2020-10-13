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Распространение нового коронавируса
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Вирусолог назвал условие выхода России на плато по COVID-19 через неделю
Плато эпидемии коронавируса будет достигнуто очень скоро, возможно, через неделю, если население будет соблюдать противоэпидемические меры, считает доктор... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T14:02
2020-10-13T14:13
анатолий альтштейн
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
в мире
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<strong>МОСКВА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Плато эпидемии коронавируса будет достигнуто очень скоро, возможно, через неделю, если население будет соблюдать противоэпидемические меры, считает доктор медицинских наук, вирусолог <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a>.Прирост случаев COVID-19 в России за последние сутки составил 13&nbsp;868, общее число выросло до 1 326 178, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.По его словам, это будет в значительной мере зависеть от населения страны.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, в мире

Вирусолог назвал условие выхода России на плато по COVID-19 через неделю

14:02 13.10.2020 (обновлено: 14:13 13.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛюди в медицинских масках на территории парка ВДНХ в Москве
Люди в медицинских масках на территории парка ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Плато эпидемии коронавируса будет достигнуто очень скоро, возможно, через неделю, если население будет соблюдать противоэпидемические меры, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
Прирост случаев COVID-19 в России за последние сутки составил 13 868, общее число выросло до 1 326 178, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
По его словам, это будет в значительной мере зависеть от населения страны.
"Если население будет усиленно соблюдать противоэпидемические меры,… то плато будет достигнуто достаточно скоро… Вряд ли это будет какой-то острый пик, но на плато, скорее всего, выйдет скоро. Я думаю, что, возможно, через неделю выйдет", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльтштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВ мире
 
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