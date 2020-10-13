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Прокурор потребовал освободить осужденную в США россиянку Осипову
Прокурор в США ходатайствует об освобождении из-под стражи осужденной за похищение собственного ребенка гражданки РФ Богданы Осиповой, говорится в документах... РИА Новости, 13.10.2020
2020-10-13T23:01
2020-10-13T23:01
богдана осипова
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский.</strong> Прокурор в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> ходатайствует об освобождении из-под стражи осужденной за похищение собственного ребенка гражданки РФ <a href="http://ria.ru/person_Bogdana_Osipova/" target="_blank" data-auto="true">Богданы Осиповой</a>, говорится в документах суда.Ранее суд приговорил Осипову, арестованную в США в 2017 году, к семи годам тюрьмы за похищение своего ребенка и вымогательство. Апелляционный суд снял с нее обвинения в вымогательстве в отношении бывшего мужа и оставил лишь обвинения в похищении ребенка, по которым обязал нижестоящий суд вынести новый приговор. По оставшимся обвинениям Осипова уже отбыла максимальный срок.Россиянка покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году без его согласия, когда была беременна их вторым общим ребенком.
https://ria.ru/20200221/1565042246.html
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богдана осипова, сша, в мире

Прокурор потребовал освободить осужденную в США россиянку Осипову

23:01 13.10.2020
 
© Фото : Harvey County Detention CenterБогдана Осипова
Богдана Осипова - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
© Фото : Harvey County Detention Center
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ВАШИНГТОН, 13 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский. Прокурор в США ходатайствует об освобождении из-под стражи осужденной за похищение собственного ребенка гражданки РФ Богданы Осиповой, говорится в документах суда.

"Ходатайство обвиняемой (об освобождении) следует удовлетворить на основании того, что она отбыла даже больший срок, чем позволил суд... Бюро тюрем следует освободить обвиняемую из заключения и предписать ей вновь явиться для повторного приговора в суд", - говорится в ходатайстве, которое подписал окружной прокурор по штату Канзас Стивен Макаллистер.

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В Италии задержали россиянку за попытку похитить своего ребенка
Ранее суд приговорил Осипову, арестованную в США в 2017 году, к семи годам тюрьмы за похищение своего ребенка и вымогательство. Апелляционный суд снял с нее обвинения в вымогательстве в отношении бывшего мужа и оставил лишь обвинения в похищении ребенка, по которым обязал нижестоящий суд вынести новый приговор. По оставшимся обвинениям Осипова уже отбыла максимальный срок.
Россиянка покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году без его согласия, когда была беременна их вторым общим ребенком.
 
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Богдана ОсиповаСШАВ мире
 
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