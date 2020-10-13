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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201013/pandemiya-1579592887.html
В Минздраве оценили нынешнюю стадию развития пандемии коронавируса
Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев считает, что в настоящее время пандемия находится на середине своего развития. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T15:19
2020-10-13T15:19
распространение нового коронавируса
олег гриднев
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Заместитель министра здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_oleg-gridnev/" target="_blank" data-auto="true">Олег Гриднев</a> считает, что в настоящее время пандемия находится на середине своего развития.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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олег гриднев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

В Минздраве оценили нынешнюю стадию развития пандемии коронавируса

15:19 13.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичОлег Гриднев
Олег Гриднев - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев считает, что в настоящее время пандемия находится на середине своего развития.
"Мы с вами встречаемся и проводим такой форум в середине, я считаю, развития пандемии и все исследования говорят об этом, то есть мы находимся в той стадии, когда мы уже можем делать определенные какие-то выводы о пройденном этапе. В то же время мы не знаем с вами, мы можем только рассчитывать, и для этого существуют математические модели, прогнозы развития эпидситуации в дальнейшем", - сказал Гриднев на форуме "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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Распространение нового коронавирусаОлег ГридневКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
 
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