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В Софии осквернили памятник Советской Армии
Памятник Советской Армии осквернили в центре Софии, посольство РФ отреагирует на акт вандализма, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Болгарии. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T12:19
2020-10-13T12:27
болгария
софия (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Памятник Советской Армии осквернили в центре <a href="http://ria.ru/location_Sofia/" target="_blank" data-auto="true">Софии</a>, посольство РФ отреагирует на акт вандализма, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank" data-auto="true">Болгарии</a>.Это уже не первый случай вандализма в отношении памятников советским воинам. Так, в апреле посольство России в Болгарии сообщало об осквернении братской могилы советских солдат в городском парке Добрича и выражало свое возмущение. Тогда местная телекомпания показала кадры с кладбища - на кадрах был виден памятник советским солдатам с оскорбительными надписями. В тот же день МИД РФ заявил, что рассчитывает на установление виновных и на их заслуженное наказание.
Еще один знак нам ,что надо брать пример с англо-саксов и не делать за свой счет другим добро,чтобы не получать в ответ зло.
22
В тех краях взаимности никогда и не было. На примере второй мировой помним.
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болгария
софия (город)
РИА Новости
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болгария, софия (город), в мире

В Софии осквернили памятник Советской Армии

12:19 13.10.2020 (обновлено: 12:27 13.10.2020)
 
CC BY 2.0 / David Stanley / Monument to the Soviet ArmyПамятник Советской армии в Софии
Памятник Советской армии в Софии - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
CC BY 2.0 / David Stanley / Monument to the Soviet Army
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МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Памятник Советской Армии осквернили в центре Софии, посольство РФ отреагирует на акт вандализма, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Болгарии.
"Подтверждаем, что памятник Советской Армии, который находится в Княжеской градине в центре Софии, осквернили. Отреагируем соответствующим образом", - сказали в посольстве.
Это уже не первый случай вандализма в отношении памятников советским воинам. Так, в апреле посольство России в Болгарии сообщало об осквернении братской могилы советских солдат в городском парке Добрича и выражало свое возмущение. Тогда местная телекомпания показала кадры с кладбища - на кадрах был виден памятник советским солдатам с оскорбительными надписями. В тот же день МИД РФ заявил, что рассчитывает на установление виновных и на их заслуженное наказание.
 
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