Прокурор потребовал освободить осужденную в США россиянку Осипову
© Фото : Harvey County Detention CenterБогдана Осипова
© Фото : Harvey County Detention Center
ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский. Прокурор в США ходатайствует об освобождении из-под стражи осужденной за похищение собственного ребенка гражданки РФ Богданы Осиповой, говорится в документах суда.
"Ходатайство обвиняемой (об освобождении) следует удовлетворить на основании того, что она отбыла даже больший срок, чем позволил суд... Бюро тюрем следует освободить обвиняемую из заключения и предписать ей вновь явиться для повторного приговора в суд", - говорится в ходатайстве, которое подписал окружной прокурор по штату Канзас Стивен Макаллистер.
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Ранее суд приговорил Осипову, арестованную в США в 2017 году, к семи годам тюрьмы за похищение своего ребенка и вымогательство. Апелляционный суд снял с нее обвинения в вымогательстве в отношении бывшего мужа и оставил лишь обвинения в похищении ребенка, по которым обязал нижестоящий суд вынести новый приговор. По оставшимся обвинениям Осипова уже отбыла максимальный срок.
Россиянка покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году без его согласия, когда была беременна их вторым общим ребенком.