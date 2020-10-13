https://ria.ru/20201013/parlament-1579603704.html

Парламент Киргизии впервые с начала протестов собрал кворум

Внеочередное заседание парламента Киргизии началось в Бишкеке, впервые с начала беспорядков депутатам удалось собрать кворум, передает во вторник корреспондент... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T16:10

2020-10-13T16:10

2020-10-13T21:37

протесты в бишкеке

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киргизия

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<strong>БИШКЕК, 13 окт - РИА Новости.</strong> Внеочередное заседание парламента Киргизии началось в Бишкеке, впервые с начала беспорядков депутатам удалось собрать кворум, передает во вторник корреспондент РИА Новости.По словам вице-спикера Аиды Касымалиевой, которая ведет заседание, в зале в государственной резиденции Ала Арча присутствуют 62 депутата, в то время как для кворума необходим 61.Касымалиева подчеркнула, что на повестке дня заседания был только один вопрос - рассмотрение введенного в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> президентом страны <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбаем Жээнбековым</a> режима чрезвычайного положения. Один из депутатов предложил также выбрать нового спикера, общим голосованием этот вопрос был добавлен в повестку.В <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию.Девятого октября беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Пострадали 7 человек, в том числе оппозиционер Тилек Токтогазиев.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бишкек, киргизия, в мире