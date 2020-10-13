https://ria.ru/20201013/pamyatnik-1579552494.html
В Софии осквернили памятник Советской Армии
Памятник Советской Армии осквернили в центре Софии, посольство РФ отреагирует на акт вандализма, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Болгарии. РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T12:19
2020-10-13T12:19
2020-10-13T12:27
болгария
софия (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579553779_0:0:1024:576_1400x0_80_0_0_1829417e984b2cae06f9dd93f0613775.jpg
<strong>МОСКВА, 13 окт - РИА Новости.</strong> Памятник Советской Армии осквернили в центре <a href="http://ria.ru/location_Sofia/" target="_blank" data-auto="true">Софии</a>, посольство РФ отреагирует на акт вандализма, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank" data-auto="true">Болгарии</a>.Это уже не первый случай вандализма в отношении памятников советским воинам. Так, в апреле посольство России в Болгарии сообщало об осквернении братской могилы советских солдат в городском парке Добрича и выражало свое возмущение. Тогда местная телекомпания показала кадры с кладбища - на кадрах был виден памятник советским солдатам с оскорбительными надписями. В тот же день МИД РФ заявил, что рассчитывает на установление виновных и на их заслуженное наказание.
иван иванов первый
Еще один знак нам ,что надо брать пример с англо-саксов и не делать за свой счет другим добро,чтобы не получать в ответ зло.
22
Ярослав Погодин
В тех краях взаимности никогда и не было. На примере второй мировой помним.
11
7
болгария
софия (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579553779_0:0:1024:768_1400x0_80_0_0_5e9922a6027fbd61d20d1f1c9a69e78f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
болгария, софия (город), в мире