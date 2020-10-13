https://ria.ru/20201013/osipova-1579673261.html

Прокурор потребовал освободить осужденную в США россиянку Осипову

Прокурор в США ходатайствует об освобождении из-под стражи осужденной за похищение собственного ребенка гражданки РФ Богданы Осиповой, говорится в документах... РИА Новости, 13.10.2020

2020-10-13T23:01

2020-10-13T23:01

2020-10-13T23:01

богдана осипова

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский.</strong> Прокурор в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> ходатайствует об освобождении из-под стражи осужденной за похищение собственного ребенка гражданки РФ <a href="http://ria.ru/person_Bogdana_Osipova/" target="_blank" data-auto="true">Богданы Осиповой</a>, говорится в документах суда.Ранее суд приговорил Осипову, арестованную в США в 2017 году, к семи годам тюрьмы за похищение своего ребенка и вымогательство. Апелляционный суд снял с нее обвинения в вымогательстве в отношении бывшего мужа и оставил лишь обвинения в похищении ребенка, по которым обязал нижестоящий суд вынести новый приговор. По оставшимся обвинениям Осипова уже отбыла максимальный срок.Россиянка покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году без его согласия, когда была беременна их вторым общим ребенком.

https://ria.ru/20200221/1565042246.html

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сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

богдана осипова, сша, в мире