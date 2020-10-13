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https://ria.ru/20201013/perestrelka-1579560465.html
НАК уточнил число погибших силовиков в ходе спецоперации в Грозном
В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) уточнили, что при перестрелке в Грозном погибли двое, а не трое силовиков, как сообщалось ранее. Еще один... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T12:57
2020-10-13T14:28
чеченская республика (чечня)
национальный антитеррористический комитет рф
грозный
происшествия
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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> В Национальном антитеррористическом комитете (<a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnyjj_antiterroristicheskijj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">НАК</a>) уточнили, что при перестрелке в <a href="http://ria.ru/location_Groznyjj/" target="_blank" data-auto="true">Грозном</a> погибли двое, а не трое силовиков, как сообщалось ранее. Еще один сотрудник ранен.Спецоперация проходила в <u><a href="http://ria.ru/location_Oktjabrskijj_rajjon_9/">Октябрьском районе</a></u> города, где накануне обнаружили группу вооруженных боевиков и ввели режим КТО. В результате удалось ликвидировать четырех преступников. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что они приехали из-за рубежа и планировали атаки в регионе.Сейчас обстановка в чеченской столице спокойная. Власти окажут помощь семьям погибших силовиков. Это уже вторая спецоперация на территории республики за последние несколько дней: 11 октября в Серноводском районе нейтрализовали двух боевиков.Как докладывал в середине июня директор <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank">ФСБ</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank">Александр Бортников</a>, за последние десять лет в России предотвратили без малого 160 терактов, в 2019 году — 43, в текущем — больше 20.<em>* Террористическая организация, запрещенная в России.</em>
https://ria.ru/20201013/spetsoperatsiya-1579552026.html
Там своих боевиков хватает! Это единственный товар, который Чечня может экспортировать в другие страны!
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4
грозный
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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чеченская республика (чечня), национальный антитеррористический комитет рф, грозный, происшествия

НАК уточнил число погибших силовиков в ходе спецоперации в Грозном

12:57 13.10.2020 (обновлено: 14:28 13.10.2020)
 
© Фото : НАК РФМесто проведения спецоперации в Грозном
Место проведения спецоперации в Грозном - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Фото : НАК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) уточнили, что при перестрелке в Грозном погибли двое, а не трое силовиков, как сообщалось ранее. Еще один сотрудник ранен.
Спецоперация проходила в Октябрьском районе города, где накануне обнаружили группу вооруженных боевиков и ввели режим КТО. В результате удалось ликвидировать четырех преступников. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что они приехали из-за рубежа и планировали атаки в регионе.
Сейчас обстановка в чеченской столице спокойная. Власти окажут помощь семьям погибших силовиков.
Это уже вторая спецоперация на территории республики за последние несколько дней: 11 октября в Серноводском районе нейтрализовали двух боевиков.
Как докладывал в середине июня директор ФСБ Александр Бортников, за последние десять лет в России предотвратили без малого 160 терактов, в 2019 году — 43, в текущем — больше 20.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Спецоперация в Грозном. Кадры НАК - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
Вчера, 12:17
Опубликовано видео с места спецоперации в Грозном
 
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Чеченская республика (Чечня)Национальный антитеррористический комитет РФГрозныйПроисшествия
 
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