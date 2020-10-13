https://ria.ru/20201013/pandemiya-1579592887.html
В Минздраве оценили нынешнюю стадию развития пандемии коронавируса
Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев считает, что в настоящее время пандемия находится на середине своего развития. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T15:19
2020-10-13T15:19
2020-10-13T15:19
распространение нового коронавируса
олег гриднев
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570127488_0:248:2079:1417_1400x0_80_0_0_3469487be9dbb6c6b07f441a7c562089.jpg
<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Заместитель министра здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_oleg-gridnev/" target="_blank" data-auto="true">Олег Гриднев</a> считает, что в настоящее время пандемия находится на середине своего развития.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570127488_0:53:2079:1612_1400x0_80_0_0_26358d6225fb29c6b8d42602506741b6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег гриднев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество