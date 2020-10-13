https://ria.ru/20201013/park-1579560053.html

В Забайкалье создадут план развития Ивано-Арахлейского природного парка

Детальный план по каждому из направлений развития Ивано-Арахлейского природного парка появится в Забайкалье. Губернатор региона Александр Осипов поручил... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T12:56

2020-10-13T12:56

2020-10-13T12:56

забайкальский край

александр осипов

забайкальский край

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<strong>ЧИТА, 13 окт – РИА Новости.</strong> Детальный план по каждому из направлений развития Ивано-Арахлейского природного парка появится в Забайкалье. Губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Osipov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Осипов</a> поручил правительству края детально контролировать исполнение по каждому потоку работы, сообщает пресс-служба правительства региона."Необходимо в постоянном режиме работать по всем направлениям – инфраструктурная обеспеченность, развитие туризма, строительство, и другим. Потоки работы должны быть распланированы, а процесс - управляемым и контролируемым. За короткие месяцы необходимо решать первоочередные вопросы. Министерства должны отвечать за свое направление, работать с отраслью и потребителем, контролировать районные власти. Мы должны сделать всё, чтобы максимально вовлечь эти территории в эффективное использование, а также сохранить природный потенциал", — сообщил на очередном совещании, посвященном развитию Ивано-Арахлейского парка, губернатор, слова которого приводит пресс-служба.Также глава региона акцентировал внимание на выполнении всех услуг, которые должны предоставляться отдыхающим."На соответствующем уровне должны быть организация всех государственных и муниципальных услуг, вопросов правопорядка, здравоохранения. Также в кротчайшие сроки необходимо продумать детали нормативного регулирования – условий жизни, пребывания, общественного порядка", — добавил Осипов.Он поручил продумать организацию мероприятий, которые могут привлечь туристов зимой и весной этого и следующего года.Заместитель председателя правительства <a href="http://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Забайкальского края</a> Александр Бардалеев обозначил первоочередные задачи, которые необходимо выполнять для развития туристической привлекательности территории."Приведение в порядок транспортной инфраструктуры, обеспечение бесперебойного электроснабжения, устойчивой связи и интернета, сбора и вывоза мусора. Также это касается создания пунктов медицинской помощи, безопасности туристов. Для принятия концепции развития предлагаю провести анализ турпотока на территорию Ивано-Арахлейского природного парка. Также проект концепции планируется обсуждать с общественностью, предпринимателями", — сообщил он.Вице-премьер предложил запланировать в региональном бюджете следующего года средства на финансовую поддержку предпринимательских инициатив, реализуемых на территории Ивано-Арахлейских озер.

https://ria.ru/20201007/raps-1578620479.html

забайкальский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр осипов, забайкальский край