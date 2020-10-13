https://ria.ru/20201013/perestrelka-1579560465.html

НАК уточнил число погибших силовиков в ходе спецоперации в Грозном

В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) уточнили, что при перестрелке в Грозном погибли двое, а не трое силовиков, как сообщалось ранее. Еще один... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T12:57

2020-10-13T12:57

2020-10-13T14:28

чеченская республика (чечня)

национальный антитеррористический комитет рф

грозный

происшествия

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<strong>МОСКВА, 13 окт — РИА Новости.</strong> В Национальном антитеррористическом комитете (<a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnyjj_antiterroristicheskijj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">НАК</a>) уточнили, что при перестрелке в <a href="http://ria.ru/location_Groznyjj/" target="_blank" data-auto="true">Грозном</a> погибли двое, а не трое силовиков, как сообщалось ранее. Еще один сотрудник ранен.Спецоперация проходила в <u><a href="http://ria.ru/location_Oktjabrskijj_rajjon_9/">Октябрьском районе</a></u> города, где накануне обнаружили группу вооруженных боевиков и ввели режим КТО. В результате удалось ликвидировать четырех преступников. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что они приехали из-за рубежа и планировали атаки в регионе.Сейчас обстановка в чеченской столице спокойная. Власти окажут помощь семьям погибших силовиков. Это уже вторая спецоперация на территории республики за последние несколько дней: 11 октября в Серноводском районе нейтрализовали двух боевиков.Как докладывал в середине июня директор <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank">ФСБ</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bortnikov/" target="_blank">Александр Бортников</a>, за последние десять лет в России предотвратили без малого 160 терактов, в 2019 году — 43, в текущем — больше 20.<em>* Террористическая организация, запрещенная в России.</em>

https://ria.ru/20201013/spetsoperatsiya-1579552026.html

русский офицер Там своих боевиков хватает! Это единственный товар, который Чечня может экспортировать в другие страны! 18

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грозный

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня), национальный антитеррористический комитет рф, грозный, происшествия