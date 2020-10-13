В Минздраве оценили нынешнюю стадию развития пандемии коронавируса

"Мы с вами встречаемся и проводим такой форум в середине, я считаю, развития пандемии и все исследования говорят об этом, то есть мы находимся в той стадии, когда мы уже можем делать определенные какие-то выводы о пройденном этапе. В то же время мы не знаем с вами, мы можем только рассчитывать, и для этого существуют математические модели, прогнозы развития эпидситуации в дальнейшем", - сказал Гриднев на форуме "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия".