https://ria.ru/20201013/patrushev-1579624763.html

Патрушев встретился с министром иностранных дел Армении Мнацаканяном

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в Москве встретился с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, стороны подтвердили... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T17:42

2020-10-13T17:42

2020-10-13T17:42

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

зограб мнацаканян

обсе

нагорно-карабахская республика

николай патрушев

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Секретарь Совета Безопасности России <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Patrushev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Патрушев</a> в Москве встретился с министром иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Zograb_Mnacakanjan/" target="_blank" data-auto="true">Зограбом Мнацаканяном</a>, стороны подтвердили приверженность урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе исключительно политико-дипломатическими методами, сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ.Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.Лидеры России, США и Франции ранее призывали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявляла, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как <a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/" target="_blank" data-auto="true">НКР</a> не является стороной переговоров.

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579465609.html

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нагорно-карабахская республика

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зограб мнацаканян, обсе, нагорно-карабахская республика, николай патрушев, сша, в мире