https://ria.ru/20201013/pamyatnik-1579552494.html

В Софии осквернили памятник Советской Армии

Памятник Советской Армии осквернили в центре Софии, посольство РФ отреагирует на акт вандализма, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Болгарии. РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T12:19

2020-10-13T12:19

2020-10-13T12:27

болгария

софия (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Памятник Советской Армии осквернили в центре <a href="http://ria.ru/location_Sofia/" target="_blank" data-auto="true">Софии</a>, посольство РФ отреагирует на акт вандализма, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank" data-auto="true">Болгарии</a>.Это уже не первый случай вандализма в отношении памятников советским воинам. Так, в апреле посольство России в Болгарии сообщало об осквернении братской могилы советских солдат в городском парке Добрича и выражало свое возмущение. Тогда местная телекомпания показала кадры с кладбища - на кадрах был виден памятник советским солдатам с оскорбительными надписями. В тот же день МИД РФ заявил, что рассчитывает на установление виновных и на их заслуженное наказание.

иван иванов первый Еще один знак нам ,что надо брать пример с англо-саксов и не делать за свой счет другим добро,чтобы не получать в ответ зло. 22

Ярослав Погодин В тех краях взаимности никогда и не было. На примере второй мировой помним. 11

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болгария

софия (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

болгария, софия (город), в мире